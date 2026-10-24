Мария Конакчиева: Франция е пред нова политическа битка

Франция е изправена пред нова политическа битка, в която важна роля ще имат социалните помощи за родителите, протестите и бъдещето на Марин льо Пен. Това заяви Мария Конакчиева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA. Тя дълги години е отговаряла за връзките с обществеността на Френския институт.

„Французите имат в генетичния си код този революционен дух. Всеки път, когато са сваляли властта, са правили революции и бунтове“, каза Конакчиева.

Социалните добавки за родителите

По думите ѝ основният въпрос във Франция в момента е свързан с евентуалното премахване на социалните придобивки за родители. Конакчиева заяви, че някои семейства имат по четири-пет деца, а социалните добавки могат да достигнат между 2000 и 3000 евро.

„Има голям проблем, защото много други формации казват, че това ще бъде краят. Така ще откъснеш от системата още повече деца. Тези хора имат по четири-пет деца. И ако им вземеш социалните добавки, какво ще стане?“, заяви тя.

Според Конакчиева ограничаването на тези плащания може да има отражение върху семейства, които разчитат на тях за отглеждането на децата си.

Фокусът върху Марин льо Пен

Конакчиева посочи, че големият политически въпрос няма да бъде свързан с Едуар Филип, а с Марин льо Пен. По думите ѝ френското общество я познава от години, а партията ѝ е създадена от нейния баща.

„Народът иска да гласува за нея, а всички партии са против нея“, каза Конакчиева.

Тя коментира и проучване, според което французите предпочитат Марин льо Пен. Според Конакчиева след последните ексцесии одобрението към нея се е увеличило, докато подкрепата за Жан-Люк Меланшон е намаляла с 2-3 процентни пункта.

Конакчиева допуска, че ако традиционните партии се обединят срещу Марин льо Пен, ще се стигне до сложен избор между нейната политическа сила и тази на Меланшон.

Протестите и мерките на властите

В разговора тя коментира и случилото се в Трап, както и последвалите уточнения от Елисейския дворец за броя на подобните случаи. Според Конакчиева различните политически сили се опитват да представят събитията в своя полза.

Тя заяви, че при нови ексцесии Еманюел Макрон може да въведе извънредно положение. По думите ѝ този път властите са предпочели вечерен час и промяна на маршрутите на демонстрациите, вместо да предприемат такава мярка.

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„Хората, които са тръгнали да протестират, не могат до последно да не знаят къде ще минава маршрутът“, посочи Конакчиева.