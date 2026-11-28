Франция дължи на България пълна информация за нападението над фенове на „Левски“ в Марсилия. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ и председател на Комисията по образование и наука в 52-рото Народно събрание Димитър Здравков.

„Станахме свидетели на варварщина в сърцето на Европа“, каза Здравков в ефира на „Добро утро, Европа“. Той посочи, че Народното събрание е приело обща декларация, с която е осъдило случилото се и е поискало от френската държава, ФИФА и УЕФА да изяснят предварителната оценка на риска, реакцията по време на нападението и предвидените санкции.

По думите му благодарността, отправена от премиера Румен Радев към френските власти, има дипломатическа тежест и трябва да доведе до по-голямо внимание от страна на президента Еманюел Макрон.

11 българи са ранени, петима са били в болница

„Френската държава дължи най-малко информация в пълнота на България за това, което се е случило“, заяви Димитър Здравков.

Нападението се случи на 26 ноември около мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“, завършил с победа на домакините с 1:0. По данни, цитирани от агенция Франс прес, при сблъсъците са ранени 11 български привърженици, като петима от тях са били откарани в болница. Френската прокуратура е образувала две разследвания след инцидентите.

Случаят предизвика и реакция в България. На 27 ноември привърженици на „Левски“ протестираха пред френското посолство в София с искане за справедливост и наказания за отговорните.

Здравков каза, че след нападението трябва да бъде поставен въпросът за сигурността на българските граждани при международни спортни събития. Той не посочи конкретен срок, в който очаква френските власти да предоставят исканата информация.

Здравков коментира и европейския заем за Украйна

В разговора депутатът говори и за участието на България в общия европейски заем за Украйна. Според него страната няма да предоставя пряко помощ, а ще бъде гарант за механизма заедно с останалите европейски държави.

Здравков заяви, че правителството настоява част от средствата да бъдат използвани за невоенни дейности и възстановяване. По думите му дипломацията трябва да остане водещ инструмент за решаването на конфликта, тъй като военно решение не съществува.

Източници: euronews.bg, bntnews.bg, afp.com