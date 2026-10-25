Проф. Калоян Давидов: Лекарят няма време за политика

„Ако един лекар има достатъчно пациенти, достатъчно ангажименти към хората, които зависят от него, той няма какво да прави в политиката, защото няма време.“ Това заяви проф. Калоян Давидов, началник на Клиниката по урология в „Софиямед“ и носител на златния приз „Лекар на годината 2026“ на Българския лекарски съюз.
В интервю за „Събуди се“ той обясни, че има отговорност към пациентите, които разчитат на него, както и към младите специалисти, които се обучават и работят с него.„Аз имам пациентите, които разчитат на мен. Имам младите хора, които са ми повярвали и вървят след мен в посоката, която съм избрал да следвам. Имам отговорност към тези хора, а не знам как се прави политика. Аз знам как се оперира“, каза проф. Давидов.
Наградата е признание и отговорност
Проф. Давидов получи отличието „Лекар на годината 2026“ на церемония в Националния исторически музей. Призът на Българския лекарски съюз беше връчен по повод Деня на българския лекар, а събитието съвпадна с 125-годишнината на съсловната организация.
Той определи наградата като отговорност, която трябва да бъде оправдана, и подчерта, че отличието не е само лично.„Тази награда не е моя – тя е на екипа ми. Така че имам с кого да си понеса отговорността“, заяви лекарят.
Проф. Давидов разказа, че през годините е обмислял да замине и да работи в чужбина, но е останал в България. Като причина посочи семейството си, приятелите и професионалната среда, в която неговото поколение в урологията е изградило възможности за лечение и развитие.
„В момента българските пациенти имат възможността да не им се налага да пътуват където и да било“, каза той. По думите му една от важните му задачи е да създава условия за младите специалисти, които идват след него.
Роботът е инструмент, а не хирург
В разговора проф. Давидов коментира и развитието на технологиите в медицината. Той заяви, че хирургичният робот може да бъде изключително полезен в ръцете на опитен специалист, но не може да замени уменията и преценката на лекаря.„Роботът не оперира сам. Той просто се нарича робот, защото прилича на такъв. Иначе е изцяло контролиран от човек. Високата технология не ни прави по-умни. Тя би трябвало да ни направи по-отговорни“, каза проф. Давидов.
Според него технологиите дават възможност лекарите да бъдат по-полезни на пациентите, но остават инструмент, чийто резултат зависи от начина, по който се прилага.
По повод предстоящите президентски избори проф. Давидов каза, че ще гласува. Той заяви, че би искал новият президент на страната да бъде отговорен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ! Но !
Той Не Е Никакъв !
Лекар !
А Просто Профан !
Коментиран от #2
08:40 25.10.2026
2 За Този
До коментар #1 от "Да ! Но !":Не Знам !
Не познавам Урологията !
08:42 25.10.2026
3 1488
08:43 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ВИК
08:46 25.10.2026
6 Претоварен имунизационен календар УБИВА!
Трети месец без обвиняем, няма прокурори
Бебе на 11 месеца е починало след. имунизация в реанимацията на УМБАЛ Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт...
Измина трети месец, всичко е наред, няма виновни или наказани, това е просто случайност...
Ваксърите сте си лековерни, може и без едно-две, там няколко ваши деца, но ще бъдете защитени и доволни-Имунизацията работи за цял живот, нищо че може да е броени дни... Родителите с неправилни гени, а приелите добавянето на новата задължителна ваксина в календара от 01.07.2026 г. са невинни, нищо не трябва да се отменя. Нека изчакаме следващият смъртен случай, този е случайно съвпадение след цели 19 дни, изминали от последното добавяне в имунизационния календар...
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3 месеца без обвинени, наказани...
Ваксърите трият, но те са под заплаха, заедно със децата си...
08:57 25.10.2026
7 Дядо Кънчо
Добре почистен 350 г чесън се счуква и се залива с 200 г чист спирт 90 градусов. Съдът се държи на тъмно, добре затворен, на хладно. След 10 дни сместта се прецежда през плътна тъкан. Течността трябва да престои още два три дни.
ЛЕЧЕНИЕ: Три пъти дневно, десет минути преди ядене в петдесет грама прясно несварено мляко се поставят капки от чеснов спирт, както следва: Сутрин рано 1 капка, наобед 2 капки, вечер 3 капки, намследващия ден рано 4 капки и така до като стигнеш 15 капки. След това започваш 15 капки докато стигнеш 1 капка. След това скачаш на 25 капки и Така продължава всеки ден по 25 капки докато се употреби цялото количество чеснов спирт. ВНИМАНИЕ – лечението може да се повтори само след пълни пет години.
Запазена Българска марка... никой Бизнесмен не мое да прави биснес с тая рецепта, понеже има сказание, че Бог вижда! Това е рецепта за Знахар и Морал.
П.С. Рецептата е ефикасна при унищожаване на Кандидата и Човешкият Чревен Метил, които са именно РАКА В ЧОВЕКА, след като се настанят в ТУМОРИТЕ - КОШЧЕТО ЗА БОКЛУК, КОЙТО
09:02 25.10.2026