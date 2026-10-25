Проф. Калоян Давидов: Лекарят няма време за политика

„Ако един лекар има достатъчно пациенти, достатъчно ангажименти към хората, които зависят от него, той няма какво да прави в политиката, защото няма време.“ Това заяви проф. Калоян Давидов, началник на Клиниката по урология в „Софиямед“ и носител на златния приз „Лекар на годината 2026“ на Българския лекарски съюз.

В интервю за „Събуди се“ той обясни, че има отговорност към пациентите, които разчитат на него, както и към младите специалисти, които се обучават и работят с него.

Наградата е признание и отговорност

„Аз имам пациентите, които разчитат на мен. Имам младите хора, които са ми повярвали и вървят след мен в посоката, която съм избрал да следвам. Имам отговорност към тези хора, а не знам как се прави политика. Аз знам как се оперира“, каза проф. Давидов.

Проф. Давидов получи отличието „Лекар на годината 2026“ на церемония в Националния исторически музей. Призът на Българския лекарски съюз беше връчен по повод Деня на българския лекар, а събитието съвпадна с 125-годишнината на съсловната организация.

Той определи наградата като отговорност, която трябва да бъде оправдана, и подчерта, че отличието не е само лично.

„Тази награда не е моя – тя е на екипа ми. Така че имам с кого да си понеса отговорността“, заяви лекарят.

Проф. Давидов разказа, че през годините е обмислял да замине и да работи в чужбина, но е останал в България. Като причина посочи семейството си, приятелите и професионалната среда, в която неговото поколение в урологията е изградило възможности за лечение и развитие.

„В момента българските пациенти имат възможността да не им се налага да пътуват където и да било“, каза той. По думите му една от важните му задачи е да създава условия за младите специалисти, които идват след него.

Роботът е инструмент, а не хирург

В разговора проф. Давидов коментира и развитието на технологиите в медицината. Той заяви, че хирургичният робот може да бъде изключително полезен в ръцете на опитен специалист, но не може да замени уменията и преценката на лекаря.

„Роботът не оперира сам. Той просто се нарича робот, защото прилича на такъв. Иначе е изцяло контролиран от човек. Високата технология не ни прави по-умни. Тя би трябвало да ни направи по-отговорни“, каза проф. Давидов.

Според него технологиите дават възможност лекарите да бъдат по-полезни на пациентите, но остават инструмент, чийто резултат зависи от начина, по който се прилага.

По повод предстоящите президентски избори проф. Давидов каза, че ще гласува. Той заяви, че би искал новият президент на страната да бъде отговорен.