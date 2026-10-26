Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа

Илияна Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа от партии и лидери след края на първия тур на президентските избори. Тя заяви, че посланията ѝ ще бъдат насочени към всички български граждани преди балотажа с Андрей Гюров на 1 ноември.
„Нашите послания както досега ще бъдат към всички български граждани“, каза Йотова в отговор на въпрос дали ще търси подкрепа от отпадналите кандидат-президентски двойки и от партиите, които не са издигнали свои кандидати. Тя добави, че не би искала България отново да бъде управлявана от „сглобки“.
Кандидатът за президент благодари на избирателите и коментира ниската активност. По думите ѝ е илюзия да се смята, че промяна в страната може да бъде постигната, ако гражданите не гласуват.
Тя постави акцент върху необходимостта от мир и сигурност на фона на войната в Европа. Йотова заяви още, че като президент на всички българи иска по улиците да се веят български знамена и гражданите да могат спокойно да мислят за бъдещето си.
Призив за дебат и отчет за кампанията
Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова Андрей Гюров да участва в дебат. Той заяви, че за първи път жена води в президентската надпревара и изрази надежда повече граждани да гласуват на втория тур.
От Инициативния комитет на Йотова и Вълчев определиха предстоящия дебат като важен за избора. Съпредседателят на комитета Христо Пимпирев отчете, че кампанията е обиколила почти цялата страна, но е била твърде официална. По думите му са били нужни повече срещи на площади и по-спонтанен контакт с избирателите.
Заявки за мобилизация преди втория тур
От „Прогресивна България“ признаха, че са подценили вота и не са успели да мобилизират избирателите си. Председателят на парламентарната група Петър Витанов заяви, че формацията има по-голям резерв и очаква по-висока активност на балотажа.
БСП даде заявка, че Йотова може да разчита на подкрепата на социалистите и на втория тур. Председателят на партията Крум Зарков я поздрави за кампанията и заяви, че следващите седем дни ще бъдат решаващи за опита ѝ да спечели президентския вот. Първият тур се проведе на 25 октомври, а балотажът между Йотова и Андрей Гюров е насрочен за 1 ноември.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пущиня(к)
06:34 26.10.2026
3 Питане
06:35 26.10.2026
4 Мъпет шоу
06:36 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Баба Мара не е злобара
06:40 26.10.2026
8 12...34
06:42 26.10.2026
9 Реалист
...
Не ниската избирателна активност разгроми Радев а погнусата от него и кликата му.
ПП-ДБ имат на тези избори около 450 хиляди гласа спрямо 410 хиляди месец април. Възраждане също качват резултата си с 30-40 хиляди гласа. МЕЧ има 4.3% спрямо 3.1% месец април. Парка на Ивелин Михайлов също си запазва гласовете. Единствено мунчо и крадливата му олигархия губят около милион гласа от политическите партии. Радев вече няма как да остане премиер без обществено доверие и огромна неприязън към него. И е прав Слави за "чудовищния бой който народа нанесе на радев"
Коментиран от #16
06:43 26.10.2026
10 Гражданин.
06:43 26.10.2026
11 Стенли
4 Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев
ИК за Андрей Гюров и Георги Кандев 469 143 32.038%
06:45 26.10.2026
12 Ха ха
06:45 26.10.2026
13 Стефан Донев
06:46 26.10.2026
14 1488
Йотова 34,6%, а Гюров 31,9%, разлика 2.7%
заглавия от жьлтия сайт fukцuu беге:
"Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика!
"Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров!"
"Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров!"
уникално тьпи заглавия бе милене
с венелина сте за линч и на фронта (в този ред)
06:46 26.10.2026
15 Ако Костадинов
Изобщо не споменават: Референдум Дойран, дълговите спирали, чудовищни дефицити и инфлация.
Повишение на преки и косвени данъци. Територията е най-бързо задлъжняващата в ЕС.
Тотален пореден провал за Територията, и ниската избирателна активност го доказва.
Ще гласувам за Гюров на балотаж, с дълбоко отварщение и към двамата, защото Тя си го Избра за служебен премиер. Не проумявам Йотова си избира Гюров за служебен, а после го играят опозиция.
Липсва избор, а Костадинов игра срещу българите, или егото му изигра лоша шега, или му е било заповядано, да не обедини патриотите.
06:48 26.10.2026
16 МА ТО ПЪК СЛАВИГАВНОТО ЛИ
До коментар #9 от "Реалист":Ш А СЛУШАМЕЕ.........
06:50 26.10.2026