Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа

Илияна Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа от партии и лидери след края на първия тур на президентските избори. Тя заяви, че посланията ѝ ще бъдат насочени към всички български граждани преди балотажа с Андрей Гюров на 1 ноември.

„Нашите послания както досега ще бъдат към всички български граждани“, каза Йотова в отговор на въпрос дали ще търси подкрепа от отпадналите кандидат-президентски двойки и от партиите, които не са издигнали свои кандидати. Тя добави, че не би искала България отново да бъде управлявана от „сглобки“.

Кандидатът за президент благодари на избирателите и коментира ниската активност. По думите ѝ е илюзия да се смята, че промяна в страната може да бъде постигната, ако гражданите не гласуват.

„Без мир няма сигурност и няма просперитет“, заяви Илияна Йотова.

Тя постави акцент върху необходимостта от мир и сигурност на фона на войната в Европа. Йотова заяви още, че като президент на всички българи иска по улиците да се веят български знамена и гражданите да могат спокойно да мислят за бъдещето си.

Призив за дебат и отчет за кампанията

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова Андрей Гюров да участва в дебат. Той заяви, че за първи път жена води в президентската надпревара и изрази надежда повече граждани да гласуват на втория тур.

От Инициативния комитет на Йотова и Вълчев определиха предстоящия дебат като важен за избора. Съпредседателят на комитета Христо Пимпирев отчете, че кампанията е обиколила почти цялата страна, но е била твърде официална. По думите му са били нужни повече срещи на площади и по-спонтанен контакт с избирателите.

Заявки за мобилизация преди втория тур

От „Прогресивна България“ признаха, че са подценили вота и не са успели да мобилизират избирателите си. Председателят на парламентарната група Петър Витанов заяви, че формацията има по-голям резерв и очаква по-висока активност на балотажа.

БСП даде заявка, че Йотова може да разчита на подкрепата на социалистите и на втория тур. Председателят на партията Крум Зарков я поздрави за кампанията и заяви, че следващите седем дни ще бъдат решаващи за опита ѝ да спечели президентския вот. Първият тур се проведе на 25 октомври, а балотажът между Йотова и Андрей Гюров е насрочен за 1 ноември.

Източници: bntnews.bg