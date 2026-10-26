Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа
  Тема: Избори

Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа

26 Октомври, 2026 06:27 637 16

  • илиана йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • андрей гюров-
  • политическа подкрепа

Кандидатът за президент заяви, че посланията ѝ ще бъдат към всички български граждани. БСП вече даде заявка за подкрепа на втория тур

Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа за балотажа - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова не поиска конкретна политическа подкрепа от партии и лидери след края на първия тур на президентските избори. Тя заяви, че посланията ѝ ще бъдат насочени към всички български граждани преди балотажа с Андрей Гюров на 1 ноември.

„Нашите послания както досега ще бъдат към всички български граждани“, каза Йотова в отговор на въпрос дали ще търси подкрепа от отпадналите кандидат-президентски двойки и от партиите, които не са издигнали свои кандидати. Тя добави, че не би искала България отново да бъде управлявана от „сглобки“.

Кандидатът за президент благодари на избирателите и коментира ниската активност. По думите ѝ е илюзия да се смята, че промяна в страната може да бъде постигната, ако гражданите не гласуват.

„Без мир няма сигурност и няма просперитет“, заяви Илияна Йотова.

Тя постави акцент върху необходимостта от мир и сигурност на фона на войната в Европа. Йотова заяви още, че като президент на всички българи иска по улиците да се веят български знамена и гражданите да могат спокойно да мислят за бъдещето си.

Призив за дебат и отчет за кампанията

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев призова Андрей Гюров да участва в дебат. Той заяви, че за първи път жена води в президентската надпревара и изрази надежда повече граждани да гласуват на втория тур.

От Инициативния комитет на Йотова и Вълчев определиха предстоящия дебат като важен за избора. Съпредседателят на комитета Христо Пимпирев отчете, че кампанията е обиколила почти цялата страна, но е била твърде официална. По думите му са били нужни повече срещи на площади и по-спонтанен контакт с избирателите.

Заявки за мобилизация преди втория тур

От „Прогресивна България“ признаха, че са подценили вота и не са успели да мобилизират избирателите си. Председателят на парламентарната група Петър Витанов заяви, че формацията има по-голям резерв и очаква по-висока активност на балотажа.

БСП даде заявка, че Йотова може да разчита на подкрепата на социалистите и на втория тур. Председателят на партията Крум Зарков я поздрави за кампанията и заяви, че следващите седем дни ще бъдат решаващи за опита ѝ да спечели президентския вот. Първият тур се проведе на 25 октомври, а балотажът между Йотова и Андрей Гюров е насрочен за 1 ноември.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пущиня(к)

    0 1 Отговор
    Начи "непоискана" подкрепа (кат кво вика оня банкянски морж утрепания) нема да има от ГЕПИ?

    06:34 26.10.2026

  • 3 Питане

    1 0 Отговор
    Дори и от Неандерталия ???

    06:35 26.10.2026

  • 4 Мъпет шоу

    2 0 Отговор
    ЕскобарО се е обадил в Колумбия. Чувалите Бело са на път ама Тръмп ги топи и пречи.

    06:36 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Баба Мара не е злобара

    1 0 Отговор
    Е, да! То чуждите пари се харчат с най-леката ръка и дълговете на чуждия гръб изобщо не тежат. А най-добре това го зное използвачЪТ и неблагодарната му фамилия..

    06:40 26.10.2026

  • 8 12...34

    2 0 Отговор
    Сърбите показаха категорично че не искат комунисти

    06:42 26.10.2026

  • 9 Реалист

    3 1 Отговор
    Прав е Слави Трифонов - "Народа спука от бой насипната партия на Радев"
    ...
    Не ниската избирателна активност разгроми Радев а погнусата от него и кликата му.
    ПП-ДБ имат на тези избори около 450 хиляди гласа спрямо 410 хиляди месец април. Възраждане също качват резултата си с 30-40 хиляди гласа. МЕЧ има 4.3% спрямо 3.1% месец април. Парка на Ивелин Михайлов също си запазва гласовете. Единствено мунчо и крадливата му олигархия губят около милион гласа от политическите партии. Радев вече няма как да остане премиер без обществено доверие и огромна неприязън към него. И е прав Слави за "чудовищния бой който народа нанесе на радев"

    Коментиран от #16

    06:43 26.10.2026

  • 10 Гражданин.

    1 0 Отговор
    По голяма илюзия ,е че България ще се оправи с избори.

    06:43 26.10.2026

  • 11 Стенли

    1 0 Отговор
    При обработени 95% от протоколите от ЦИК разликата е 2%
    4 Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев
    ИК за Андрей Гюров и Георги Кандев 469 143 32.038%

    06:45 26.10.2026

  • 12 Ха ха

    1 0 Отговор
    Откого ще искате подкрепа от наркомафията

    06:45 26.10.2026

  • 13 Стефан Донев

    3 0 Отговор
    Тя е обедена, че фалшифицирането на втория тур ще й донесе гарантирана победа.

    06:46 26.10.2026

  • 14 1488

    1 0 Отговор
    официални данни:
    Йотова 34,6%, а Гюров 31,9%, разлика 2.7%

    заглавия от жьлтия сайт fukцuu беге:
    "Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж! Едва 4% разлика!
    "Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров!"
    "Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров!"

    уникално тьпи заглавия бе милене
    с венелина сте за линч и на фронта (в този ред)

    06:46 26.10.2026

  • 15 Ако Костадинов

    0 0 Отговор
    не беше играл срещу българите, защото не обедини Патриотичен вот, и се самоиздигна за Президент, тотален нон сенс, Йотова и Гюров нямаха шанс на балотаж. И е малко неудобно 9 години да си бил във властта и нищо да не си направил за българите, като вице, а като Служебен Президент да си назначил Гюров за служебен премиер, и да искаш още власт.
    Изобщо не споменават: Референдум Дойран, дълговите спирали, чудовищни дефицити и инфлация.
    Повишение на преки и косвени данъци. Територията е най-бързо задлъжняващата в ЕС.
    Тотален пореден провал за Територията, и ниската избирателна активност го доказва.
    Ще гласувам за Гюров на балотаж, с дълбоко отварщение и към двамата, защото Тя си го Избра за служебен премиер. Не проумявам Йотова си избира Гюров за служебен, а после го играят опозиция.
    Липсва избор, а Костадинов игра срещу българите, или егото му изигра лоша шега, или му е било заповядано, да не обедини патриотите.

    06:48 26.10.2026

  • 16 МА ТО ПЪК СЛАВИГАВНОТО ЛИ

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Ш А СЛУШАМЕЕ.........

    06:50 26.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове