Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Божанов: Гюров има повече гласове от подкрепящите го партии
  Тема: Избори

Божанов: Гюров има повече гласове от подкрепящите го партии

26 Октомври, 2026 08:40 830 33

  • божидар божанов-
  • андрей гюров-
  • илиана йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж

Заместник-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ заяви, че битката за балотажа тепърва започва. Той очаква дебат между Андрей Гюров и Илияна Йотова

Божанов: Гюров има повече гласове от подкрепящите го партии - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Няма място за никаква емоция. Това е само първото полувреме“, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов пред БНТ след първия тур на президентските избори. По данни при обработени 95,29% от протоколите Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 34,59%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,03%. Двамата кандидати отиват на балотаж на 1 ноември.

Божанов заяви, че Гюров е получил повече гласове, отколкото партиите, които го подкрепят, ако резултатът бъде сравнен с предишните избори. По думите му кампанията е започнала при разлика от 25% в социологическите проучвания, а е завършила с разлика от 2,5%.

„Предстои една много важна седмица, в която смятам, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще свършат тази работа, която не им достига.“

Заместник-председателят на парламентарната група на ДБ определи кампанията на Гюров като позитивна и „извън клишетата“. Той заяви, че при Илияна Йотова се наблюдава спад в броя на гласовете. Божанов сравни резултата с предишните парламентарни избори, когато, по думите му, „Прогресивна България“ е получила около 1,5 млн. гласа, а БСП, която я подкрепя, още около 100 000 гласа. Според него сега Йотова е под 500 000 гласа.

Божанов свърза резултата с управлението

Според Божанов част от избирателите се връщат към партиите, за които са гласували преди това – „Продължаваме промяната“, „Възраждане“ и МЕЧ. Той свърза това с недоволство от управлението на „Прогресивна България“.

„Властта, която дойде с две заявки – борба с олигархията и справяне с цените, не се справя с нито едно от двете“, заяви Божанов. Той допълни, че според него това недоволство се е пренесло и върху резултата на Илияна Йотова.

Гюров покани Йотова на дебат

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на открит дебат преди втория тур. Той заяви, че българските граждани трябва да чуят как двамата кандидати ще използват правомощията на президента и как ще действат при трудни решения.

Божанов определи дебата като важен и заяви, че липсата на публичен сблъсък между основните кандидати е сред причините за ниската избирателна активност. Той изрази надежда Йотова да приеме поканата и двамата да проведат задълбочен разговор преди балотажа.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гробар

    9 4 Отговор
    Договорката е ясна. Гюров ще обяви мобилизацията, Радев да не трупа негативи, а правителството ще купи мешки и кубинки.

    08:42 26.10.2026

  • 3 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    4 0 Отговор
    А, дузпи, а!

    08:43 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 За Бога, братя, не гласувайте!

    8 10 Отговор
    За балотажа НЕ трябва да се гласува. Вече тикат Гюров за победител и по-високата избирателна активност само ще го легитимира като президент. Искат да направят подобен сценарий като в Румъния, където уж в последния момент се активирали про-европейски настроените избиратели и Дан победил. Тука готвят същия сценарий за Йотова-Гюров. Защото едно е да си избран за президент с 50% активност, съвсем друго е за пред света да си избран за президент с 15% активност. За Бога, братя, не гласувайте! Вярвате или не, гласувате ли все едно за кого, гласувате за война, не гласувате ли, гласувате за мир

    Коментиран от #24

    08:44 26.10.2026

  • 6 Тик-Ток

    9 7 Отговор
    Изборите в България,все едно да избираш между чума и холера , каквото и да избереш ,умираш

    08:44 26.10.2026

  • 7 Кина

    9 3 Отговор
    Закона казва че изборите са незаконни..! Под ,50% гласували избора е нелегитимен.

    08:44 26.10.2026

  • 8 Да де

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ама милиционерът до Гюров е пълно подобие на простата гербава Тиква Борисов.

    08:45 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Седящите по скутовете,

    7 8 Отговор
    Кухите копейки ще прелеят гласове на Йотова на втори тур и сте АУТ!

    08:46 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 рашо дамаджанов

    12 1 Отговор
    И като тоя на снимката ще ви управлява ... горко ви народе

    08:50 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хахаха

    12 2 Отговор
    То и сглобката ПП/ДБ-ГЕРБ-ДПС през 2024г. имаха над 2 млн гласа, а сега са под 400 000, а и всички знаем, че от тези 400 000 гласа 7-8% са реални, другото е ала бала с машините:)

    08:52 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Голяма победа

    1 1 Отговор
    13% един кандидат, и 13% втори катдидат.
    74% от имащите право на глас, гледат сейр,
    между вицето Йотова и служебният й премиер Гюров.

    08:54 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Трол

    5 2 Отговор
    Полицаите са гласували за Кандев и оттам са повече гласовете.

    08:57 26.10.2026

  • 22 Младите искат Гюров

    2 7 Отговор
    Бабите искат кокаЙотова

    08:58 26.10.2026

  • 23 Язе

    5 0 Отговор
    Точно така, поради тази идея ГЕРБ не издигнаха кандидат

    09:00 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Делян Феномена

    7 3 Отговор
    Чакайте да видите другата седмица с колегата Бойко като пуснем нашите да хвърлят за лама Гюро какво ще стане. Стара сглобка ръжда не хваща

    Коментиран от #29

    09:06 26.10.2026

  • 27 ту-туу

    7 0 Отговор
    голям лаф каза харвардския - шарлатанин бг ълард

    09:08 26.10.2026

  • 28 ккк

    3 0 Отговор
    ако Гюри и Кандю спечелят ще са точно като кмета Терзията , има нещо ама няма нищо

    09:19 26.10.2026

  • 29 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Делян Феномена":

    Голяма част от хората чакат точно такова действие.
    А именно ГЕРБ и ДПС да подкрепят Гюров.
    Тогава цялата кампания на Гюров изградена върху това
    че Радев е в комбина с ГЕРБ и ДПС отива в канала.

    09:24 26.10.2026

  • 30 Ама бая неподготвени

    2 0 Отговор
    Какви точно управкенци ще бъдат променците, като не стават за нищо, и то в сложната геополитическа обстановка, когато всекимпмент може да се тръгне към война

    09:25 26.10.2026

  • 31 Пак до скУта

    1 0 Отговор
    КАрат-вАрат, щАт-нещАт думбалУмба "демократите" пак опряха до слуховете на ШИшу и БОку да направят СглОбката.

    09:31 26.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами сега

    1 0 Отговор
    Наркобаронесата има само един полезен ход. Вместо да коленичи пред Гундняев да ходи да пие мазно кафе в скута на Пеевски

    09:33 26.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове