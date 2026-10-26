Божанов: Гюров има повече гласове от подкрепящите го партии

„Няма място за никаква емоция. Това е само първото полувреме“, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов пред БНТ след първия тур на президентските избори. По данни при обработени 95,29% от протоколите Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 34,59%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,03%. Двамата кандидати отиват на балотаж на 1 ноември.

Божанов заяви, че Гюров е получил повече гласове, отколкото партиите, които го подкрепят, ако резултатът бъде сравнен с предишните избори. По думите му кампанията е започнала при разлика от 25% в социологическите проучвания, а е завършила с разлика от 2,5%.

„Предстои една много важна седмица, в която смятам, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще свършат тази работа, която не им достига.“

Заместник-председателят на парламентарната група на ДБ определи кампанията на Гюров като позитивна и „извън клишетата“. Той заяви, че при Илияна Йотова се наблюдава спад в броя на гласовете. Божанов сравни резултата с предишните парламентарни избори, когато, по думите му, „Прогресивна България“ е получила около 1,5 млн. гласа, а БСП, която я подкрепя, още около 100 000 гласа. Според него сега Йотова е под 500 000 гласа.

Божанов свърза резултата с управлението

Според Божанов част от избирателите се връщат към партиите, за които са гласували преди това – „Продължаваме промяната“, „Възраждане“ и МЕЧ. Той свърза това с недоволство от управлението на „Прогресивна България“.

„Властта, която дойде с две заявки – борба с олигархията и справяне с цените, не се справя с нито едно от двете“, заяви Божанов. Той допълни, че според него това недоволство се е пренесло и върху резултата на Илияна Йотова.

Гюров покани Йотова на дебат

Андрей Гюров покани Илияна Йотова на открит дебат преди втория тур. Той заяви, че българските граждани трябва да чуят как двамата кандидати ще използват правомощията на президента и как ще действат при трудни решения.

Божанов определи дебата като важен и заяви, че липсата на публичен сблъсък между основните кандидати е сред причините за ниската избирателна активност. Той изрази надежда Йотова да приеме поканата и двамата да проведат задълбочен разговор преди балотажа.