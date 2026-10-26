Божанов: Гюров има повече гласове от подкрепящите го партии

„Няма място за никаква емоция. Това е само първото полувреме“, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов пред БНТ след първия тур на президентските избори. По данни при обработени 95,29% от протоколите Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 34,59%, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,03%. Двамата кандидати отиват на балотаж на 1 ноември.
Божанов заяви, че Гюров е получил повече гласове, отколкото партиите, които го подкрепят, ако резултатът бъде сравнен с предишните избори. По думите му кампанията е започнала при разлика от 25% в социологическите проучвания, а е завършила с разлика от 2,5%.„Предстои една много важна седмица, в която смятам, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще свършат тази работа, която не им достига.“
Заместник-председателят на парламентарната група на ДБ определи кампанията на Гюров като позитивна и „извън клишетата“. Той заяви, че при Илияна Йотова се наблюдава спад в броя на гласовете. Божанов сравни резултата с предишните парламентарни избори, когато, по думите му, „Прогресивна България“ е получила около 1,5 млн. гласа, а БСП, която я подкрепя, още около 100 000 гласа. Според него сега Йотова е под 500 000 гласа.
Божанов свърза резултата с управлението
Според Божанов част от избирателите се връщат към партиите, за които са гласували преди това – „Продължаваме промяната“, „Възраждане“ и МЕЧ. Той свърза това с недоволство от управлението на „Прогресивна България“.
„Властта, която дойде с две заявки – борба с олигархията и справяне с цените, не се справя с нито едно от двете“, заяви Божанов. Той допълни, че според него това недоволство се е пренесло и върху резултата на Илияна Йотова.
Гюров покани Йотова на дебат
Андрей Гюров покани Илияна Йотова на открит дебат преди втория тур. Той заяви, че българските граждани трябва да чуят как двамата кандидати ще използват правомощията на президента и как ще действат при трудни решения.
Божанов определи дебата като важен и заяви, че липсата на публичен сблъсък между основните кандидати е сред причините за ниската избирателна активност. Той изрази надежда Йотова да приеме поканата и двамата да проведат задълбочен разговор преди балотажа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гробар
08:42 26.10.2026
3 Димитър Иванков - Митко Талисмана
08:43 26.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 За Бога, братя, не гласувайте!
Коментиран от #24
08:44 26.10.2026
6 Тик-Ток
08:44 26.10.2026
7 Кина
08:44 26.10.2026
8 Да де
До коментар #1 от "1488":Ама милиционерът до Гюров е пълно подобие на простата гербава Тиква Борисов.
08:45 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Седящите по скутовете,
08:46 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 рашо дамаджанов
08:50 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 хахаха
08:52 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Голяма победа
74% от имащите право на глас, гледат сейр,
между вицето Йотова и служебният й премиер Гюров.
08:54 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Трол
08:57 26.10.2026
22 Младите искат Гюров
08:58 26.10.2026
23 Язе
09:00 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Делян Феномена
Коментиран от #29
09:06 26.10.2026
27 ту-туу
09:08 26.10.2026
28 ккк
09:19 26.10.2026
29 Ами
До коментар #26 от "Делян Феномена":Голяма част от хората чакат точно такова действие.
А именно ГЕРБ и ДПС да подкрепят Гюров.
Тогава цялата кампания на Гюров изградена върху това
че Радев е в комбина с ГЕРБ и ДПС отива в канала.
09:24 26.10.2026
30 Ама бая неподготвени
09:25 26.10.2026
31 Пак до скУта
09:31 26.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами сега
09:33 26.10.2026