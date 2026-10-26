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Мнозина в Турция изобщо не разбрали, че има избори
  Тема: Избори

Мнозина в Турция изобщо не разбрали, че има избори

26 Октомври, 2026 08:56 498 8

  • избори-
  • турция-
  • чорлу-
  • избирателна активност-
  • илияна йотова

В Турция Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят при 99,35% обработени протоколи

Мнозина в Турция изобщо не разбрали, че има избори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Петте секции в Чорлу останаха с ниска активност на президентските избори в България. В тях са гласували малко над 1000 души, а част от избирателите са разказали пред bTV, че дори не са знаели, че има избори и кои са кандидатите.

В една от секциите са отчетени едва 355 гласували. За сравнение, през 2016 г. същата секция е регистрирала над 2100 избиратели. Според разказите на българите в Чорлу сред причините за слабата активност са липсата на предизборни плакати и отсъствието на срещи с кандидатите за президент.

Затруднения при попълването на заявленията

Част от избирателите са срещнали трудности при попълването на задължителните заявления. Документите са били попълвани с помощта на членовете на секционните избирателни комисии.

Това е било допълнително препятствие за хората, които са дошли да гласуват, но не са били предварително запознати с процедурата. Ниската активност е била видима през целия изборен ден, като секциите в Чорлу са останали почти празни.

Йотова и Вълчев водят в Турция

При 99,35% обработени протоколи в Турция кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 3933 гласа, или 55,022% от подадените гласове. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 1893 гласа и 26,483%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 153 гласа, Николай Ненчев и Цвета Кирилова – 138, а Мария Колева и Валери Велковски – 109 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ не е избрана от нито един гласоподавател в Турция.

Официалните данни на Централната избирателна комисия потвърждават посочените резултати. В тях името на кандидата е изписано като Кирил Александров Вълчев, въпреки че в един от абзаците на публикацията на bTV е посочено името Красимир Вълчев.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма автобуси и платени екскурзии

    10 1 Отговор
    ами така става кога няма дъпъсъ кандидат…

    09:01 26.10.2026

  • 2 Налудник

    4 0 Отговор
    И правилно!

    09:01 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Явно Специфична Машинация !

    4 0 Отговор
    След като Тези Не знаят Да четат !

    И не знаят Какво Става В България !

    Гласуват !

    По Инерция !

    09:10 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И ние в Територията

    1 2 Отговор
    не разбрахме, че има избори.
    Сериалът се въртеше около "семейната политическа двойка"
    Йотова, Гюров. 74% не гледаха сериалът.

    09:15 26.10.2026

  • 7 И от къде да знаят

    0 0 Отговор
    Като не говорят български? И България, въобще не ги интнресува!
    В ярусия имахме ли секции?

    09:27 26.10.2026

  • 8 Там гласуват по команда

    1 0 Отговор
    Доказателството: Опцията „Не подкрепям никого“ не е избрана от нито един гласоподавател в Турция.

    09:37 26.10.2026

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