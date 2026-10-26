Мнозина в Турция изобщо не разбрали, че има избори

Петте секции в Чорлу останаха с ниска активност на президентските избори в България. В тях са гласували малко над 1000 души, а част от избирателите са разказали пред bTV, че дори не са знаели, че има избори и кои са кандидатите.

В една от секциите са отчетени едва 355 гласували. За сравнение, през 2016 г. същата секция е регистрирала над 2100 избиратели. Според разказите на българите в Чорлу сред причините за слабата активност са липсата на предизборни плакати и отсъствието на срещи с кандидатите за президент.

Затруднения при попълването на заявленията

Част от избирателите са срещнали трудности при попълването на задължителните заявления. Документите са били попълвани с помощта на членовете на секционните избирателни комисии.

Това е било допълнително препятствие за хората, които са дошли да гласуват, но не са били предварително запознати с процедурата. Ниската активност е била видима през целия изборен ден, като секциите в Чорлу са останали почти празни.

Йотова и Вълчев водят в Турция

При 99,35% обработени протоколи в Турция кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получава 3933 гласа, или 55,022% от подадените гласове. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 1893 гласа и 26,483%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 153 гласа, Николай Ненчев и Цвета Кирилова – 138, а Мария Колева и Валери Велковски – 109 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ не е избрана от нито един гласоподавател в Турция.

Официалните данни на Централната избирателна комисия потвърждават посочените резултати. В тях името на кандидата е изписано като Кирил Александров Вълчев, въпреки че в един от абзаците на публикацията на bTV е посочено името Красимир Вълчев.