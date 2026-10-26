Абсурд в Турция: Червен картон за ръкопляскане взриви Самсунспор

Любопитен и спорен момент беляза двубой от турската Суперлига, след като футболист на Самсунспор получи червен картон при повече от необичайни обстоятелства. Случката предизвика бурни реакции и накара клуба да излезе с остра позиция срещу съдийството.
Инцидентът се разигра по време на срещата от 9-ия кръг срещу лидера Амедспор, загубена от Самсунспор с 1:2. След поражението тимът остана в зоната на изпадащите.
В 37-ата минута полузащитникът Афонсо Соуса получи жълт картон за нарушение в единоборство. Само секунди по-късно португалецът ръкопляска по посока на съперников футболист, като според мнозина жестът е бил насочен към играча заради симулация или преувеличена реакция при ситуацията.
KAMUOYU DUYURUSU Dün gece futbol adına kara bir gece yaşanmıştır. Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen, müsabakalarda tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz. Dün gece sahamızda oynadığımız Süper Lig’in 9. hafta karşılaşmasında yaşananlar kamuoyunun malumudur. Mücadelenin 37. dakikasında oyuncumuz Afonso Sousa, rakibiyle girdiği mücadele sonrasında sarı kartla cezalandırılmıştır. Pozisyonun niteliği ve verilen kararın doğruluğu tartışmaya açıkken, devamında oyuncumuzun rakibiyle yaşadığı iletişimin hakem tarafından kendisine yönelik bir tepki olarak yorumlanması sonucunda ikinci sarı kart gösterilmiş ve oyuncumuz kırmızı kartla oyun dışında bırakılmıştır. Birbiri ardına verilen bu kararların, karşılaşmanın seyrini doğrudan etkilediği açıktır. Karşılaşmanın hakemi, maçın ağırlığını kaldıramamış ve maçın sonunda Teknik Direktörümüz Nenad Bjelica’nın yönelttiği soruya kırmızı kartla karşılık vermiştir. Türk futbolunun itibarını korumak ve adalet duygusunu yeniden tesis etmek adına, bu tür kararların ve bu kararlara imza atanların ilgili kurullar tarafından ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde, ülkemizin ortak değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir. Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve ilgili kurullarını, yaşanan olaylar karşısında gerekli incelemeleri yapmaya ve gereken adımları gecikmeksizin atmaya davet ediyoruz. Samsunspor Futbol Kulübü— Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) October 25, 2026
Главният съдия обаче е приел аплодисментите като ироничен жест към негово решение и незабавно е показал втори жълт картон, а след това и червен на Соуса.
Решението предизвика сериозно недоволство в лагера на Самсунспор. От клуба публикуваха официална декларация, в която разкритикуваха не само конкретното отсъждане, но и общото ниво на съдийството в първенството.
„Въпреки нашите призиви за чист, честен и равнопоставен футбол, продължаваме да се сблъскваме с противоречиви съдийски решения“, се казва в позицията на клуба.
От Самсунспор призоваха Турската футболна федерация да извърши необходимите проверки по случая и да предприеме съответните мерки с цел подобряване на съдийските стандарти в местния шампионат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
14:08 26.10.2026
2 Хамрун.
14:20 26.10.2026