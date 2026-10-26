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Абсурд в Турция: Червен картон за ръкопляскане взриви Самсунспор

Абсурд в Турция: Червен картон за ръкопляскане взриви Самсунспор

26 Октомври, 2026 14:01 771 2

  • самсунспор-
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  • турция-
  • футбол

Случката предизвика бурни реакции и накара клуба да излезе с остра позиция срещу съдийството

Абсурд в Турция: Червен картон за ръкопляскане взриви Самсунспор - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Любопитен и спорен момент беляза двубой от турската Суперлига, след като футболист на Самсунспор получи червен картон при повече от необичайни обстоятелства. Случката предизвика бурни реакции и накара клуба да излезе с остра позиция срещу съдийството.

Инцидентът се разигра по време на срещата от 9-ия кръг срещу лидера Амедспор, загубена от Самсунспор с 1:2. След поражението тимът остана в зоната на изпадащите.

В 37-ата минута полузащитникът Афонсо Соуса получи жълт картон за нарушение в единоборство. Само секунди по-късно португалецът ръкопляска по посока на съперников футболист, като според мнозина жестът е бил насочен към играча заради симулация или преувеличена реакция при ситуацията.

Главният съдия обаче е приел аплодисментите като ироничен жест към негово решение и незабавно е показал втори жълт картон, а след това и червен на Соуса.

Решението предизвика сериозно недоволство в лагера на Самсунспор. От клуба публикуваха официална декларация, в която разкритикуваха не само конкретното отсъждане, но и общото ниво на съдийството в първенството.

„Въпреки нашите призиви за чист, честен и равнопоставен футбол, продължаваме да се сблъскваме с противоречиви съдийски решения“, се казва в позицията на клуба.

От Самсунспор призоваха Турската футболна федерация да извърши необходимите проверки по случая и да предприеме съответните мерки с цел подобряване на съдийските стандарти в местния шампионат.


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  • 1 гост

    4 0 Отговор
    съдията жив ли е още..

    14:08 26.10.2026

  • 2 Хамрун.

    1 0 Отговор
    И на мен ми дават червен картон ако пиша нещо негативно за Лесния в чата

    14:20 26.10.2026

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