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Щабовете на Йотова и Гюров: Хората показаха червен картон на цялата политическа класа
  Тема: Избори

Щабовете на Йотова и Гюров: Хората показаха червен картон на цялата политическа класа

26 Октомври, 2026 09:22 646 30

  • избори-
  • избирателна активност-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • балотаж

Представители на двата инициативни комитета дадоха различни оценки за посланието на избирателите и очаквания дебат преди балотажа

Щабовете на Йотова и Гюров: Хората показаха червен картон на цялата политическа класа - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ниската избирателна активност се превърна в основната тема в коментарите след първия тур на президентските избори, на който Илияна Йотова и Андрей Гюров се класираха за балотаж. Представители на инициативните комитети на двамата кандидати дадоха различни оценки за това какво са показали резултатите и какво означава отказът на голяма част от избирателите да гласуват.

Любослав Костов, член на инициативния комитет на Илияна Йотова, определи активността като един от най-важните сигнали от вота. „Очевидно хората показаха червен картон на цялата политическа класа с отказа си да гласуват“, заяви той в ефира на NOVA. По думите му ниската активност поставя под въпрос значението на разликите между кандидатите и прави предстоящия дебат особено важен.

Различни прочити на ниската активност

Румяна Бъчварова, която подкрепя Андрей Гюров, също постави акцент върху поведението на избирателите, но го определи като бойкот на изборите. Според нея кампанията е променила съществено обществените нагласи в последните си етапи. Бъчварова заяви, че не е чула Илияна Йотова да има позиция по икономически теми.

Борис Панкин, който подкрепя Йотова, определи предстоящия дебат като възможност двамата кандидати да изяснят позициите си. „Хубавото е, че ще има дебат Гюров – Йотова, защото крайно време е да разберем какво мисли господин Гюров за много неща“, коментира той.

Панкин обърна внимание и на разминаването между прогнозите в края на кампанията и резултата от изборния ден. „До преди 72 часа дори социолозите даваха две към едно. Изведнъж това се преобърна“, заяви той. Според него очакването за категорична победа на Йотова и Вълчев може да е повлияло върху начина, по който част от избирателите са възприели надпреварата.

Спор за това към кого е насочено посланието

Радослав Бимбалов, част от инициативния комитет на Андрей Гюров, не се съгласи с тезата, че ниската активност е оценка към цялата политическа класа. „Това е червен картон. Той не е към цялата политическа класа. Той е към господин Радев и към госпожа Йотова“, заяви Бимбалов.

Той свърза резултата с очакванията за промяна след предишния президентски вот и отправи политически критики към Румен Радев и Илияна Йотова. Тези оценки са позиция на Бимбалов и не представляват установен факт за причините, поради които гражданите са решили да не гласуват.

След първия тур двамата кандидати продължават към балотаж, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. Очакваният дебат ще бъде един от ключовите моменти в кампанията между двата тура, тъй като и двете страни го представят като възможност за мобилизация на избиратели и за по-ясно очертаване на политическите позиции.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хъхъ

    9 7 Отговор
    Не е вярно. Червеният картон е за лъжецът Румен Боташ Крадев. Обеща да отмени споразумението с Украйна, а го запази. Беше против американските самолети за война с Иран, а разреши престоя им. Щеше да бори олигархията, а удари най-бедните. Лъжите бяха наказани - 1 милион гласа по-малко.

    Коментиран от #9

    09:24 26.10.2026

  • 3 Фори

    4 2 Отговор
    Този е синдикалист от КНСБ ,а се меси в политиката.Как да вярваш на синдикати, че не са се продали?

    Коментиран от #5, #8

    09:24 26.10.2026

  • 4 Пич

    4 1 Отговор
    И кво...?! Участвахте в изборите на измамените камилчета...?!
    Пак...!!!

    09:25 26.10.2026

  • 5 хъхъ

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Фори":

    Един друг синдикалист размаха среден пръст, когато гражданин го попита защо подкрепят еврото...

    09:25 26.10.2026

  • 6 Това което трябва да знаеш

    2 0 Отговор
    Абе тоя помислих,че е откачен като го слушах какво говори. Той повтаря някакви несвързани фрази. После се сетих,че това е пропагандата с която облъчват във соцялните им групи.Някакви дебилни фрази. И несвързани логично дивотии. За да може болен мозък да ги заучи и повтаря.

    09:25 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 спокойно

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фори":

    Той подаде оставка преди няколко дни.

    09:26 26.10.2026

  • 9 Иска ви се

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Опорката с Украйна не минава. Имахте си Костадинов, имахте си Ивелин. И се Видев как тотално ви изпуши мечтата за руска обич! Корупцията и наглостта на политическата мафия и олигархия е в основата на разделението.

    09:28 26.10.2026

  • 10 Фейк - либераст

    4 1 Отговор
    Събота преди изборите - ден за размишления. Понеделника след изборите - ден за съжаления!

    09:28 26.10.2026

  • 11 Гост

    2 1 Отговор
    Днес цял ден кандърма бабаитите ще бъдат по тАлАвизорите!

    09:29 26.10.2026

  • 12 12...34

    3 2 Отговор
    Няма за кого да се гласува.Така шаааа

    Коментиран от #17

    09:30 26.10.2026

  • 13 САМО ВАС ВАС Е

    1 1 Отговор
    Този картон. Кои сте вие. Трупи Номенклатури и лафаджии. Кога требеше народа гласува и ви отвя със 300. Сега търсите ОПОРКИ и блякане както до сега. Бръм бръм но сте все на едно място. У

    09:30 26.10.2026

  • 14 Ами сега

    2 1 Отговор
    Наркобаронесата има само един полезен ход. Вместо да коленичи пред Гундняев да ходи да пие мазно кафе в скута на Пеевски

    Коментиран от #22

    09:30 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Точно

    3 0 Отговор
    пък тоя "разбирач" ли се явил мозъци да ръси ?!

    09:32 26.10.2026

  • 17 Има няма

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "12...34":

    Винаги трябва да се гласува на 100% за някого, дори да сгрешиш. Грешките се поправят с протести и нов избор. Иначе като негласуваш, си разпределяш гласа поравно между всички участници.

    Коментиран от #25

    09:32 26.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Просто 74%

    3 1 Отговор
    от българите, отказаха да наблюдават продължението на сериалът "Семейство Йотови - Гюрови", втори сезон. Първи сезон "г-жа Йотова избра за премиер Гюров".

    09:33 26.10.2026

  • 20 Картон

    1 1 Отговор
    Абе имаше 1.5млн. с жълти картончета, гласували за Радев.

    09:33 26.10.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор
    И какво от това ❗
    Да отидат да гласуват само двамата и техните роднини и приятели- Пак ще имаме избран Президент❗

    09:33 26.10.2026

  • 22 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами сега":

    АМИ СЕГА, ти знаеш ли, че НЯКОГА
    и МакАрон и ГюрУФ са работили в банки🤔❓
    Гледай Франция и си мисли за България🤔❗

    09:36 26.10.2026

  • 23 И този бивш синдикалист се

    2 0 Отговор
    Уреди на хранилка при Йотова.Ще му покажа резултатите в София.Гюров печели с над двойна преднина и в трите софийски района.23 МИР Гюров 54,3 срещу едва 21% за Йотова,24 МИР Гюров 49,8 срещу 23,5 за Йотова,25 МИР 38,8 за Гюров срещу 29,2 за Йотова.А от София започва всичко.Следват. Протести.

    09:37 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Има няма":

    Има нямаШ представа, че НЕ е така❗
    Гласът ти отива ПРОПОРЦИОНАЛНО-
    т.е. по-голяма част при имащият повече гласове❗

    09:38 26.10.2026

  • 26 Айде Политическа Класа

    1 0 Отговор
    Електорална ОФ организация

    09:40 26.10.2026

  • 27 Али Гатор

    2 0 Отговор
    На мене ми мирише на протести през зимата и сваляне на правителството но може да има изненади защото българите сме овце и Слави Василев може да се окаже прав че трябва да сикваме че ще ни стрижат, пардон управляват 8 години !

    Коментиран от #29

    09:41 26.10.2026

  • 28 Политиците не преговаряха с ЕЦБ

    1 0 Отговор
    За 1 евро 1лев и сега искат гласове от бедните българи

    09:44 26.10.2026

  • 29 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Али Гатор":

    Ами те вече не 8, а 37 години
    ни управляват такива , като
    Слави с Поршето❗

    09:45 26.10.2026

  • 30 ПиПи

    1 0 Отговор
    Светлолилав картон.

    09:47 26.10.2026

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