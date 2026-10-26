Щабовете на Йотова и Гюров: Хората показаха червен картон на цялата политическа класа

Ниската избирателна активност се превърна в основната тема в коментарите след първия тур на президентските избори, на който Илияна Йотова и Андрей Гюров се класираха за балотаж. Представители на инициативните комитети на двамата кандидати дадоха различни оценки за това какво са показали резултатите и какво означава отказът на голяма част от избирателите да гласуват.
Любослав Костов, член на инициативния комитет на Илияна Йотова, определи активността като един от най-важните сигнали от вота. „Очевидно хората показаха червен картон на цялата политическа класа с отказа си да гласуват“, заяви той в ефира на NOVA. По думите му ниската активност поставя под въпрос значението на разликите между кандидатите и прави предстоящия дебат особено важен.
Различни прочити на ниската активност
Румяна Бъчварова, която подкрепя Андрей Гюров, също постави акцент върху поведението на избирателите, но го определи като бойкот на изборите. Според нея кампанията е променила съществено обществените нагласи в последните си етапи. Бъчварова заяви, че не е чула Илияна Йотова да има позиция по икономически теми.
Борис Панкин, който подкрепя Йотова, определи предстоящия дебат като възможност двамата кандидати да изяснят позициите си. „Хубавото е, че ще има дебат Гюров – Йотова, защото крайно време е да разберем какво мисли господин Гюров за много неща“, коментира той.
Панкин обърна внимание и на разминаването между прогнозите в края на кампанията и резултата от изборния ден. „До преди 72 часа дори социолозите даваха две към едно. Изведнъж това се преобърна“, заяви той. Според него очакването за категорична победа на Йотова и Вълчев може да е повлияло върху начина, по който част от избирателите са възприели надпреварата.
Спор за това към кого е насочено посланието
Радослав Бимбалов, част от инициативния комитет на Андрей Гюров, не се съгласи с тезата, че ниската активност е оценка към цялата политическа класа. „Това е червен картон. Той не е към цялата политическа класа. Той е към господин Радев и към госпожа Йотова“, заяви Бимбалов.
Той свърза резултата с очакванията за промяна след предишния президентски вот и отправи политически критики към Румен Радев и Илияна Йотова. Тези оценки са позиция на Бимбалов и не представляват установен факт за причините, поради които гражданите са решили да не гласуват.
След първия тур двамата кандидати продължават към балотаж, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. Очакваният дебат ще бъде един от ключовите моменти в кампанията между двата тура, тъй като и двете страни го представят като възможност за мобилизация на избиратели и за по-ясно очертаване на политическите позиции.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 хъхъ
Коментиран от #9
09:24 26.10.2026
3 Фори
Коментиран от #5, #8
09:24 26.10.2026
4 Пич
Пак...!!!
09:25 26.10.2026
5 хъхъ
До коментар #3 от "Фори":Един друг синдикалист размаха среден пръст, когато гражданин го попита защо подкрепят еврото...
09:25 26.10.2026
6 Това което трябва да знаеш
09:25 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 спокойно
До коментар #3 от "Фори":Той подаде оставка преди няколко дни.
09:26 26.10.2026
9 Иска ви се
До коментар #2 от "хъхъ":Опорката с Украйна не минава. Имахте си Костадинов, имахте си Ивелин. И се Видев как тотално ви изпуши мечтата за руска обич! Корупцията и наглостта на политическата мафия и олигархия е в основата на разделението.
09:28 26.10.2026
10 Фейк - либераст
09:28 26.10.2026
11 Гост
09:29 26.10.2026
12 12...34
Коментиран от #17
09:30 26.10.2026
13 САМО ВАС ВАС Е
09:30 26.10.2026
14 Ами сега
Коментиран от #22
09:30 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Точно
09:32 26.10.2026
17 Има няма
До коментар #12 от "12...34":Винаги трябва да се гласува на 100% за някого, дори да сгрешиш. Грешките се поправят с протести и нов избор. Иначе като негласуваш, си разпределяш гласа поравно между всички участници.
Коментиран от #25
09:32 26.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Просто 74%
09:33 26.10.2026
20 Картон
09:33 26.10.2026
21 🦉🦉🦉🦉
Да отидат да гласуват само двамата и техните роднини и приятели- Пак ще имаме избран Президент❗
09:33 26.10.2026
22 🦉🦉🦉🦉
До коментар #14 от "Ами сега":АМИ СЕГА, ти знаеш ли, че НЯКОГА
и МакАрон и ГюрУФ са работили в банки🤔❓
Гледай Франция и си мисли за България🤔❗
09:36 26.10.2026
23 И този бивш синдикалист се
09:37 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 🦉🦉🦉🦉
До коментар #17 от "Има няма":Има нямаШ представа, че НЕ е така❗
Гласът ти отива ПРОПОРЦИОНАЛНО-
т.е. по-голяма част при имащият повече гласове❗
09:38 26.10.2026
26 Айде Политическа Класа
09:40 26.10.2026
27 Али Гатор
Коментиран от #29
09:41 26.10.2026
28 Политиците не преговаряха с ЕЦБ
09:44 26.10.2026
29 🦉🦉🦉🦉
До коментар #27 от "Али Гатор":Ами те вече не 8, а 37 години
ни управляват такива , като
Слави с Поршето❗
09:45 26.10.2026
30 ПиПи
09:47 26.10.2026