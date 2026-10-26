Щабовете на Йотова и Гюров: Хората показаха червен картон на цялата политическа класа

Ниската избирателна активност се превърна в основната тема в коментарите след първия тур на президентските избори, на който Илияна Йотова и Андрей Гюров се класираха за балотаж. Представители на инициативните комитети на двамата кандидати дадоха различни оценки за това какво са показали резултатите и какво означава отказът на голяма част от избирателите да гласуват.

Любослав Костов, член на инициативния комитет на Илияна Йотова, определи активността като един от най-важните сигнали от вота. „Очевидно хората показаха червен картон на цялата политическа класа с отказа си да гласуват“, заяви той в ефира на NOVA. По думите му ниската активност поставя под въпрос значението на разликите между кандидатите и прави предстоящия дебат особено важен.

Различни прочити на ниската активност

Румяна Бъчварова, която подкрепя Андрей Гюров, също постави акцент върху поведението на избирателите, но го определи като бойкот на изборите. Според нея кампанията е променила съществено обществените нагласи в последните си етапи. Бъчварова заяви, че не е чула Илияна Йотова да има позиция по икономически теми.

Борис Панкин, който подкрепя Йотова, определи предстоящия дебат като възможност двамата кандидати да изяснят позициите си. „Хубавото е, че ще има дебат Гюров – Йотова, защото крайно време е да разберем какво мисли господин Гюров за много неща“, коментира той.

Панкин обърна внимание и на разминаването между прогнозите в края на кампанията и резултата от изборния ден. „До преди 72 часа дори социолозите даваха две към едно. Изведнъж това се преобърна“, заяви той. Според него очакването за категорична победа на Йотова и Вълчев може да е повлияло върху начина, по който част от избирателите са възприели надпреварата.

Спор за това към кого е насочено посланието

Радослав Бимбалов, част от инициативния комитет на Андрей Гюров, не се съгласи с тезата, че ниската активност е оценка към цялата политическа класа. „Това е червен картон. Той не е към цялата политическа класа. Той е към господин Радев и към госпожа Йотова“, заяви Бимбалов.

Той свърза резултата с очакванията за промяна след предишния президентски вот и отправи политически критики към Румен Радев и Илияна Йотова. Тези оценки са позиция на Бимбалов и не представляват установен факт за причините, поради които гражданите са решили да не гласуват.

След първия тур двамата кандидати продължават към балотаж, който ще се проведе в неделя, 1 ноември. Очакваният дебат ще бъде един от ключовите моменти в кампанията между двата тура, тъй като и двете страни го представят като възможност за мобилизация на избиратели и за по-ясно очертаване на политическите позиции.