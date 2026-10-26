„България – между Русия и Запада“: румънски медии коментират изборите в България

Близък резултат на първия тур на президентските избори в България, посочва в заглавие независимият румънски информационен сайт „Хотнюз“ и информира кои са кандидатите, достигнали до втори тур след една седмица. Действащият президент на България Илияна Йотова спечели първия тур на президентските избори вчера, класирайки се първа сред общо 27 кандидати, но ще бъде необходим втори тур, тъй като не получи мнозинство от гласовете, посочва сайтът. Съперник на Йотова на втория тур ще бъде бившият служебен премиер Андрей Гюров, допълва „Хотнюз“, пише БТА.

Новинарската телевизия Диджи 24 отбелязва, че Йотова е спечелила с лекота първия тур на изборите. Медията представя Илияна Йотова като поддръжник на диалога с Москва.

В. „Либертатя“ акцентира на това, че Илияна Йотова може да стане първата жена, избрана за президент на България.

„Ако спечели изборите, Илияна Йотова ще стане първата жена, избрана за президент на България чрез всеобщо избирателно право. Тя заема президентския пост от 23 януари, след като Румен Радев подаде оставка, за да оглави предизборна кампания, в края на която стана министър-председател. Избирането на Илияна Йотова за президент би укрепило позициите на премиера Радев, който също се противопоставя на военната подкрепа за Украйна и се застъпва за възстановяване на отношенията с режима в Москва", пише вестникът.

В. „Адевърул“ публикува интервю с българския журналист Владимир Митев, в което той говори за „залога“ на президентските избори в България. Заглавието на публикацията е „България – между Русия и Запада“.

„Адевърул“ посочва, че Черно море се е превърнало в зона на силно геополитическо напрежение, а България преминава през изключително сложен изборен период.

„В хода на предизборната кампания етикетите, поставяни на българските лидери, рискуват да прикрият една далеч по-нюансирана действителност“, пише вестникът, обобщавайки интервюто с българския журналист.

Владимир Митев казва пред „Адевърул“, че се очаква втори тур на президентските избори, на който от решаващо значение ще бъде как ще гласуват избирателите на партията ГЕРБ на Бойко Борисов, която не издигна кандидат за президентските избори, както и тези на партията „Движение за права и свободи“ (ДПС) на Делян Пеевски, която също не издигна кандидат. „От значение ще бъде и как ще се преразпределят проруските гласове, насочили се към кандидатите с по-слаби резултати на първия тур“, посочва пред „Адевърул“ българският журналист.

Резултати от първия тур на президентските избори в България публикуват и други румънски медии, като информационният сайт "ДжиФорМедия", сайтовете "Зиаре" и „Нюз.ро“, агенция Медиафакс, телевизия Антена 3 СиЕнЕн.