„България – между Русия и Запада“: румънски медии коментират изборите в България

Близък резултат на първия тур на президентските избори в България, посочва в заглавие независимият румънски информационен сайт „Хотнюз“ и информира кои са кандидатите, достигнали до втори тур след една седмица. Действащият президент на България Илияна Йотова спечели първия тур на президентските избори вчера, класирайки се първа сред общо 27 кандидати, но ще бъде необходим втори тур, тъй като не получи мнозинство от гласовете, посочва сайтът. Съперник на Йотова на втория тур ще бъде бившият служебен премиер Андрей Гюров, допълва „Хотнюз“, пише БТА.
Новинарската телевизия Диджи 24 отбелязва, че Йотова е спечелила с лекота първия тур на изборите. Медията представя Илияна Йотова като поддръжник на диалога с Москва.
В. „Либертатя“ акцентира на това, че Илияна Йотова може да стане първата жена, избрана за президент на България.
„Ако спечели изборите, Илияна Йотова ще стане първата жена, избрана за президент на България чрез всеобщо избирателно право. Тя заема президентския пост от 23 януари, след като Румен Радев подаде оставка, за да оглави предизборна кампания, в края на която стана министър-председател. Избирането на Илияна Йотова за президент би укрепило позициите на премиера Радев, който също се противопоставя на военната подкрепа за Украйна и се застъпва за възстановяване на отношенията с режима в Москва", пише вестникът.
В. „Адевърул“ публикува интервю с българския журналист Владимир Митев, в което той говори за „залога“ на президентските избори в България. Заглавието на публикацията е „България – между Русия и Запада“.
„Адевърул“ посочва, че Черно море се е превърнало в зона на силно геополитическо напрежение, а България преминава през изключително сложен изборен период.
„В хода на предизборната кампания етикетите, поставяни на българските лидери, рискуват да прикрият една далеч по-нюансирана действителност“, пише вестникът, обобщавайки интервюто с българския журналист.
Владимир Митев казва пред „Адевърул“, че се очаква втори тур на президентските избори, на който от решаващо значение ще бъде как ще гласуват избирателите на партията ГЕРБ на Бойко Борисов, която не издигна кандидат за президентските избори, както и тези на партията „Движение за права и свободи“ (ДПС) на Делян Пеевски, която също не издигна кандидат. „От значение ще бъде и как ще се преразпределят проруските гласове, насочили се към кандидатите с по-слаби резултати на първия тур“, посочва пред „Адевърул“ българският журналист.
Резултати от първия тур на президентските избори в България публикуват и други румънски медии, като информационният сайт "ДжиФорМедия", сайтовете "Зиаре" и „Нюз.ро“, агенция Медиафакс, телевизия Антена 3 СиЕнЕн.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #4, #5
11:26 26.10.2026
2 Сандо
Коментиран от #9
11:26 26.10.2026
3 честен ционист
11:28 26.10.2026
4 Не само арест
До коментар #1 от "Трол":Ще има и "мъжествено" лоВе
11:28 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А50
11:28 26.10.2026
7 Българин
Коментиран от #28
11:29 26.10.2026
8 Ква Русия ве….
11:29 26.10.2026
9 т на ре д актьор к ата
До коментар #2 от "Сандо":Ву ааааа нуууу сът
11:29 26.10.2026
10 честен ционист
До коментар #5 от "Мда":Те по цял свят президенти стават точно такива.
11:29 26.10.2026
11 Хихихи
Коментиран от #39, #57
11:30 26.10.2026
12 Братовчеда
Коментиран от #22, #26, #30
11:30 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ми честит на всички Гюро без глъвъ
11:32 26.10.2026
15 Емил
Големи коментатори с н...а..кан з.к!
Коментиран от #44
11:32 26.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Точно
Коментиран от #34
11:32 26.10.2026
18 Голям избор
или
Русия - България
Коментиран от #33, #42
11:35 26.10.2026
19 Защо
11:35 26.10.2026
20 Пич
Всъщност истината е, че кандидатите са еднакво отвратителни, и няма да подкрепя никого!!!
11:35 26.10.2026
21 Дойче зеле
11:36 26.10.2026
22 Емил
До коментар #12 от "Братовчеда":Йотова ще е президент след 1.11.2026, защото потенциалът на Гюров е толкова колкото беше вчера!!!
И никой няма да го подкрепи, не че заслужава и защото Борисов си плете неговата кошница както и Пеевски се спасява с пазарлъци!!!
11:36 26.10.2026
23 Всеки гласувал за лама Гюро
11:37 26.10.2026
24 Леле - леле ! 😜
11:38 26.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 За щастие
До коментар #12 от "Братовчеда":От президента не зависи нищо заради и това Гюров е близо до Йотова....но болшинството хора не подкрепят Украйна и харчовете за нея....и на балотажа Йотова ще победи с малко защото хората против Украйна не гласуват масово докато русофобите са се активирали на макс.
Коментиран от #41
11:39 26.10.2026
27 Дойче зеле
11:39 26.10.2026
28 А50
До коментар #7 от "Българин":Всеки е свободен да гласува, на теб какъв ти е проблема. Много ясно че хората не искат сглобки от пепейци, шишита и бойковци.
11:39 26.10.2026
29 дядо Петър
11:41 26.10.2026
30 Братчеде
До коментар #12 от "Братовчеда":Истината е че ББ и Пеевски не платиха в ромските махали . Това ли искаме на балотажа ?
Коментиран от #49
11:41 26.10.2026
31 Не само те
За двата стола на Резидента.
11:42 26.10.2026
32 ЕС или Масква
Коментиран от #38
11:42 26.10.2026
33 ревете Купейки
До коментар #18 от "Голям избор":Орбан Вучич КокаЙотова си отиват!
11:44 26.10.2026
34 Защото там целуват Корана
До коментар #17 от "Точно":Сам се прецака..
11:44 26.10.2026
35 Ами
нашите управляващи го направиха много отдавна.
Днес въпроса е дали искаме в България да се случва това
което се случва на запад. А именно, искаме ли да обедняваме
воювайки с Русия, искаме ли мигранти, искаме ли да става това
което например се случва във Франция и ред други неща.
Коментиран от #51
11:44 26.10.2026
36 Румънците да си гледат
11:45 26.10.2026
37 Българин
Коментиран от #54
11:45 26.10.2026
38 Не е така
До коментар #32 от "ЕС или Масква":Пътя е ЕС на европейските данъкоплатци а не ЕС на Урсула,кая, Украйна и на милиардите наши данъци прехвърлени на Украйна
11:45 26.10.2026
39 Чунким си стъпвал на Запада
До коментар #11 от "Хихихи":Само на екскурзии в Русия и ГДР.
11:46 26.10.2026
40 Нито едното, нито другото
11:46 26.10.2026
41 А50
До коментар #26 от "За щастие":22ри и 26ти не сте съвсем прави. Ако хората не гласуват и имаме подобна изборна активност, хората на Шиши и махалите ще са достатъчни да обърнат резултата в полза на Гюро и мъжа му. Но хората наистина искат да чуят по категорична позиция от Йотова, Радев беше смел и спечели.
11:49 26.10.2026
42 Извинете, кремълските ви
До коментар #18 от "Голям избор":опорки не ни касаят. Хеле пък грабежите, организирани от рудюските хибридници.
Разкрити , арестувани, признали са си тик токърите.
Аре у лево.
11:49 26.10.2026
43 нннн
11:50 26.10.2026
44 Верен Копеец
До коментар #15 от "Емил":Точно така ни каза да лъжем тьотя Митрофанова. Но после спряхме, защото ни хванаха.
Ти обаче продължавай. Теб още не са.
Коментиран от #56
11:51 26.10.2026
45 Смър за гласоподавателите на сглобката
11:51 26.10.2026
46 1945
Няма връщане назад.
11:51 26.10.2026
47 Да е ясно!
11:52 26.10.2026
48 !!!?
11:53 26.10.2026
49 Братовчеда
До коментар #30 от "Братчеде":Структурите на ДПС получиха заповед да не гласуват и това го твърдя със сигурност. Въпросът е дали Пеевски ще се пазари с Йотова, защото Радев няма как да го направи. Пак казвам, основно избирателите на ДПС и негласувалата част от Герб могат да наклонят везните в една или друга страна. Допускам и това, че сериозна част от негласувалите на първи тур ще отидат до урните следващата неделя.
11:54 26.10.2026
50 Румънските медии
11:55 26.10.2026
51 ...
До коментар #35 от "Ами":А искаме ли да сме като руснаците, да воюва ме и умираме като тях в окопите. Руснаците са най-умиращата, бедна и болна нация в света. Пример за пропаднала и умираща територия.
Коментиран от #58
11:56 26.10.2026
52 народа
11:57 26.10.2026
53 Нормално
11:59 26.10.2026
54 Емил
До коментар #37 от "Българин":А вие колега макар да се именувате Българин искате за служите на чужди войнолюбиви интереси май?!
Българите искат да не се намесваме в конфликти които не са наше дело, който ги е подстрекавал, подготвял и започнал да си се оправя, а не да гледа да завлече цала изтогна Европа в това!!!
12:00 26.10.2026
55 бай Бончо
12:00 26.10.2026
56 Емил
До коментар #44 от "Верен Копеец":На вас Митрофанова ли ви казва?
Е браво тогава вие сте напред с материала!!!
Защото на Румънците никой нищо не им каза и нищо не ги пита!!!
12:03 26.10.2026
57 !!!?
До коментар #11 от "Хихихи":Във Франция протестират, а в България се разстрелват...!
12:06 26.10.2026
58 Ами
До коментар #51 от "...":Приемам мнението ви, че руснаците са най-лоши и са виновни за всичко.
Приемам го не защото съм съгласен, а защото съм толерантен.
Щом мислите така, направете това което смятате за правилно.
Сатанизирайте русаците, подкрепяте нацисти, дори воювайте с Русия ако желаете.
Но не карайте други да го правят заради вас. И не им казвайте че вие сте правия.
Всеки вижда нещата по свой начин. Да ли е правилен или грешен ... Времето ще го покаже.
12:13 26.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.