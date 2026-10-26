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„България – между Русия и Запада“: румънски медии коментират изборите в България
  Тема: Избори

„България – между Русия и Запада“: румънски медии коментират изборите в България

26 Октомври, 2026 11:24 1 293 59

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • румъния-
  • избори

Черно море се е превърнало в зона на силно геополитическо напрежение, а България преминава през изключително сложен изборен период

„България – между Русия и Запада“: румънски медии коментират изборите в България - 1
Колаж: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близък резултат на първия тур на президентските избори в България, посочва в заглавие независимият румънски информационен сайт „Хотнюз“ и информира кои са кандидатите, достигнали до втори тур след една седмица. Действащият президент на България Илияна Йотова спечели първия тур на президентските избори вчера, класирайки се първа сред общо 27 кандидати, но ще бъде необходим втори тур, тъй като не получи мнозинство от гласовете, посочва сайтът. Съперник на Йотова на втория тур ще бъде бившият служебен премиер Андрей Гюров, допълва „Хотнюз“, пише БТА.

Новинарската телевизия Диджи 24 отбелязва, че Йотова е спечелила с лекота първия тур на изборите. Медията представя Илияна Йотова като поддръжник на диалога с Москва.

В. „Либертатя“ акцентира на това, че Илияна Йотова може да стане първата жена, избрана за президент на България.

„Ако спечели изборите, Илияна Йотова ще стане първата жена, избрана за президент на България чрез всеобщо избирателно право. Тя заема президентския пост от 23 януари, след като Румен Радев подаде оставка, за да оглави предизборна кампания, в края на която стана министър-председател. Избирането на Илияна Йотова за президент би укрепило позициите на премиера Радев, който също се противопоставя на военната подкрепа за Украйна и се застъпва за възстановяване на отношенията с режима в Москва", пише вестникът.

В. „Адевърул“ публикува интервю с българския журналист Владимир Митев, в което той говори за „залога“ на президентските избори в България. Заглавието на публикацията е „България – между Русия и Запада“.

„Адевърул“ посочва, че Черно море се е превърнало в зона на силно геополитическо напрежение, а България преминава през изключително сложен изборен период.

„В хода на предизборната кампания етикетите, поставяни на българските лидери, рискуват да прикрият една далеч по-нюансирана действителност“, пише вестникът, обобщавайки интервюто с българския журналист.

Владимир Митев казва пред „Адевърул“, че се очаква втори тур на президентските избори, на който от решаващо значение ще бъде как ще гласуват избирателите на партията ГЕРБ на Бойко Борисов, която не издигна кандидат за президентските избори, както и тези на партията „Движение за права и свободи“ (ДПС) на Делян Пеевски, която също не издигна кандидат. „От значение ще бъде и как ще се преразпределят проруските гласове, насочили се към кандидатите с по-слаби резултати на първия тур“, посочва пред „Адевърул“ българският журналист.

Резултати от първия тур на президентските избори в България публикуват и други румънски медии, като информационният сайт "ДжиФорМедия", сайтовете "Зиаре" и „Нюз.ро“, агенция Медиафакс, телевизия Антена 3 СиЕнЕн.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 25 Отговор
    Ако Гюров спечели, ще го арестуват както арестуваха Джорджеску.

    Коментиран от #4, #5

    11:26 26.10.2026

  • 2 Сандо

    20 8 Отговор
    Кога ще изберем президент,за когото най-после да пишат,че България твърдо застава на мястото си?

    Коментиран от #9

    11:26 26.10.2026

  • 3 честен ционист

    10 22 Отговор
    Ганчо е и с двата крака в барлогата на медведицата, само че още не го знае.

    11:28 26.10.2026

  • 4 Не само арест

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ще има и "мъжествено" лоВе

    11:28 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А50

    11 15 Отговор
    Тези медии да кажат как се правят избори за Президент по Румънски, че туку виж жълтопаветниците ни глътнат вода

    11:28 26.10.2026

  • 7 Българин

    17 11 Отговор
    С нетърпение чакам да видя как в неделя хората на Костадинов ще си плюят сами в лицето и мазно ще гласуват за Йотова. Още от вчера започнаха да пускат опорки, че от двете злини щели да гласуват за по-малката, нямало да гласуват за жълтопаветници и хора на Сорос и так далее копанарски народни приказки. Днес Радев срамежливо им подаде ръчица като предъвка възрожденската дъвка заявявайки, че "На балотажа в неделя ще избираме между мира и войната.“

    Коментиран от #28

    11:29 26.10.2026

  • 8 Ква Русия ве….

    4 15 Отговор
    …и двамата агенти са на урауляка! Те затва йота йотаджийката не я припознаха русофилите и зачекнаха един милион глада! Аз ако бях на ПП-така, от следващият понеделник всеки ден митинги срещу Радев щях да организирам, че кинтите от Брюксел са вече кът и да няма конкуренция у реципиентите, мбухахахахаха!!!

    11:29 26.10.2026

  • 9 т на ре д актьор к ата

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Ву ааааа нуууу сът

    11:29 26.10.2026

  • 10 честен ционист

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мда":

    Те по цял свят президенти стават точно такива.

    11:29 26.10.2026

  • 11 Хихихи

    7 12 Отговор
    Нали виждаме какво става в Запада! Не ни трябва гражданско война и див фашизъм!

    Коментиран от #39, #57

    11:30 26.10.2026

  • 12 Братовчеда

    25 2 Отговор
    На 1 ноември предстои силно поляризиран сблъсък между две коренно различни политически визии. Балотажът ще бъде много по-оспорван и с много по-голяма активност. На 25 октомври беше пресято житото от плявата. Изравнени са шансовете, това са нови избори. Йотова и Гюров имат няколко дни да разширят подкрепата си сред избирателите на отпадналите кандидати и да привлекат част от негласувалите. Ясно е като бял ден, че гласувалите за Възраждане ще подкрепят Йотова. Те нямат друг избор. Големият въпрос е кой кандидат ще подкрепят хората на Пеевски и отчасти хората на Борисов. В неделя ДПС не гласуваха по заповед на централата, Пеевски показа на Радев, че при поляризирано общество, той и хората му накланят везните в една или друга посока. Логично част от хората на Борисов подкрепиха Гюров, но това далеч не е целия им потенциал. Може да не ви харесва, но това е действителността към този момент.

    Коментиран от #22, #26, #30

    11:30 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ми честит на всички Гюро без глъвъ

    8 13 Отговор
    Те всички си свършиха работата вече. Плюваха по Костадинов и Волгин с идеята да отблъснат максимален брой гласове. Нароиха се цяла камара "патриоти", които в последствие даже и патриоти не се оказаха и всичко това да подкопаят шанса на единствената патриотична партия с реален шанс да спечели, а всичко което трябваше да направят, е просто нищо да не правят и да не роят вота. Българите на първия тур не излезнаха да подкрепят Костадинов-Волгин и си вкарахме автогол. Сега на балотажа няма смисъл вече. На балотажа са само двама кандидати и там разликата вече много лесно се манипулира. С две думи, честит ви Гюров гъбари. Сега на втория тур и да гласувате и да не гласувате, файда никаква

    11:32 26.10.2026

  • 15 Емил

    9 20 Отговор
    Румънците да си коментират техните незконно касирани избори и незаконно избран президент и да не се месят в нашите!
    Големи коментатори с н...а..кан з.к!

    Коментиран от #44

    11:32 26.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Точно

    10 20 Отговор
    Демек между православието и мюсюлманските набези! Аз избирам Русия!

    Коментиран от #34

    11:32 26.10.2026

  • 18 Голям избор

    11 13 Отговор
    Запада - рецесия, дългове, протести, грабежи, фашизъм, граждански войни
    или
    Русия - България

    Коментиран от #33, #42

    11:35 26.10.2026

  • 19 Защо

    6 10 Отговор
    Постоянно се тръби че България трябва да избира между Русия и ЕС??! Реално България избира между ЕС на Брюксел (Урсула, кая,мерц и маркон с рейтинг по 15%) Брюксел който първо гледа интереса на Украйна и после на своите данъкоплатци и един ЕС който ТРЯБВА на първо място да защитава интересите на избирателите си а не да отдава правомощия на бюрократи

    11:35 26.10.2026

  • 20 Пич

    14 8 Отговор
    Каква нефелна и малоумна манипулация!?
    Всъщност истината е, че кандидатите са еднакво отвратителни, и няма да подкрепя никого!!!

    11:35 26.10.2026

  • 21 Дойче зеле

    3 7 Отговор
    Българите показаха колко са умни........ Трагедия

    11:36 26.10.2026

  • 22 Емил

    5 6 Отговор

    До коментар #12 от "Братовчеда":

    Йотова ще е президент след 1.11.2026, защото потенциалът на Гюров е толкова колкото беше вчера!!!
    И никой няма да го подкрепи, не че заслужава и защото Борисов си плете неговата кошница както и Пеевски се спасява с пазарлъци!!!

    11:36 26.10.2026

  • 23 Всеки гласувал за лама Гюро

    6 7 Отговор
    дефакто гласува за Делян и Бойко. Стара сглобка ръжда не хваща. Който фърля за Гюро да му изсъхне ръката

    11:37 26.10.2026

  • 24 Леле - леле ! 😜

    6 7 Отговор
    Румъния , дето Западът им хвърли резултатите от изборите за президент в кошчето , и им назначи послушен индивид .

    11:38 26.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 За щастие

    7 7 Отговор

    До коментар #12 от "Братовчеда":

    От президента не зависи нищо заради и това Гюров е близо до Йотова....но болшинството хора не подкрепят Украйна и харчовете за нея....и на балотажа Йотова ще победи с малко защото хората против Украйна не гласуват масово докато русофобите са се активирали на макс.

    Коментиран от #41

    11:39 26.10.2026

  • 27 Дойче зеле

    3 8 Отговор
    Колко трябва да си "умен" за да избереш Гюро или Соросова ?

    11:39 26.10.2026

  • 28 А50

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Всеки е свободен да гласува, на теб какъв ти е проблема. Много ясно че хората не искат сглобки от пепейци, шишита и бойковци.

    11:39 26.10.2026

  • 29 дядо Петър

    7 7 Отговор
    Не е вярно! България между българските интереси и чуждите интереси. Разбирай мира и войната.

    11:41 26.10.2026

  • 30 Братчеде

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Братовчеда":

    Истината е че ББ и Пеевски не платиха в ромските махали . Това ли искаме на балотажа ?

    Коментиран от #49

    11:41 26.10.2026

  • 31 Не само те

    4 3 Отговор
    Цял свят ни се смее, даже пропутинските държави.
    За двата стола на Резидента.

    11:42 26.10.2026

  • 32 ЕС или Масква

    7 11 Отговор
    Ясно е , че няма път назад! Гюров Президент!

    Коментиран от #38

    11:42 26.10.2026

  • 33 ревете Купейки

    9 6 Отговор

    До коментар #18 от "Голям избор":

    Орбан Вучич КокаЙотова си отиват!

    11:44 26.10.2026

  • 34 Защото там целуват Корана

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Точно":

    Сам се прецака..

    11:44 26.10.2026

  • 35 Ами

    6 7 Отговор
    Изборът дали да сме с Русия или със запада
    нашите управляващи го направиха много отдавна.
    Днес въпроса е дали искаме в България да се случва това
    което се случва на запад. А именно, искаме ли да обедняваме
    воювайки с Русия, искаме ли мигранти, искаме ли да става това
    което например се случва във Франция и ред други неща.

    Коментиран от #51

    11:44 26.10.2026

  • 36 Румънците да си гледат

    4 8 Отговор
    Тяхната държава, която е в тотален политически хаос, какъвто се заформя и във Франция, Испания, Италия, Белгия и Германия.

    11:45 26.10.2026

  • 37 Българин

    5 10 Отговор
    Ние Българите искаме да служим на Русия! За нас интересите на Кремъл са над всичко! Това е нашият генетичен код! За това ще гласуваме за Йотова, за да служи на Русия!

    Коментиран от #54

    11:45 26.10.2026

  • 38 Не е така

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "ЕС или Масква":

    Пътя е ЕС на европейските данъкоплатци а не ЕС на Урсула,кая, Украйна и на милиардите наши данъци прехвърлени на Украйна

    11:45 26.10.2026

  • 39 Чунким си стъпвал на Запада

    8 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хихихи":

    Само на екскурзии в Русия и ГДР.

    11:46 26.10.2026

  • 40 Нито едното, нито другото

    3 4 Отговор
    Гнусни инсинуации на хора далеч от българската действителност.

    11:46 26.10.2026

  • 41 А50

    2 7 Отговор

    До коментар #26 от "За щастие":

    22ри и 26ти не сте съвсем прави. Ако хората не гласуват и имаме подобна изборна активност, хората на Шиши и махалите ще са достатъчни да обърнат резултата в полза на Гюро и мъжа му. Но хората наистина искат да чуят по категорична позиция от Йотова, Радев беше смел и спечели.

    11:49 26.10.2026

  • 42 Извинете, кремълските ви

    8 4 Отговор

    До коментар #18 от "Голям избор":

    опорки не ни касаят. Хеле пък грабежите, организирани от рудюските хибридници.
    Разкрити , арестувани, признали са си тик токърите.
    Аре у лево.

    11:49 26.10.2026

  • 43 нннн

    3 1 Отговор
    Глупости. Тия да учат география. България е между Румъния, Сърбия, Македония, Гърция, Турция и Черно море

    11:50 26.10.2026

  • 44 Верен Копеец

    14 5 Отговор

    До коментар #15 от "Емил":

    Точно така ни каза да лъжем тьотя Митрофанова. Но после спряхме, защото ни хванаха.
    Ти обаче продължавай. Теб още не са.

    Коментиран от #56

    11:51 26.10.2026

  • 45 Смър за гласоподавателите на сглобката

    4 14 Отговор
    Ега бъдат уМити от мигранти в соЙфийското метро

    11:51 26.10.2026

  • 46 1945

    17 6 Отговор
    Дори и в Сърбия вчера дойде края на съветския режим.
    Няма връщане назад.

    11:51 26.10.2026

  • 47 Да е ясно!

    18 6 Отговор
    България никога няма да бъде с фашистка Русия.

    11:52 26.10.2026

  • 48 !!!?

    6 1 Отговор
    Последният танц...!!!?

    11:53 26.10.2026

  • 49 Братовчеда

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "Братчеде":

    Структурите на ДПС получиха заповед да не гласуват и това го твърдя със сигурност. Въпросът е дали Пеевски ще се пазари с Йотова, защото Радев няма как да го направи. Пак казвам, основно избирателите на ДПС и негласувалата част от Герб могат да наклонят везните в една или друга страна. Допускам и това, че сериозна част от негласувалите на първи тур ще отидат до урните следващата неделя.

    11:54 26.10.2026

  • 50 Румънските медии

    2 4 Отговор
    да си коментират румънските избори. Ние си имаме предостатъчно коментатори тук и като добавиш към тях и миштирките, дето си навира човките навсякъде, дори може и да изнасяме навън коментатори - не само за Румъния, но и за ЕС.

    11:55 26.10.2026

  • 51 ...

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ами":

    А искаме ли да сме като руснаците, да воюва ме и умираме като тях в окопите. Руснаците са най-умиращата, бедна и болна нация в света. Пример за пропаднала и умираща територия.

    Коментиран от #58

    11:56 26.10.2026

  • 52 народа

    5 5 Отговор
    Като гледам Франция ,Италия ,Испания ,Португалия, напоследък , съвсем логично е да сме с нормалния свят и Русия

    11:57 26.10.2026

  • 53 Нормално

    6 3 Отговор
    За Йотова и другите предатели-слуги на Кремъл гласуват само неудачници и продажници.

    11:59 26.10.2026

  • 54 Емил

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    А вие колега макар да се именувате Българин искате за служите на чужди войнолюбиви интереси май?!
    Българите искат да не се намесваме в конфликти които не са наше дело, който ги е подстрекавал, подготвял и започнал да си се оправя, а не да гледа да завлече цала изтогна Европа в това!!!

    12:00 26.10.2026

  • 55 бай Бончо

    5 4 Отговор
    Русия ни построи АЕЦ Козлодуй .Франция поиска да го затоврим за да ни приемат в ЕС .Какво повече да говорим . Между другото , да знаете , че за приемането на еврото няма официален доклад на БНБ което е недопустино . БНБ крие информация какво стана с онези 80 милиарда лева от валутния борд , а това е колосална сума .Само напомням , че ни мамят .

    12:00 26.10.2026

  • 56 Емил

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Верен Копеец":

    На вас Митрофанова ли ви казва?
    Е браво тогава вие сте напред с материала!!!
    Защото на Румънците никой нищо не им каза и нищо не ги пита!!!

    12:03 26.10.2026

  • 57 !!!?

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хихихи":

    Във Франция протестират, а в България се разстрелват...!

    12:06 26.10.2026

  • 58 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #51 от "...":

    Приемам мнението ви, че руснаците са най-лоши и са виновни за всичко.
    Приемам го не защото съм съгласен, а защото съм толерантен.
    Щом мислите така, направете това което смятате за правилно.
    Сатанизирайте русаците, подкрепяте нацисти, дори воювайте с Русия ако желаете.
    Но не карайте други да го правят заради вас. И не им казвайте че вие сте правия.
    Всеки вижда нещата по свой начин. Да ли е правилен или грешен ... Времето ще го покаже.

    12:13 26.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

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