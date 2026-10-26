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Андрей Райчев: Извънредно събитие. Дамянова: Ако си в кампания, кон да падне, ставаш и му правиш изкуствено дишане
  Тема: Избори

Андрей Райчев: Извънредно събитие. Дамянова: Ако си в кампания, кон да падне, ставаш и му правиш изкуствено дишане

26 Октомври, 2026 09:57 1 734 37

  • андрей райчев-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • илияна йотова-
  • румен радев

Социологът допусна, че негласувалите могат да се върнат на втория тур. Анализатори посочиха негативната кампания и усещането за предрешен вот като възможни причини

Андрей Райчев: Извънредно събитие. Дамянова: Ако си в кампания, кон да падне, ставаш и му правиш изкуствено дишане - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ниската избирателна активност на първия тур на президентските избори е „извънредно събитие“, заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Тази сутрин“ по bTV. По думите му това е най-слабото участие на българите във всички видове избори, включително на европейски избори, които традиционно се приемат като по-малко интересни.

„Това е най-ниското участие на българите в каквито и да било избори изобщо. Национални избори, сякаш... Тоест имаме извънредно събитие“, каза Райчев. Той допусна, че част от хората, които не са гласували на 25 октомври, могат да се включат във вота на втория тур.

Според социолога са възможни две основни обяснения за резултата. Едното е избирателите да са „наказали“ определени политически сили, а другото – ниската активност да е своеобразен „жълт картон“. „Аз мога да кажа защо е станало чак, като видя какво ще направят на втория тур“, посочи Райчев.

Сравнение с предишни президентски избори

Райчев сравни активността с тази на предишни президентски избори. По думите му през 2016 г. на първия тур са гласували почти 4 милиона души, а през 2021 г. – около 2,5 милиона.

Той отбеляза, че обичайният модел е на първия тур да има по-висока активност, а на балотажа тя да намалее. Като изключение социологът посочи изборите между Георги Първанов и Петър Стоянов, когато изненадата на първия тур е довела до по-голям интерес на втория.

„Това е една пасивност, която ще се излее евентуално на втория тур в завръщането на няколкостотин хиляди души на терен. Защото това са техните хора. Тях ги няма“, заяви Райчев.

Анализаторите посочиха негативната кампания

PR експертът Диана Дамянова свърза ниската активност с негативния тон на кампанията и с усещането, че изборите са предварително решени. Според нея посланието „Не гласувайте!“ е допринесло за отдръпването на избирателите.

Дамянова коментира и инцидента със Соня Колтуклиева, като заяви, че проблемът е бил в реакцията на политическите представители, а не в самата журналистка. „Тази кампания беше изцяло негативна“, каза тя.

Проблемът е в това, че председателят на Народното събрание стоеше и гледаше, сякаш е от друга планета, цялото това събитие. Има правила в PR-а - кон да падне на улицата, ставаш и му правиш изкуствено дишане, ако си в кампания“, коментира Диана Дамянова.

По думите ѝ ниската активност е резултат от съчетание между негативната кампания, публични събития по време на вота и „ненавистта на българите към политическата класа“.

Ролята на Румен Радев и Илияна Йотова

Политологът Петър Чолаков заяви, че Илияна Йотова е била в сянката на Румен Радев през деветте години на общия им политически път. Според него първият тур е показал, че Румен Радев е фигурата, около която се консолидира „Прогресивна България“.

Чолаков посочи, че Йотова се опитва да привлече едновременно проевропейски избиратели и по-консервативно настроени граждани, които имат симпатии към Русия или са свързани с православните ценности.

Според Дамянова Радев не е помогнал на кампанията на Йотова, а дори е попречил. Дали ниската активност ще се промени на втория тур, ще стане ясно от участието на избирателите и разпределението на гласовете между кандидатите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    9 7 Отговор
    Причината е, че "дневникът е подправен".

    10:00 26.10.2026

  • 2 Мнение

    23 11 Отговор
    Доволен съм че Радев помете Бойко и Пеевски, но не мога да си представя едно просто конферансие като Йотова да бъде президент на България.

    Коментиран от #9, #11, #15

    10:00 26.10.2026

  • 3 Пътници са мунетата

    18 12 Отговор
    Отиват си мунчовите неадекватници. Те също го усетиха.

    10:01 26.10.2026

  • 4 баи ставриб

    20 5 Отговор
    на тоя червен стига сте му давали думата на всяко гърне миродия

    10:01 26.10.2026

  • 5 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    18 6 Отговор
    Политическата култура на нашенеца е под Руанда, Бурунди, Буркина Фасо...... Ние сме Столипиново

    10:01 26.10.2026

  • 6 очевидно е

    13 0 Отговор
    че виновника за Драмата вчера е Боко и Пеевски

    Коментиран от #29

    10:02 26.10.2026

  • 7 Пенка

    23 15 Отговор
    Какъв Президент може да бъде Гюров...смях в Президентската институция!

    Коментиран от #31

    10:03 26.10.2026

  • 8 Пич

    28 10 Отговор
    Райчев!!! Що за глупости е да твърдиш, че негласувалите ще се върнат на втория тур?!
    За кой бе...?!
    Тези двамата нежелани бяха избрани от твърдите електорати - червените бабички за едната, и розавите паветници за другия!!!
    Негласувалите ги чакай зимата на площада!!!

    Коментиран от #14

    10:03 26.10.2026

  • 9 Хахаха

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Това е положението - Гюро или Соросова

    10:03 26.10.2026

  • 10 Уважаеми г-н Райчев,

    16 4 Отговор
    Ако аз нарежа краставица на кубчета, залея ги в паница с кисело мляко, добавя чесън, смлени орехи, сол, зехти и вода и старателно разбъркам сместа ще получа не събитие, а таратор. По същия начин ако управлям държавата посредствено, давам противоречиви сигнали на избирателите и света и най-вече не се грижа за народа си на изборите ще получа провал, а не събитие. Така че не замазвайте провала с удобни думички. Няма да го компенсирате.

    10:03 26.10.2026

  • 11 Голф

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Нали, друго си е Кери-то носач на стикове и лизач на подметки

    10:05 26.10.2026

  • 12 А50

    9 15 Отговор
    Райчев е прав някой дадоха жълт картон на Радев, други ги приспаха, че всичко е предрешено. Радев да си прави изводите но сега е важно малцинството жълтопаветни циркаджии да не спечелят балотажа защото ще хвърлят държавата в хаос с протести, провокации тип Култоклиеви и др.

    10:08 26.10.2026

  • 13 коко

    16 4 Отговор
    Аман от този фъфлещ празнословия умник! Само той липсва в цирк "България "!

    10:08 26.10.2026

  • 14 Голф

    7 7 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Подкрепям. В неделя активност около 15%

    10:09 26.10.2026

  • 15 А50

    13 13 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    А сега си представи тиктокъра Гюро и неговото вице президенти. Добре ли са ти, аз избирам Йотова. Дори Плевнелиев беше по-нормален от Грую въобще какъв е и как се е издигнал, какво е завършил, какво знаем за него, нищо не се коментира. Просто поредния парашутист спуснат от Брюксел, за тях е достатъчно да си срещу Русия и да плащаш на Украйна

    Коментиран от #17

    10:15 26.10.2026

  • 16 Костя

    5 0 Отговор
    Аре стига с тия двамата злобни неделници.

    10:18 26.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мда

    12 1 Отговор
    За Райчев не бих казал нищо, който му се връзва да си го слуша, но за Диана Дамянова ще кажа нещо. "Има правила в PR-а - кон да падне на улицата, ставаш и му правиш изкуствено дишане, ако си в кампания“, коментира Диана Дамянова. Ето разковничето, дамата май я натириха от ПП-ДБ-тата и сега само плюе по тях. Да те вероятно имат доста грешки ... факт. Но това изказване ми чупи члавата, ако си в кампания - правиш изкуствено дишане ... ами ако не си - явно не правиш. Има думички, като емпатия, човещина и т.н., но това явно не се отнася до PR експертите, или поне до въпросната госпожа.

    10:21 26.10.2026

  • 20 Павел Пенев

    7 2 Отговор
    Йотова сама си е виновна за този резултат. Зад нея застана убедителен инициативен комитет от интелектуалци и честни хора, но тя веднага нападна Русия и я нарече агресор за да видят всички,че тя гледа на запад. Кампанията и беше вяла и тъпа, а Кирил Вълчев гледаше умно и разчиташе на факта че е юрист и журналист, не е ясно кой го препоръча. Хората у нас мразят докторите търговци и мародери, но Йотова публично ги защитава,което също беше в нейна вреда. Освен това тя много разчиташе на успехите на Радев в политиката,но те не са нейни успехи и ППДБ и ГЕРБ убеждаваха активно хората,че Йотова е посредствен кандидат и спечелиха с Гюров който е доказано недоразумение.

    Коментиран от #27, #30

    10:24 26.10.2026

  • 21 Факт е

    5 1 Отговор
    Че няма за кой да гласуваш

    Коментиран от #32

    10:24 26.10.2026

  • 22 Голям зор

    4 1 Отговор
    Само Андрей Райчев да ходи за интервюта тоя пръщи от акъл,ужас

    10:24 26.10.2026

  • 23 Просто човек

    7 1 Отговор
    Омръзна ми да гледа тея стари, изхабени и изкукали възрастни…

    10:26 26.10.2026

  • 24 разбор

    2 2 Отговор
    Ако беше уволнила веднага Тончев може би нямаше да загуби толкова гласове.А тя започно да увърта.Много хора това ги спря.Днес е работен ден.Ще го уволни ли?Не няма.

    10:29 26.10.2026

  • 25 Откачена

    2 0 Отговор
    Тая дамянова е с болна фантазия - измисля си правила и ги лансира в пресата. Е такива простотии, като с действията и езика на пенсионерката Кол туклиева, създават просташката медийна среда с глупави коментари с характер на клюки.Те бързо отшумяват, особено след адвокатските коментари, според които поведението и езика на пенсионерката са наказуеми, но за т.н. пиари, като дамянова, тези работи нямат значение...а техните нелепи коментари се тиражира???

    10:31 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 А50

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Павел Пенев":

    Абсолютно сте прав, но евентуална загуба на Йотова ще даде инициативата на жълтопаветниците да атакуват Радев и ще се опитат да го свалят. Зад тях стоят сили, които отлично владеят това изкуство и България ще бъде върната във въртележката на избори , сглобки, временни безотговорни правителства, пълен хаос в момент когато Ес иска да ни вкара в пряк конфликт с Русия

    10:33 26.10.2026

  • 28 Аз не гласувах

    1 1 Отговор
    Защото президента е без значение. Сглобката на последния си мандат намали почти несъществуващите президентски правомощия, за да върже ръцете на Радев (той беше президент тогава). Правителството е важно, а кой ще е фигурант президент е все тая.

    10:33 26.10.2026

  • 29 Дапитам

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "очевидно е":

    Е кажи кога не е виновин Баце?Не знам кой ще им е виновен когато се оттегли.

    10:34 26.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Прав си

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Пенка":

    Правилно.Беше по-добре Борисов да се кандитатира.Днис щяхме да имаме президент.

    10:35 26.10.2026

  • 32 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт е":

    Това е опорката на соросоидите, за да спечелят с малцинство. Така управляват България вече 20г с мантрата че няма за кого да гласуваш.

    10:35 26.10.2026

  • 33 За вас

    1 0 Отговор
    Коньо! Ама на испански :)))

    10:43 26.10.2026

  • 34 Мими Кучева

    1 0 Отговор
    Дишане пруз тръбата на коня,нали?💋🖕💋🐴

    10:49 26.10.2026

  • 35 Райче,

    1 0 Отговор
    много си...неумен!

    10:58 26.10.2026

  • 36 Грозев е еничарин

    1 0 Отговор
    Олигархът политолог пак се изцепи.Как може при население под 6 млн. в България и чужбина да има 6 660 000 с право на глас ? Как може в Сърбия,с населения над 10 млн.,с право на глас да са 6 400 000 хил. ? Не е ниска избирателната активност,просто измамата е голяма.Свобдно ЦИК може да си работи с над 1 млн. мъртви души ! Въпросът е,че на втори тур ще подкрепим Йотова,защото Гюров е още по-голям бо клук и от нея.Опасен и и за мира в България !

    11:02 26.10.2026

  • 37 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    Аааа на кон може...
    Но тоз поглед хикс фиг.1☝....никогашж😡

    11:04 26.10.2026

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