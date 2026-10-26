Андрей Райчев: Извънредно събитие. Дамянова: Ако си в кампания, кон да падне, ставаш и му правиш изкуствено дишане

Ниската избирателна активност на първия тур на президентските избори е „извънредно събитие“, заяви социологът Андрей Райчев в предаването „Тази сутрин“ по bTV. По думите му това е най-слабото участие на българите във всички видове избори, включително на европейски избори, които традиционно се приемат като по-малко интересни.
„Това е най-ниското участие на българите в каквито и да било избори изобщо. Национални избори, сякаш... Тоест имаме извънредно събитие“, каза Райчев. Той допусна, че част от хората, които не са гласували на 25 октомври, могат да се включат във вота на втория тур.
Според социолога са възможни две основни обяснения за резултата. Едното е избирателите да са „наказали“ определени политически сили, а другото – ниската активност да е своеобразен „жълт картон“. „Аз мога да кажа защо е станало чак, като видя какво ще направят на втория тур“, посочи Райчев.
Сравнение с предишни президентски избори
Райчев сравни активността с тази на предишни президентски избори. По думите му през 2016 г. на първия тур са гласували почти 4 милиона души, а през 2021 г. – около 2,5 милиона.
Той отбеляза, че обичайният модел е на първия тур да има по-висока активност, а на балотажа тя да намалее. Като изключение социологът посочи изборите между Георги Първанов и Петър Стоянов, когато изненадата на първия тур е довела до по-голям интерес на втория.
„Това е една пасивност, която ще се излее евентуално на втория тур в завръщането на няколкостотин хиляди души на терен. Защото това са техните хора. Тях ги няма“, заяви Райчев.
Анализаторите посочиха негативната кампания
PR експертът Диана Дамянова свърза ниската активност с негативния тон на кампанията и с усещането, че изборите са предварително решени. Според нея посланието „Не гласувайте!“ е допринесло за отдръпването на избирателите.
Дамянова коментира и инцидента със Соня Колтуклиева, като заяви, че проблемът е бил в реакцията на политическите представители, а не в самата журналистка. „Тази кампания беше изцяло негативна“, каза тя.
Проблемът е в това, че председателят на Народното събрание стоеше и гледаше, сякаш е от друга планета, цялото това събитие. Има правила в PR-а - кон да падне на улицата, ставаш и му правиш изкуствено дишане, ако си в кампания“, коментира Диана Дамянова.
По думите ѝ ниската активност е резултат от съчетание между негативната кампания, публични събития по време на вота и „ненавистта на българите към политическата класа“.
Ролята на Румен Радев и Илияна Йотова
Политологът Петър Чолаков заяви, че Илияна Йотова е била в сянката на Румен Радев през деветте години на общия им политически път. Според него първият тур е показал, че Румен Радев е фигурата, около която се консолидира „Прогресивна България“.
Чолаков посочи, че Йотова се опитва да привлече едновременно проевропейски избиратели и по-консервативно настроени граждани, които имат симпатии към Русия или са свързани с православните ценности.
Според Дамянова Радев не е помогнал на кампанията на Йотова, а дори е попречил. Дали ниската активност ще се промени на втория тур, ще стане ясно от участието на избирателите и разпределението на гласовете между кандидатите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:00 26.10.2026
2 Мнение
Коментиран от #9, #11, #15
10:00 26.10.2026
3 Пътници са мунетата
10:01 26.10.2026
4 баи ставриб
10:01 26.10.2026
5 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
10:01 26.10.2026
6 очевидно е
Коментиран от #29
10:02 26.10.2026
7 Пенка
Коментиран от #31
10:03 26.10.2026
8 Пич
За кой бе...?!
Тези двамата нежелани бяха избрани от твърдите електорати - червените бабички за едната, и розавите паветници за другия!!!
Негласувалите ги чакай зимата на площада!!!
Коментиран от #14
10:03 26.10.2026
9 Хахаха
До коментар #2 от "Мнение":Това е положението - Гюро или Соросова
10:03 26.10.2026
10 Уважаеми г-н Райчев,
10:03 26.10.2026
11 Голф
До коментар #2 от "Мнение":Нали, друго си е Кери-то носач на стикове и лизач на подметки
10:05 26.10.2026
12 А50
10:08 26.10.2026
13 коко
10:08 26.10.2026
14 Голф
До коментар #8 от "Пич":Подкрепям. В неделя активност около 15%
10:09 26.10.2026
15 А50
До коментар #2 от "Мнение":А сега си представи тиктокъра Гюро и неговото вице президенти. Добре ли са ти, аз избирам Йотова. Дори Плевнелиев беше по-нормален от Грую въобще какъв е и как се е издигнал, какво е завършил, какво знаем за него, нищо не се коментира. Просто поредния парашутист спуснат от Брюксел, за тях е достатъчно да си срещу Русия и да плащаш на Украйна
Коментиран от #17
10:15 26.10.2026
16 Костя
10:18 26.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мда
10:21 26.10.2026
20 Павел Пенев
Коментиран от #27, #30
10:24 26.10.2026
21 Факт е
Коментиран от #32
10:24 26.10.2026
22 Голям зор
10:24 26.10.2026
23 Просто човек
10:26 26.10.2026
24 разбор
10:29 26.10.2026
25 Откачена
10:31 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 А50
До коментар #20 от "Павел Пенев":Абсолютно сте прав, но евентуална загуба на Йотова ще даде инициативата на жълтопаветниците да атакуват Радев и ще се опитат да го свалят. Зад тях стоят сили, които отлично владеят това изкуство и България ще бъде върната във въртележката на избори , сглобки, временни безотговорни правителства, пълен хаос в момент когато Ес иска да ни вкара в пряк конфликт с Русия
10:33 26.10.2026
28 Аз не гласувах
10:33 26.10.2026
29 Дапитам
До коментар #6 от "очевидно е":Е кажи кога не е виновин Баце?Не знам кой ще им е виновен когато се оттегли.
10:34 26.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Прав си
До коментар #7 от "Пенка":Правилно.Беше по-добре Борисов да се кандитатира.Днис щяхме да имаме президент.
10:35 26.10.2026
32 А50
До коментар #21 от "Факт е":Това е опорката на соросоидите, за да спечелят с малцинство. Така управляват България вече 20г с мантрата че няма за кого да гласуваш.
10:35 26.10.2026
33 За вас
10:43 26.10.2026
34 Мими Кучева
10:49 26.10.2026
35 Райче,
10:58 26.10.2026
36 Грозев е еничарин
11:02 26.10.2026
37 Жоржета стресираща
Но тоз поглед хикс фиг.1☝....никогашж😡
11:04 26.10.2026