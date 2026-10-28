Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва след новата атака

„Русия се подиграва по всякакъв възможен начин“ – така Ивайло Мирчев коментира новата атака срещу търговски кораб край българския бряг. По думите му това няма да спре, „защото винаги, когато някой се снишава, не покаже характер и не защитава националния си интерес, се случва това“.
Изявлението му беше направено след нападението срещу контейнеровоза CONTSHIP JET в Черно море. Плаващият под либерийски флаг кораб е бил поразен от три морски дрона на около 16 морски мили от нос Калиакра, докато е пътувал от Хайфа към Констанца, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Екипажът се е евакуирал на спасителни плотове.
Към първоначалните данни няма информация за пострадали. Не е съобщено и какви са щетите по кораба. Няма официално потвърждение кой стои зад атаката.
Мирчев поиска отговор от Москва
Според Мирчев нападението показва демонстративно отношение към България. Той настоя Русия да понесе отговорност за атаките срещу търговски кораби в района и определи изпращането на дипломатическа нота до Москва като първа необходима стъпка.
„Това очевидно няма да спре, ако държавата не покаже характер и не защити националния си интерес“, заяви депутатът от „Демократична България“. Той призова и за действия със съюзниците на България.
Атаката съвпадна с тристранна среща
Ударът по CONTSHIP JET е извършен в деня, в който в София се срещнаха министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Разговорите бяха посветени на сигурността в Черно море.
Това е пореден инцидент с търговски плавателен съд в близост до българското крайбрежие. На 6 октомври два кораба бяха атакувани с дронове в района край България. След заседание на Консултативния съвет за национална сигурност Мирчев заяви, че „Демократична България“ е настоявала за нота до Русия и за гаранции, че подобни нападения няма да се повтарят в изключителната икономическа зона на страната.
Към момента потвърдените данни са за атакуван кораб, евакуиран екипаж и липса на официално посочен извършител. Твърдението за руска отговорност е позиция на Ивайло Мирчев, а не установен от компетентните институции факт.
Източници: infomreja.bg, bnrnews.bg, vesti.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дика
Коментиран от #48
14:51 28.10.2026
2 5556
14:52 28.10.2026
3 Днес
Коментиран от #21
14:52 28.10.2026
4 нано
Коментиран от #18
14:52 28.10.2026
5 Някой
14:53 28.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Цял свят се подиграва
Ако той беше президент на Украйна, щеше да развее бяло знаме още като се струпаха войските до границата и.
Коментиран от #27, #30, #42
14:53 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дроновете падат
Едва ли това е най-добрият начин да повишиш уважението на избирателите към себе си.
14:54 28.10.2026
12 Не мога да повярвам че избор на
14:54 28.10.2026
13 Жоржета стресираща
Нали имаме хипарка за
И.д.президентша и артелчик премиер😀
14:54 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
14:55 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ами не е нормално
До коментар #4 от "нано":Русия не ни е шеф.
Коментиран от #53
14:56 28.10.2026
19 ивайла мирчева
14:56 28.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ако бяха лъжи,
До коментар #3 от "Днес":щяха да забранят коментарите под тях.🥳😃😃
Коментиран от #55
14:57 28.10.2026
22 НИкакво снишаване
14:57 28.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Някой
14:58 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ненор
14:58 28.10.2026
29 ДЕТЕТО С ДРОН ИГРАЧКА БУМ
Мирчев обади се на Американците за ПАРЛАМА помощ и те да се избазикат поне.ЕИголеми лапни шарани тия бг политици еи.Добре чи Турчина си трае още.
14:58 28.10.2026
30 Странно защо получавате подкрепа
До коментар #9 от "Цял свят се подиграва":само от ГЕРБ СДС и ДПС. Всички останали партии мислят че ppdb са токсична за българския политически живот и пряко за гражданите на Република България и сигурно става в нея.
Коментиран от #46
14:59 28.10.2026
31 Абе
14:59 28.10.2026
32 Тихо предател, Путин ни е приятел
14:59 28.10.2026
33 Никой
14:59 28.10.2026
34 Гост 93
14:59 28.10.2026
35 Анонимен
До коментар #8 от "Берта":ОТ 1 ДО 8 ПЛАТЕНИ ПИСАЧИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ФАКТИТЕ ТУК ПОСТОЯННО ЯВНО ПАРИТЕ СА ВИ ВАЖНИ А НЕ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА
15:00 28.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Анонимен
До коментар #20 от "Виж кво Мирчев ! Ти не си у ред верно":Егати антибългарите тук платените
15:01 28.10.2026
41 Кучето на Мими 🐕
Ще те последваме!
🌈🛴🦍🥳🤣👍
15:01 28.10.2026
42 И това е генерал от българската армия
До коментар #9 от "Цял свят се подиграва":Рядко щacтuе!
15:01 28.10.2026
43 Турският министър на отбраната подчерта
15:02 28.10.2026
44 Смях в залата
15:02 28.10.2026
45 Тихо предател, Путин ни е приятел
15:02 28.10.2026
46 Кои са останалите партии.
До коментар #30 от "Странно защо получавате подкрепа":Костя?
Щото другите нещо изчезнаха.
15:02 28.10.2026
47 Дейта
15:03 28.10.2026
48 А бе то доказателства няма
До коментар #1 от "Дика":и че толкова милиарди "дадоха на зеленото и накрая ние щше ги плащаме. Ама кой да мисли
15:03 28.10.2026
49 Аха
15:04 28.10.2026
50 Софиянец
15:05 28.10.2026
51 СПОКО МИРЧЕВ
15:05 28.10.2026
52 Абе тоя Мирчев кво иска сега
15:05 28.10.2026
53 Колонията пак мълчи и се навежда
До коментар #18 от "Ами не е нормално":А САЩ?
Коментиран от #56
15:06 28.10.2026
54 обе посмешище,
15:06 28.10.2026
55 Друго освен лъжи
До коментар #21 от "Ако бяха лъжи,":в партията на мафията ПП и ДБ не сме чували. Много минаха през България, но такъв гнусен отпадък не бяхме виждали.
15:06 28.10.2026
56 Лакеите на Пентагона
До коментар #53 от "Колонията пак мълчи и се навежда":Ще поставиш РФ на колене с атомна гъба? Кога САЩ убиваше невините в колежа и отвъд Колонията мълчеше.
15:08 28.10.2026
57 кой е отговорен... за какво?
15:08 28.10.2026
58 Хасковски каунь
15:08 28.10.2026
59 Възрожденец 🇧🇬
15:09 28.10.2026