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Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва след новата атака
  Тема: Украйна

Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва след новата атака

28 Октомври, 2026 14:49 779 59

  • ивайло мирчев-
  • русия-
  • черно море-
  • нос калиакра-
  • дронове

Депутатът коментира удара по контейнеровоз край нос Калиакра и поиска Москва да понесе отговорност

Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва след новата атака - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Русия се подиграва по всякакъв възможен начин“ – така Ивайло Мирчев коментира новата атака срещу търговски кораб край българския бряг. По думите му това няма да спре, „защото винаги, когато някой се снишава, не покаже характер и не защитава националния си интерес, се случва това“.

Изявлението му беше направено след нападението срещу контейнеровоза CONTSHIP JET в Черно море. Плаващият под либерийски флаг кораб е бил поразен от три морски дрона на около 16 морски мили от нос Калиакра, докато е пътувал от Хайфа към Констанца, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Екипажът се е евакуирал на спасителни плотове.

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Към първоначалните данни няма информация за пострадали. Не е съобщено и какви са щетите по кораба. Няма официално потвърждение кой стои зад атаката.

Мирчев поиска отговор от Москва

Според Мирчев нападението показва демонстративно отношение към България. Той настоя Русия да понесе отговорност за атаките срещу търговски кораби в района и определи изпращането на дипломатическа нота до Москва като първа необходима стъпка.

„Това очевидно няма да спре, ако държавата не покаже характер и не защити националния си интерес“, заяви депутатът от „Демократична България“. Той призова и за действия със съюзниците на България.

Атаката съвпадна с тристранна среща

Ударът по CONTSHIP JET е извършен в деня, в който в София се срещнаха министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Разговорите бяха посветени на сигурността в Черно море.

Това е пореден инцидент с търговски плавателен съд в близост до българското крайбрежие. На 6 октомври два кораба бяха атакувани с дронове в района край България. След заседание на Консултативния съвет за национална сигурност Мирчев заяви, че „Демократична България“ е настоявала за нота до Русия и за гаранции, че подобни нападения няма да се повтарят в изключителната икономическа зона на страната.

Към момента потвърдените данни са за атакуван кораб, евакуиран екипаж и липса на официално посочен извършител. Твърдението за руска отговорност е позиция на Ивайло Мирчев, а не установен от компетентните институции факт.

Източници: infomreja.bg, bnrnews.bg, vesti.bg


Добрич / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дика

    30 10 Отговор
    Абе, някой има ли доказателства, че ракетите падащи в Киев са руски ...?

    Коментиран от #48

    14:51 28.10.2026

  • 2 5556

    41 4 Отговор
    Тоя е пълен с мисли за Русия!

    14:52 28.10.2026

  • 3 Днес

    37 9 Отговор
    са изкарали отпадъка на България, наричащ се ПП и ДБ да ни залива с лъжи!

    Коментиран от #21

    14:52 28.10.2026

  • 4 нано

    34 8 Отговор
    Ами нормално вие давахте и още давате оръжия на 0крайне!

    Коментиран от #18

    14:52 28.10.2026

  • 5 Някой

    25 5 Отговор
    Застани пред ракетите и ги накарай да изчакат КАТ да им измерят алкохола в горивото.

    14:53 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Цял свят се подиграва

    10 28 Отговор
    на страхливия Радев.
    Ако той беше президент на Украйна, щеше да развее бяло знаме още като се струпаха войските до границата и.

    Коментиран от #27, #30, #42

    14:53 28.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дроновете падат

    6 6 Отговор
    До скоро не можехме да коментираме под статиите за Копейката и съветското МПС. Днес вече не можем да изкажем обожанието си и безрезервната си подкрепа за Йотовица и там другото нещо, което и приглася.
    Едва ли това е най-добрият начин да повишиш уважението на избирателите към себе си.

    14:54 28.10.2026

  • 12 Не мога да повярвам че избор на

    16 4 Отговор
    Мирчев може да спечели предстоящите избори и да заеме място на магаре номер 2.

    14:54 28.10.2026

  • 13 Жоржета стресираща

    4 5 Отговор
    Не се коси
    Нали имаме хипарка за
    И.д.президентша и артелчик премиер😀

    14:54 28.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 4 Отговор
    Господин Мирчев Инцидентът с въпросният кораб е в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ Корабът не е Български нито екипажът са Българи Внимавайте какво говорите Мълчанието е злато

    14:55 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ами не е нормално

    4 7 Отговор

    До коментар #4 от "нано":

    Русия не ни е шеф.

    Коментиран от #53

    14:56 28.10.2026

  • 19 ивайла мирчева

    6 3 Отговор
    търся си руски

    14:56 28.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ако бяха лъжи,

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Днес":

    щяха да забранят коментарите под тях.🥳😃😃

    Коментиран от #55

    14:57 28.10.2026

  • 22 НИкакво снишаване

    7 4 Отговор
    ти изправи челоТО, ние ще покажаем характер :-)

    14:57 28.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Някой

    9 3 Отговор
    Мирчев, за пореден път те призовавам да покажеш безспорните доказателства, които имаш, относно виновника за атаките. Ако нямаш такива, с нищо не се различаваш от баба Сийка на женския пазар.

    14:58 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ненор

    6 2 Отговор
    Май ти се подиграваш на нас като имаш такава визия марш на фронта недей се опитва да увличаш цялата държава!

    14:58 28.10.2026

  • 29 ДЕТЕТО С ДРОН ИГРАЧКА БУМ

    3 2 Отговор
    ВИДЯХМЕ ВИ ВОЕННИТЕ ХРАНТУТНИЦИ.ТЕ СА В АРМИЯТА НА БГ ПРЕДИМНО ЗА ЗАПЛАТИ СЕГА.
    Мирчев обади се на Американците за ПАРЛАМА помощ и те да се избазикат поне.ЕИголеми лапни шарани тия бг политици еи.Добре чи Турчина си трае още.

    14:58 28.10.2026

  • 30 Странно защо получавате подкрепа

    9 4 Отговор

    До коментар #9 от "Цял свят се подиграва":

    само от ГЕРБ СДС и ДПС. Всички останали партии мислят че ppdb са токсична за българския политически живот и пряко за гражданите на Република България и сигурно става в нея.

    Коментиран от #46

    14:59 28.10.2026

  • 31 Абе

    8 3 Отговор
    Като го гледам тоя льольо разбирам защо Русия ви се подиграва.

    14:59 28.10.2026

  • 32 Тихо предател, Путин ни е приятел

    6 3 Отговор
    Руският президент Владимир Путин предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси. А ЕК и ЕС само ни грабят. Руснаците ли ни вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ни граби предатели ? А?

    14:59 28.10.2026

  • 33 Никой

    5 2 Отговор
    не ти се подиграват. Ако се чувстваш подигран отивай да се биеш с руснаците, но първо им кажи кой си за да разберат на кого са се подигралил

    14:59 28.10.2026

  • 34 Гост 93

    6 1 Отговор
    Интересно ми е как точно господин Мирчев предлага Русия да понесе отговорност?

    14:59 28.10.2026

  • 35 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Берта":

    ОТ 1 ДО 8 ПЛАТЕНИ ПИСАЧИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ФАКТИТЕ ТУК ПОСТОЯННО ЯВНО ПАРИТЕ СА ВИ ВАЖНИ А НЕ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА

    15:00 28.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Анонимен

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Виж кво Мирчев ! Ти не си у ред верно":

    Егати антибългарите тук платените

    15:01 28.10.2026

  • 41 Кучето на Мими 🐕

    4 2 Отговор
    Другарю Мирчев, поведи ни срещу Русия!
    Ще те последваме!
    🌈🛴🦍🥳🤣👍

    15:01 28.10.2026

  • 42 И това е генерал от българската армия

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Цял свят се подиграва":

    Рядко щacтuе!

    15:01 28.10.2026

  • 43 Турският министър на отбраната подчерта

    2 1 Отговор
    Морските зони на черноморските държави са червени линии, които не бива да бъдат прекрачвани от Русия и Украйна. И Украйна?! Турция явно е умна държава и не скача като БКП(брюкселска комунистическа партия) да сочи с пръст и да назидава: Русия е агресора!

    15:02 28.10.2026

  • 44 Смях в залата

    5 2 Отговор
    Контейнеровозът най-вероятно е бил натоварен с тахан халва. Според педроханци де.

    15:02 28.10.2026

  • 45 Тихо предател, Путин ни е приятел

    5 2 Отговор
    И Мирчев, Русия ВИ се подиграва на вас! На вас .. атлантенцата- калушковци.

    15:02 28.10.2026

  • 46 Кои са останалите партии.

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Странно защо получавате подкрепа":

    Костя?
    Щото другите нещо изчезнаха.

    15:02 28.10.2026

  • 47 Дейта

    2 2 Отговор
    Кой беше Мирчев.Аз го помня ,че имаше проблеми с едни пици.

    15:03 28.10.2026

  • 48 А бе то доказателства няма

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дика":

    и че толкова милиарди "дадоха на зеленото и накрая ние щше ги плащаме. Ама кой да мисли

    15:03 28.10.2026

  • 49 Аха

    4 1 Отговор
    На Лама Мирчев звездите над Петрохан му говорят, че дроновете са руски!?

    15:04 28.10.2026

  • 50 Софиянец

    4 2 Отговор
    Ми Мирчефф, то ти си си роден за подигравки, бе 😂 направи си липсващито звено в еволюцията на човека, аххаха

    15:05 28.10.2026

  • 51 СПОКО МИРЧЕВ

    1 2 Отговор
    КАТО МИНАТ ИЗБОРИТЕ ЩЕ СПРЪТ УДАРИТЕ ПО КОРАБИТЕ ЦЕЛТА Е ДА ДУГНИТЕ ОРОЦЕНТИТЕ.

    15:05 28.10.2026

  • 52 Абе тоя Мирчев кво иска сега

    3 2 Отговор
    Ами всеки кораб за Украйна трябва да се потапя естествено. Той контрабандата ли подкрепя ?

    15:05 28.10.2026

  • 53 Колонията пак мълчи и се навежда

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ами не е нормално":

    А САЩ?

    Коментиран от #56

    15:06 28.10.2026

  • 54 обе посмешище,

    2 2 Отговор
    откъде имаш самочувствие да се появяваш и изявяваш?

    15:06 28.10.2026

  • 55 Друго освен лъжи

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ако бяха лъжи,":

    в партията на мафията ПП и ДБ не сме чували. Много минаха през България, но такъв гнусен отпадък не бяхме виждали.

    15:06 28.10.2026

  • 56 Лакеите на Пентагона

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Колонията пак мълчи и се навежда":

    Ще поставиш РФ на колене с атомна гъба? Кога САЩ убиваше невините в колежа и отвъд Колонията мълчеше.

    15:08 28.10.2026

  • 57 кой е отговорен... за какво?

    0 1 Отговор
    Че си е свършил работата перфектно? Естествено че ще ги потапят

    15:08 28.10.2026

  • 58 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Нещастен болен русофоб

    15:08 28.10.2026

  • 59 Възрожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Преклонена главица, най-лесно и често отнася руския ботуш !

    15:09 28.10.2026

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