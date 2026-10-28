Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва след новата атака

„Русия се подиграва по всякакъв възможен начин“ – така Ивайло Мирчев коментира новата атака срещу търговски кораб край българския бряг. По думите му това няма да спре, „защото винаги, когато някой се снишава, не покаже характер и не защитава националния си интерес, се случва това“.

Изявлението му беше направено след нападението срещу контейнеровоза CONTSHIP JET в Черно море. Плаващият под либерийски флаг кораб е бил поразен от три морски дрона на около 16 морски мили от нос Калиакра, докато е пътувал от Хайфа към Констанца, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Екипажът се е евакуирал на спасителни плотове.

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Към първоначалните данни няма информация за пострадали. Не е съобщено и какви са щетите по кораба. Няма официално потвърждение кой стои зад атаката.

Мирчев поиска отговор от Москва

Според Мирчев нападението показва демонстративно отношение към България. Той настоя Русия да понесе отговорност за атаките срещу търговски кораби в района и определи изпращането на дипломатическа нота до Москва като първа необходима стъпка.

„Това очевидно няма да спре, ако държавата не покаже характер и не защити националния си интерес“, заяви депутатът от „Демократична България“. Той призова и за действия със съюзниците на България.

Атаката съвпадна с тристранна среща

Ударът по CONTSHIP JET е извършен в деня, в който в София се срещнаха министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Разговорите бяха посветени на сигурността в Черно море.

Това е пореден инцидент с търговски плавателен съд в близост до българското крайбрежие. На 6 октомври два кораба бяха атакувани с дронове в района край България. След заседание на Консултативния съвет за национална сигурност Мирчев заяви, че „Демократична България“ е настоявала за нота до Русия и за гаранции, че подобни нападения няма да се повтарят в изключителната икономическа зона на страната.

Към момента потвърдените данни са за атакуван кораб, евакуиран екипаж и липса на официално посочен извършител. Твърдението за руска отговорност е позиция на Ивайло Мирчев, а не установен от компетентните институции факт.

Източници: infomreja.bg, bnrnews.bg, vesti.bg