Части от дрон са открити на плаж край Синеморец

Крило и част от корпуса на дрон са открити на плаж „Листи бийч“ край Синеморец. След подаден сигнал частите са иззети от служители на „Гранична полиция“.

В публикуваната информация не се посочват моделът и произходът на безпилотния апарат. Не е съобщено и дали дронът е военен или граждански, както и дали по намерените части има следи от взрив или боеприпаси.

Публикации, че руски дрон е открит на къмпинг „Арапя“, не са потвърдени от официалните институции. Към момента потвърденото е откриването на части от дрон на плаж „Листи бийч“ край Синеморец. В информацията не се съобщава за пострадали хора.

Източници: bnrnews.bg