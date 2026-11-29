Има опасност река Велека да излезе от коритото си и да залее пътя към Синеморец. Нивото на реката се повишава заради влошените метеорологични условия, предупредиха от местното кметство. При преливане достъпът до селото може да бъде прекъснат.

От местната управа призоваха хората, които планират пътуване към или от Синеморец, да го направят до обяд. „Моля, бъдете внимателни, съобразявайте пътуванията си с обстановката и не поемайте излишни рискове“, заявиха от кметството.

Предупреждението е за възможно заливане на пътното платно, а не за вече потвърдено прекъсване на достъпа. Към 17.00 часа републиканската пътна мрежа в област Бургас е била отворена и проходима при зимни условия, без въведени ограничения за движението. По настилките са работили над 30 специализирани машини.

Ропотамо вече е излязла от коритото си

В района на Приморско река Ропотамо вече е излязла от коритото си след интензивните валежи през последното денонощие. Водата е заляла терени и горски площи по поречието, но главният път Созопол – Царево остава проходим.

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира, че през 29 ноември са възможни локални разливи в ниските части при устията на южночерноморските реки. Като причина са посочени увеличеният речен отток и затрудненото оттичане заради силното морско вълнение. Институтът допуска и нови повишения на речните нива в долните течения на реките южно от Факийска.

Според хидрологичната прогноза през следващите три дни нивата в по-голямата част от Черноморския басейн се очаква да се понижават, но локални разливи в ниските участъци остават възможни при продължаващи валежи и силно вълнение.

Жителите и гостите на Синеморец са призовани да следят съобщенията на местните власти и да ограничат неналожителните пътувания в района.

Източници: bntnews.bg