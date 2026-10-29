Зам.-министър Карадимова: Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличане на стратегически инвестиции

„В условията на засилваща се международна конкуренция България трябва активно да представя икономическия си потенциал и да изгражда дългосрочни партньорства. Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличането на стратегически инвестиции, развитието на индустрията и утвърждаването на страната ни като предпочитана дестинация за високотехнологични производства и иновации.“ Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на откриването, на осмата среща на Bulgarian Spirit Diplomatic Society, на която присъстваха посланици от над 30 държави.
По думите ѝ в условията на динамична геополитическа среда и променящи се търговски отношения диалогът между институциите, бизнеса и дипломатическата общност придобива все по-голямо значение. „Нашата цел е да привличаме инвестиции, които създават реална добавена стойност за икономиката — чрез нови технологии, иновации и трансфер на знания. Това е пътят към модерна индустрия, по-висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж“, подчерта зам.-министър Карадимова.
Сред перспективните направления за развитие тя открои автомобилната индустрия, цифровите технологии, изкуственият интелект, отбранителната индустрия, енергетиката, биотехнологиите и фармацията, както и научноизследователската и развойната дейност.
Заместник-министър Карадимова акцентира върху необходимостта от предвидима инвестиционна среда, ефективна институционална координация и намаляване на административната тежест. „Тези фактори са от съществено значение за привличането на стратегически инвеститори и за създаването на условия за дългосрочно развитие на българските предприятия“, каза тя.
В изказването си зам.-министър Карадимавоа изтъкна ролята на дипломатическите мисии за популяризирането на инвестиционните възможности на България и разширяването на достъпа на българските компании до международните пазари. „Успешната икономическа дипломация се измерва с конкретни резултати — повече инвестиции, повече износ, по-високотехнологично производство и нови възможности за българския бизнес. Чрез активно сътрудничество с нашите международни партньори можем да утвърдим България като конкурентоспособна икономика и надежден партньор в европейските пазари“, заяви Михаела Карадимова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хмммм
13:47 29.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Само че
13:51 29.10.2026
4 Ново развитие
13:54 29.10.2026
5 Главата
13:54 29.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
"Важно е да има ескалация е близкия изток"
🤔🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #15
14:00 29.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Дипломацията
14:01 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 АГАТ а Кристи
14:05 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зам. министър малкото име ли е на
14:10 29.10.2026
13 бай Митко
Коментиран от #14, #16
14:12 29.10.2026
14 Естествено -
До коментар #13 от "бай Митко":Обработена - всякак ! 🤣
14:16 29.10.2026
15 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":ЦветаРка Лозова:
- В иSSрсел има избори, каква е позицията на България ❓
Чамова:
- Ами, че е важно да се стигне до ЕСКАЛАЦИЯ❗
14:17 29.10.2026
16 ОнлиФенс
До коментар #13 от "бай Митко":Наш кадър е, работи също на повикване
14:19 29.10.2026
17 МНОГО ПРИКАЗЛИВИ НО ГАКТИТЕ ДА.ДРИГО
МАЙ ПРЕВЛИЧАТ ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТНИЦИ ОТ ЧЕРНИТЕ ДУРЖАВИ. ЩОТО И БЪЛГАРИТЕ ПЧЕЛИЧКИ БЯГАТ ОТ БЪЛГАРИЯ. В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СЕГА ПОВЕЧЕТО СА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ..СКОРО ЩЕ РЪРСЯТ И НОВ ЗАЕМ.ОТ НЯКОЛКО МИЛИЯРДА.ННОГИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ ОСНОВНО ИЗТОЧВАТ БЮДЖЕТА С ГОЛЕМИТЕ СИ ПАЧКИ ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ И ЗАЕМИ НЕ МОЙ ГИ ИЗХРАНИ.БЕЗ РЕФОРМИ И АВРАМ БАКАЛИНА ДА Е ПРЕЗИДЕНТ БЪЛГАРИТЕ ДЪРПАТ ЯКО КЪМ ДЪНОТО. ОТ ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО ИКОН.РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ БЯХА СЕГА СА ПОСЛЕДНИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОСЪЮЗ И НЕ САМО.факт
14:20 29.10.2026