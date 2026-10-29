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Зам.-министър Карадимова: Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличане на стратегически инвестиции

Зам.-министър Карадимова: Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличане на стратегически инвестиции

29 Октомври, 2026 13:45 534 17

  • bulgarian spirit diplomatic society-
  • михаела карадимова-
  • икономика-
  • инвестиции

Сред перспективните направления за развитие тя открои автомобилната индустрия, цифровите технологии, изкуственият интелект и др.

Зам.-министър Карадимова: Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличане на стратегически инвестиции - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„В условията на засилваща се международна конкуренция България трябва активно да представя икономическия си потенциал и да изгражда дългосрочни партньорства. Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличането на стратегически инвестиции, развитието на индустрията и утвърждаването на страната ни като предпочитана дестинация за високотехнологични производства и иновации.“ Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на откриването, на осмата среща на Bulgarian Spirit Diplomatic Society, на която присъстваха посланици от над 30 държави.

По думите ѝ в условията на динамична геополитическа среда и променящи се търговски отношения диалогът между институциите, бизнеса и дипломатическата общност придобива все по-голямо значение. „Нашата цел е да привличаме инвестиции, които създават реална добавена стойност за икономиката — чрез нови технологии, иновации и трансфер на знания. Това е пътят към модерна индустрия, по-висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж“, подчерта зам.-министър Карадимова.

Сред перспективните направления за развитие тя открои автомобилната индустрия, цифровите технологии, изкуственият интелект, отбранителната индустрия, енергетиката, биотехнологиите и фармацията, както и научноизследователската и развойната дейност.

Заместник-министър Карадимова акцентира върху необходимостта от предвидима инвестиционна среда, ефективна институционална координация и намаляване на административната тежест. „Тези фактори са от съществено значение за привличането на стратегически инвеститори и за създаването на условия за дългосрочно развитие на българските предприятия“, каза тя.

В изказването си зам.-министър Карадимавоа изтъкна ролята на дипломатическите мисии за популяризирането на инвестиционните възможности на България и разширяването на достъпа на българските компании до международните пазари. „Успешната икономическа дипломация се измерва с конкретни резултати — повече инвестиции, повече износ, по-високотехнологично производство и нови възможности за българския бизнес. Чрез активно сътрудничество с нашите международни партньори можем да утвърдим България като конкурентоспособна икономика и надежден партньор в европейските пазари“, заяви Михаела Карадимова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    1 1 Отговор
    Хубави презентации, но това не е на ниво зам министър, а министър. Министърът може ли да направи подобно нещо като е той министър?

    13:47 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Само че

    4 1 Отговор
    Инвестиции няма да има. Инвеститори от Германия и Япония напускат България.

    13:51 29.10.2026

  • 4 Ново развитие

    5 1 Отговор
    Тази май е опасно близка с министъра. Има впечатляваща биография в светкавично професионално развитие.

    13:54 29.10.2026

  • 5 Главата

    5 1 Отговор
    ѝ е само за фризиране , тя взела и акъл да дава !

    13:54 29.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    3 2 Отговор
    ВънКАшната ни минасТРИ по тАлАвизора:
    "Важно е да има ескалация е близкия изток"
    🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #15

    14:00 29.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дипломацията

    3 0 Отговор
    си е дипломация, така че няма такова животно "икономическа"! Рундьо ви е накарал да завършите курс по глупотевини!

    14:01 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    Горния маТриал - без да четеш дори и заглавието - ГН. ЮС !

    14:05 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зам. министър малкото име ли е на

    3 0 Отговор
    Карадимова защото така излиза , тъй като не е изписано министерството.

    14:10 29.10.2026

  • 13 бай Митко

    3 0 Отговор
    Боже, боже и това ми било зам.министър на икономиката ...!? Залязваща фолк певица!

    Коментиран от #14, #16

    14:12 29.10.2026

  • 14 Естествено -

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "бай Митко":

    Обработена - всякак ! 🤣

    14:16 29.10.2026

  • 15 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    ЦветаРка Лозова:
    - В иSSрсел има избори, каква е позицията на България ❓
    Чамова:
    - Ами, че е важно да се стигне до ЕСКАЛАЦИЯ❗

    14:17 29.10.2026

  • 16 ОнлиФенс

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "бай Митко":

    Наш кадър е, работи също на повикване

    14:19 29.10.2026

  • 17 МНОГО ПРИКАЗЛИВИ НО ГАКТИТЕ ДА.ДРИГО

    0 0 Отговор
    БЯГАТ ОТ БУЛГАРИЯ .
    МАЙ ПРЕВЛИЧАТ ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТНИЦИ ОТ ЧЕРНИТЕ ДУРЖАВИ. ЩОТО И БЪЛГАРИТЕ ПЧЕЛИЧКИ БЯГАТ ОТ БЪЛГАРИЯ. В МАЛКА БЪЛГАРИЯ СЕГА ПОВЕЧЕТО СА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ..СКОРО ЩЕ РЪРСЯТ И НОВ ЗАЕМ.ОТ НЯКОЛКО МИЛИЯРДА.ННОГИ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ТЕ ОСНОВНО ИЗТОЧВАТ БЮДЖЕТА С ГОЛЕМИТЕ СИ ПАЧКИ ЗАПЛАТИ ОТ ДАНЪЦИ И ЗАЕМИ НЕ МОЙ ГИ ИЗХРАНИ.БЕЗ РЕФОРМИ И АВРАМ БАКАЛИНА ДА Е ПРЕЗИДЕНТ БЪЛГАРИТЕ ДЪРПАТ ЯКО КЪМ ДЪНОТО. ОТ ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ МЕСТА ПО ИКОН.РАЗВИТИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ БЯХА СЕГА СА ПОСЛЕДНИ В ЦЕЛИЯ ЕВРОСЪЮЗ И НЕ САМО.факт

    14:20 29.10.2026

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