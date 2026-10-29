Зам.-министър Карадимова: Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличане на стратегически инвестиции

„В условията на засилваща се международна конкуренция България трябва активно да представя икономическия си потенциал и да изгражда дългосрочни партньорства. Икономическата дипломация е ключов инструмент за привличането на стратегически инвестиции, развитието на индустрията и утвърждаването на страната ни като предпочитана дестинация за високотехнологични производства и иновации.“ Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на откриването, на осмата среща на Bulgarian Spirit Diplomatic Society, на която присъстваха посланици от над 30 държави.

По думите ѝ в условията на динамична геополитическа среда и променящи се търговски отношения диалогът между институциите, бизнеса и дипломатическата общност придобива все по-голямо значение. „Нашата цел е да привличаме инвестиции, които създават реална добавена стойност за икономиката — чрез нови технологии, иновации и трансфер на знания. Това е пътят към модерна индустрия, по-висока конкурентоспособност и устойчив икономически растеж“, подчерта зам.-министър Карадимова.

Сред перспективните направления за развитие тя открои автомобилната индустрия, цифровите технологии, изкуственият интелект, отбранителната индустрия, енергетиката, биотехнологиите и фармацията, както и научноизследователската и развойната дейност.

Заместник-министър Карадимова акцентира върху необходимостта от предвидима инвестиционна среда, ефективна институционална координация и намаляване на административната тежест. „Тези фактори са от съществено значение за привличането на стратегически инвеститори и за създаването на условия за дългосрочно развитие на българските предприятия“, каза тя.

В изказването си зам.-министър Карадимавоа изтъкна ролята на дипломатическите мисии за популяризирането на инвестиционните възможности на България и разширяването на достъпа на българските компании до международните пазари. „Успешната икономическа дипломация се измерва с конкретни резултати — повече инвестиции, повече износ, по-високотехнологично производство и нови възможности за българския бизнес. Чрез активно сътрудничество с нашите международни партньори можем да утвърдим България като конкурентоспособна икономика и надежден партньор в европейските пазари“, заяви Михаела Карадимова.