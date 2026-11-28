Жители на Бодрово и околните села се обявиха против изграждането на завод за барут край димитровградското село. На среща с местната власт и представителя на инвеститора Петър Василев хората настояха проектът да бъде преместен далеч от плодородните земи, животновъдните стопанства и населените места.

„С каква съвест идвате на тази плодородна земя?“, попита жена от село Езерово. В залата прозвучаха и призиви инвеститорът да изгради завода в Турция, а не край местните села. Жителите заявиха, че не искат производството да застраши мандрите, овцете и винопроизводството в района.

Местните поставиха въпроси и за културното наследство. Те посочиха, че в района има 86 тракийски артефакта, и попитаха какво ще се случи с тях при изграждането на промишления обект.

Проектът е за 250 млн. евро

Инвестиционното намерение е за около 250 млн. евро. Фирмата „Ви Ти Ай Си Интернешънъл“ ЕООД, представена на срещата от Петър Василев, участва с 30% в дружеството, което планира проекта. Заводът трябва да бъде разположен върху терен от около 1300 дка, използван в миналото като военен полигон.

На срещата присъства кметът на Димитровград Иво Димов. Той заяви, че инвестициите са важни, но подчерта условието да бъдат спазени изискванията за безопасност, екология и прозрачност. „Ако се спазят всички гарантирани от държавата безопасност и екология и пълна прозрачност на това, което ще се случи, тогава въпросите имат отговори“, каза Димов.

Думите му бяха посрещнати с реплики от залата, включително с въпроса дали кметът представлява гражданите. Димов обясни, че е научил за намерението на 18 ноември, когато правителството е обявило проекта.

Правителството даде статут на обект с национално значение

На 18 ноември Министерският съвет определи „Завод за производство на барут – Бодрово“ за обект с национално значение. Решението поставя проекта сред инвестициите, свързани с националната сигурност, но не отменя необходимостта от спазване на изискванията за безопасност и опазване на околната среда.

Пред местните институции инвеститорът е заявил, че избраният терен отговаря на изискванията за безопасни отстояния. По информация на Областната администрация в Хасково още на предварителен етап е извършена оценка на риска за определяне на производствения капацитет и превантивните мерки.

Спорът между инвеститора и жителите обаче остава. За хората от Бодрово, Езерово и съседните села въпросите за сигурността, земеделието и културното наследство са свързани не само с бъдещото производство, а и с начина, по който ще бъде взето решението за използването на терена.

Източници: 24chasa.bg, dimitrovgrad.bgvesti.net, segabg.com