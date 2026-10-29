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В Козлодуй къпят бебета с минерална вода заради хрома

В Козлодуй къпят бебета с минерална вода заради хрома

29 Октомври, 2026 17:41 812 18

  • козлодуй-
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  • вик враца

Чешмяната вода е забранена за пиене и готвене след проба с 90 микрограма хром на литър при допустими 50

В Козлодуй къпят бебета с минерална вода заради хрома - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жителите на Козлодуй не трябва да използват чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна заради завишено съдържание на хром. На семействата с бебета и малки деца е препоръчано да използват минерална вода и при къпане на децата.

Последната проба от водопроводната мрежа е взета на 22 октомври, а резултатът е излязъл на 26 октомври. В нея са отчетени 90 микрограма хром на литър при максимално допустима норма от 50 микрограма на литър. „По Наредба 9 нормата е 50 микрограма на литър, а последната проба е излязла с 90 микрограма на литър. Спираме водата за пиене и готвене, а остава да се използва само за санитарно-битови нужди“, заяви директорът на РЗИ – Враца д-р Чавдар Манов.

По данни на РЗИ – Враца водата от централното водоснабдяване може да се използва за битови и хигиенни цели. За пиене, готвене и приготвяне на храна трябва да се използва бутилирана вода или вода от алтернативни източници. Инспекцията е започнала учестен мониторинг, а ограниченията ще бъдат отменени след две последователни лабораторни проби, които отговарят на нормативните изисквания.

Вода за детските заведения

Сформиран е координационен областен щаб, който организира снабдяването на детски градини, училища и социални заведения. Обмисля се разполагането на водоноски и пунктове с вода в различни части на града. Приоритет са местата, в които се приготвя храна за деца и други уязвими групи.

„Подсигуряване на вода за две хиляди души, коментираме за детски градини, ученици и ясли, където съответно се готви“, каза областният управител на Враца Росен Михайлов. В детските градини родители също носят бутилирана вода, а учители съобщават, че информацията за ограниченията е достигнала до тях със закъснение.

Причината се свързва със сушата

От ВиК – Враца посочват продължителното засушаване и намаляването на водните количества като причина за влошаването на химическите показатели. „Със сушата, с намаляване на водните количества, явно се влошават и химическите показатели. Основната цел е да не влиза градът в режим“, коментира директорът на дружеството инж. Ангел Престойски. Властите заявяват, че установеният хром няма връзка с дейността на АЕЦ „Козлодуй“.

Д-р Манов предупреди, че рискът е свързан с продължителното пиене на вода с повишено съдържание на хром. „Хромът е опасен, когато дълго време се пие водата, с натрупване в човешкия организъм“, посочи той. Междувременно ВиК – Враца обяви 15 процента по-ниска цена на водата за периода, в който са в сила ограниченията. Мярката ще остане до нормализиране на показателите, което може да отнеме месеци.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, rmtv.bg


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да не се притесняват

    11 3 Отговор
    винету подписа договор за водите ни с евреите

    Коментиран от #5

    17:42 29.10.2026

  • 2 А Радев за да му измият руската зараза

    5 10 Отговор
    трябва да го къпят със Светена вода.

    17:43 29.10.2026

  • 3 Трилър

    2 1 Отговор
    Тагове....Журналист , психиатрия , автомобил. врата , удар , нокаут , освобождение , опастност.!

    17:45 29.10.2026

  • 4 оператор на биоединица

    1 0 Отговор
    Що не ползват краве мляко, хем е по-евтино от минералната вода преди то да стигне до мандрата.

    17:55 29.10.2026

  • 5 И КО ПИШЕ В ДОГОВОРА

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "да не се притесняват":

    ......

    Коментиран от #7

    17:57 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ами факти

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "И КО ПИШЕ В ДОГОВОРА":

    да го публикуват

    18:15 29.10.2026

  • 8 Кучето на Мими 🐕

    2 1 Отговор
    Хромирани бебета лъщят!🧑‍🚀🥳🤣👍

    18:15 29.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 редник

    1 0 Отговор
    / В Козлодуй къпят бебета с минерална вода.../

    Тази "мода" започна в София през 1994-5 г., по времето на кмета Янчулев...

    18:18 29.10.2026

  • 12 Да не забравите!!!

    6 1 Отговор
    Да не забравите, че Тиквата даде водите на България да бъдат управлявани от израелски фирми. Малко след това на различни места в питейните извори захранващи села и градчета започнаха да откриват манган, живак, уран и какво ли не... И да обявавят водата на въпросното село или градче за негодна за консумация и готвене...

    18:21 29.10.2026

  • 13 !!!?

    3 1 Отговор
    Добре дошли в ЯО Ко зло дуй...!

    18:26 29.10.2026

  • 14 Пустпустиняк

    1 2 Отговор
    Тия там сите светат като холограми на тъмно, ама сега хрома ги плаши?!?
    Най много да мутират като Х-men.

    18:27 29.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Баце

    3 1 Отговор
    Знаете ли какво означаваше БДС?
    А после, помните ли "Кой не скача е червен?"
    Еее, наскачахте ли се?

    Коментиран от #17

    18:30 29.10.2026

  • 17 ся скачат сърбите

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Баце":

    да видим кога ще изтрезнеят

    Коментиран от #18

    18:36 29.10.2026

  • 18 Баце

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "ся скачат сърбите":

    Готови са:
    Като влезнат у ЕС-а, като приемат и еврото, а преди това почнат да купуват нефт, газ и ток от Борсата и ще видят всички прелести на свободата, а като им вземат, упс приватизират водата, златото и предприятията за по един долар и ще видят и липсата на корупция, а не като при диктатора Вучич.
    Еех каква пачанга ги чака...

    18:44 29.10.2026

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