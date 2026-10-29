В Козлодуй къпят бебета с минерална вода заради хрома

Жителите на Козлодуй не трябва да използват чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна заради завишено съдържание на хром. На семействата с бебета и малки деца е препоръчано да използват минерална вода и при къпане на децата.

Последната проба от водопроводната мрежа е взета на 22 октомври, а резултатът е излязъл на 26 октомври. В нея са отчетени 90 микрограма хром на литър при максимално допустима норма от 50 микрограма на литър. „По Наредба 9 нормата е 50 микрограма на литър, а последната проба е излязла с 90 микрограма на литър. Спираме водата за пиене и готвене, а остава да се използва само за санитарно-битови нужди“, заяви директорът на РЗИ – Враца д-р Чавдар Манов.

По данни на РЗИ – Враца водата от централното водоснабдяване може да се използва за битови и хигиенни цели. За пиене, готвене и приготвяне на храна трябва да се използва бутилирана вода или вода от алтернативни източници. Инспекцията е започнала учестен мониторинг, а ограниченията ще бъдат отменени след две последователни лабораторни проби, които отговарят на нормативните изисквания.

Вода за детските заведения

Сформиран е координационен областен щаб, който организира снабдяването на детски градини, училища и социални заведения. Обмисля се разполагането на водоноски и пунктове с вода в различни части на града. Приоритет са местата, в които се приготвя храна за деца и други уязвими групи.

„Подсигуряване на вода за две хиляди души, коментираме за детски градини, ученици и ясли, където съответно се готви“, каза областният управител на Враца Росен Михайлов. В детските градини родители също носят бутилирана вода, а учители съобщават, че информацията за ограниченията е достигнала до тях със закъснение.

Причината се свързва със сушата

От ВиК – Враца посочват продължителното засушаване и намаляването на водните количества като причина за влошаването на химическите показатели. „Със сушата, с намаляване на водните количества, явно се влошават и химическите показатели. Основната цел е да не влиза градът в режим“, коментира директорът на дружеството инж. Ангел Престойски. Властите заявяват, че установеният хром няма връзка с дейността на АЕЦ „Козлодуй“.

Д-р Манов предупреди, че рискът е свързан с продължителното пиене на вода с повишено съдържание на хром. „Хромът е опасен, когато дълго време се пие водата, с натрупване в човешкия организъм“, посочи той. Междувременно ВиК – Враца обяви 15 процента по-ниска цена на водата за периода, в който са в сила ограниченията. Мярката ще остане до нормализиране на показателите, което може да отнеме месеци.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, rmtv.bg