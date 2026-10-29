В Козлодуй къпят бебета с минерална вода заради хрома

Жителите на Козлодуй не трябва да използват чешмяната вода за пиене и приготвяне на храна заради завишено съдържание на хром. На семействата с бебета и малки деца е препоръчано да използват минерална вода и при къпане на децата.
Последната проба от водопроводната мрежа е взета на 22 октомври, а резултатът е излязъл на 26 октомври. В нея са отчетени 90 микрограма хром на литър при максимално допустима норма от 50 микрограма на литър. „По Наредба 9 нормата е 50 микрограма на литър, а последната проба е излязла с 90 микрограма на литър. Спираме водата за пиене и готвене, а остава да се използва само за санитарно-битови нужди“, заяви директорът на РЗИ – Враца д-р Чавдар Манов.
По данни на РЗИ – Враца водата от централното водоснабдяване може да се използва за битови и хигиенни цели. За пиене, готвене и приготвяне на храна трябва да се използва бутилирана вода или вода от алтернативни източници. Инспекцията е започнала учестен мониторинг, а ограниченията ще бъдат отменени след две последователни лабораторни проби, които отговарят на нормативните изисквания.
Вода за детските заведения
Сформиран е координационен областен щаб, който организира снабдяването на детски градини, училища и социални заведения. Обмисля се разполагането на водоноски и пунктове с вода в различни части на града. Приоритет са местата, в които се приготвя храна за деца и други уязвими групи.
„Подсигуряване на вода за две хиляди души, коментираме за детски градини, ученици и ясли, където съответно се готви“, каза областният управител на Враца Росен Михайлов. В детските градини родители също носят бутилирана вода, а учители съобщават, че информацията за ограниченията е достигнала до тях със закъснение.
Причината се свързва със сушата
От ВиК – Враца посочват продължителното засушаване и намаляването на водните количества като причина за влошаването на химическите показатели. „Със сушата, с намаляване на водните количества, явно се влошават и химическите показатели. Основната цел е да не влиза градът в режим“, коментира директорът на дружеството инж. Ангел Престойски. Властите заявяват, че установеният хром няма връзка с дейността на АЕЦ „Козлодуй“.
Д-р Манов предупреди, че рискът е свързан с продължителното пиене на вода с повишено съдържание на хром. „Хромът е опасен, когато дълго време се пие водата, с натрупване в човешкия организъм“, посочи той. Междувременно ВиК – Враца обяви 15 процента по-ниска цена на водата за периода, в който са в сила ограниченията. Мярката ще остане до нормализиране на показателите, което може да отнеме месеци.
Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, rmtv.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да не се притесняват
Коментиран от #5
17:42 29.10.2026
2 А Радев за да му измият руската зараза
17:43 29.10.2026
3 Трилър
17:45 29.10.2026
4 оператор на биоединица
17:55 29.10.2026
5 И КО ПИШЕ В ДОГОВОРА
До коментар #1 от "да не се притесняват":......
Коментиран от #7
17:57 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ами факти
До коментар #5 от "И КО ПИШЕ В ДОГОВОРА":да го публикуват
18:15 29.10.2026
8 Кучето на Мими 🐕
18:15 29.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 редник
Тази "мода" започна в София през 1994-5 г., по времето на кмета Янчулев...
18:18 29.10.2026
12 Да не забравите!!!
18:21 29.10.2026
13 !!!?
18:26 29.10.2026
14 Пустпустиняк
Най много да мутират като Х-men.
18:27 29.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Баце
А после, помните ли "Кой не скача е червен?"
Еее, наскачахте ли се?
Коментиран от #17
18:30 29.10.2026
17 ся скачат сърбите
До коментар #16 от "Баце":да видим кога ще изтрезнеят
Коментиран от #18
18:36 29.10.2026
18 Баце
До коментар #17 от "ся скачат сърбите":Готови са:
Като влезнат у ЕС-а, като приемат и еврото, а преди това почнат да купуват нефт, газ и ток от Борсата и ще видят всички прелести на свободата, а като им вземат, упс приватизират водата, златото и предприятията за по един долар и ще видят и липсата на корупция, а не като при диктатора Вучич.
Еех каква пачанга ги чака...
18:44 29.10.2026