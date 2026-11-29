В Козлодуй отново се раздава бутилирана питейна вода заради продължаващия проблем с централното водоснабдяване. Пунктът в базата на общинската комунална фирма работи от 8:00 до 14:00 часа, а всеки жител има право на 50 литра срещу документ за самоличност.

Водата се предоставя в разфасовки от 10 литра. От общината призовават хората да получат определеното им количество заради опасността от замръзване при застудяването.

Забраната за пиене и готвене остава

Причината за кризата е установено завишено съдържание на хром във водопроводната мрежа. Забранено е използването на вода от централното водоснабдяване за пиене и приготвяне на храна. Тя може да се използва само за разрешените битови и санитарни нужди съобразно указанията на здравните власти.

За преодоляване на ситуацията от държавния резерв са отпуснати над 840 000 литра бутилирана вода. БНТ посочи по-рано конкретно количество от 864 000 литра, което е предназначено за снабдяване на населението по време на бедственото положение.

Последните проби показват частично подобрение

Бедственото положение в Козлодуй е удължено до 16:00 часа на 6 декември 2026 г. Същият срок е посочен и за забраната за използване на чешмяна вода за пиене и готвене.

Последните лабораторни проби показват нормални стойности на хрома в два от водоизточниците, но във водопроводната мрежа на града показателят остава над допустимата норма. Като възможна причина е посочено застояването на водата в системата.

Предстои ВиК операторът да промие и прочисти мрежата. Предвидено е и допълнително почистване на един от кладенците с участието на водолази. Сред обсъжданите дългосрочни решения са включване на нов водоизточник и изграждане на пречиствателна станция с технология за обратна осмоза.

Проблемът започна в края на октомври, когато изследвания установиха съдържание на хром около 90 микрограма на литър при допустима норма от 50 микрограма на литър. Тогава беше въведена забрана за пиене и готвене с вода от централната мрежа, а в града беше обявено бедствено положение.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, darik.bg