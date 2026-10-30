„Акция зима“ започва на 1 ноември с масови проверки

Националната акция „Зима“ започва на 1 ноември и ще продължи до 30 ноември в цялата страна. За 11-а поредна година кампанията ще се проведе в три етапа, насочени към безопасността на различните участници в движението и подготовката на автомобилите за зимни условия.

Първо ще се проверяват велосипеди и тротинетки

От 1 до 10 ноември контролът ще бъде насочен към водачите на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, превозни средства с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника. Полицията и местната власт ще проверяват регистрацията, техническата изправност и светлинната и светлоотразителната сигнализация.

Акцент ще бъде поставен и върху спазването на правилата за движение, особено при придвижване в тъмната част на денонощието. За велосипедите и електрическите тротинетки изправните светлини са сред основните изисквания за безопасно движение при намалена видимост.

Фокусът се измества към пешеходците

Вторият етап ще се проведе от 11 до 20 ноември под мотото „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Пътните полицаи ще следят за правилното пресичане, за намаляване на скоростта и за осигуряване на предимство на пешеходците.

Проверките ще обхванат и използването на обезопасителни колани и системи за превоз на деца. Специално внимание ще се отделя на нарушенията след свечеряване и в неосветени или слабо осветени пътни участъци.

Проверки на фарове и гуми в края на ноември

От 21 до 30 ноември ще се проведе третата кампания „Безопасно шофиране през зимата“. Тогава контролът ще бъде насочен към техническата изправност на автомобилите и осветителните им системи, като при необходимост ще се използват уреди за проверка на фаровете.

МВР напомня, че от 15 ноември до 1 март 2027 г. автомобилите трябва да се движат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 мм. „Използвайте гуми, предназначени за зимни условия, или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм“, посочват от ведомството.

Преди пътуване водачите трябва да проверят и задължителното оборудване на автомобила: аптечка, обезопасителен триъгълник, пожарогасител и светлоотразителна жилетка. Препоръката на полицията е да бъдат прегледани отоплителната система, светлините и течността за измиване на стъклата, която трябва да е подходяща за ниски температури.