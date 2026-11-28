Претоварването е най-често установеното нарушение при специализираната контролна акция на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и МВР. В рамките на два дни са проверени 118 тежкотоварни автомобила, а съставените актове са 38.

15 от актовете са за претоварване, което представлява около 40 процента от всички установени нарушения. При почти всеки трети проверен камион е констатирано нарушение, за което е съставен акт.

Технически неизправности и нарушения на режима за управление

Още 8 акта са издадени за техническа неизправност, а други 8 са свързани с нарушения на тахографите. Четири акта са за липса на валидна карта за квалификация. Установени са и два случая на превишаване на времето за управление, както и един превоз за собствена сметка без необходимата заповед.

Контролните точки са определени въз основа на данни от Националното тол управление за концентрация на тежкотоварни автомобили, при които има индикации за вероятно претоварване. Освен допустимата максимална маса и натоварването на осите, инспекторите проверяват техническата изправност, тахографите, документите и спазването на времето за управление.

Акцията започна с 17 акта за един ден

В началото на акцията, на 27 ноември, са били проверени 54 тежкотоварни автомобила, като 31 от тях са били камиони тип „гондола“, използвани за превоз на зърно. Тогава са съставени 17 акта, включително 7 за претоварване, 4 за технически неизправности, 4 за нарушения на тахографите, един за неспазване на времето за управление и един за липса на валидна карта за квалификация.

Проверките са част от мерките за засилване на контрола върху тежкотоварния транспорт, обсъждани между институциите, ангажирани с пътната безопасност. Според Министерството на транспорта и съобщенията целта е да се ограничат рисковете за движението и негативното въздействие на претоварените превозни средства върху пътната инфраструктура.

„Със съвместните действия на ИА „Автомобилна администрация“ и МВР даваме ясен сигнал, че контролът ще бъде безкомпромисен. Нашата отговорност като институции е да гарантираме спазването на правилата, а отговорността на превозвачите е да не допускат нарушения. Безопасността не подлежи на договаряне и не може да бъде въпрос на икономическа целесъобразност“, заявява министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Засиленият контрол върху тежкотоварните автомобили продължава на фона на планирано използване на данни от тол системата и други регистри за насочване на проверките към превозни средства с по-висок риск от нарушения. През август при отделна проверка в Пловдивска област един от 10 проверени камиона е установен с около два тона над допустимото тегло.

Източници: bta.bg