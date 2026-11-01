Костадинов: За първи път гласувах не за, а срещу

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов гласува във Варна и заяви, че за първи път в живота си е подал вот не „за“, а „срещу“. Той упражни правото си на глас около 10 часа.
Според него липсата на политически дебат е сред причините за отдръпването на избирателите. Костадинов заяви, че отказът на част от политическите сили да разговарят помежду си е лишил гражданите от възможността да се запознаят с позициите и идеите на участниците във вота.
„Политическата дейност има смисъл тогава, когато основното действие е политическите актьори да разговарят помежду си, да сблъскват идеи и да се види реално кой колко тежи и какви са му идеите“, заяви лидерът на „Възраждане“.
По думите му след несъстоялия се дебат след първия тур разговорът преди балотажа е бил „изключително изпразнен от съдържание“.
Костадинов каза, че въпреки разочарованието си е гласувал, защото приема това като лична отговорност и начин да даде пример. Той обвини политическия елит, че действията му са довели до загуба на съдържание в демократичния процес.
В изявлението си Костадинов призова политическите сили да не разглеждат държавата като своя собственост.„Напомням на едните и на другите, че тя принадлежи на нас, българите. Не принадлежи нито на евролибералите, нито на другите, които се опитват пред българския електорат да мимикрират в друга позиция. Тя принадлежи единствено и само на свободния български народ“, каза той.
Костадин Костадинов беше кандидат за президент с предложение за вицепрезидент Петър Волгин. Кандидатпрезидентската двойка завърши трета на първия тур с 12,545% подкрепа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Начо
10:29 01.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
10:31 01.11.2026
5 Веселяка
10:32 01.11.2026
6 Даниел
10:33 01.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ШЕФА
10:35 01.11.2026
9 Само за Подготвен политик
Коментиран от #15, #17
10:35 01.11.2026
10 Българин
10:36 01.11.2026
11 Пoжeлaнue
10:36 01.11.2026
12 Уважавам го много
10:37 01.11.2026
13 Аз ПРАВЯ ТОВА !
10:37 01.11.2026
14 Просто човек
10:38 01.11.2026
15 Това Не Означава !
До коментар #9 от "Само за Подготвен политик":Че Не Е Мръсник !
10:38 01.11.2026
16 !!!?
10:39 01.11.2026
17 Никой
До коментар #9 от "Само за Подготвен политик":На никого не налива наркотици насила . Не ми е жал за наркоманите.
10:39 01.11.2026
18 оня с коня
10:39 01.11.2026
19 Костадинов
10:39 01.11.2026
20 Хмм
10:40 01.11.2026