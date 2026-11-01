Костадинов: За първи път гласувах не за, а срещу

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов гласува във Варна и заяви, че за първи път в живота си е подал вот не „за“, а „срещу“. Той упражни правото си на глас около 10 часа.

„Много милиони българи като мен нямат избор. За първи път в живота си гласувах не „за“, а „срещу“. Това ни кара сериозно да се замислим – всички, които се занимаваме с политика“, каза Костадинов пред NOVA.

Според него липсата на политически дебат е сред причините за отдръпването на избирателите. Костадинов заяви, че отказът на част от политическите сили да разговарят помежду си е лишил гражданите от възможността да се запознаят с позициите и идеите на участниците във вота.

„Политическата дейност има смисъл тогава, когато основното действие е политическите актьори да разговарят помежду си, да сблъскват идеи и да се види реално кой колко тежи и какви са му идеите“, заяви лидерът на „Възраждане“.

По думите му след несъстоялия се дебат след първия тур разговорът преди балотажа е бил „изключително изпразнен от съдържание“.

Костадинов каза, че въпреки разочарованието си е гласувал, защото приема това като лична отговорност и начин да даде пример. Той обвини политическия елит, че действията му са довели до загуба на съдържание в демократичния процес.

В изявлението си Костадинов призова политическите сили да не разглеждат държавата като своя собственост.

„Напомням на едните и на другите, че тя принадлежи на нас, българите. Не принадлежи нито на евролибералите, нито на другите, които се опитват пред българския електорат да мимикрират в друга позиция. Тя принадлежи единствено и само на свободния български народ“, каза той.

Костадин Костадинов беше кандидат за президент с предложение за вицепрезидент Петър Волгин. Кандидатпрезидентската двойка завърши трета на първия тур с 12,545% подкрепа.