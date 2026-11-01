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Костадинов: За първи път гласувах не за, а срещу
  Тема: Избори

Костадинов: За първи път гласувах не за, а срещу

1 Ноември, 2026 10:26 584 20

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • президентски избори-
  • политически дебат-
  • варна

Лидерът на „Възраждане“ упражни правото си на глас във Варна и разкритикува липсата на политически дебат преди балотажа

Костадинов: За първи път гласувах не за, а срещу - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов гласува във Варна и заяви, че за първи път в живота си е подал вот не „за“, а „срещу“. Той упражни правото си на глас около 10 часа.

„Много милиони българи като мен нямат избор. За първи път в живота си гласувах не „за“, а „срещу“. Това ни кара сериозно да се замислим – всички, които се занимаваме с политика“, каза Костадинов пред NOVA.

Според него липсата на политически дебат е сред причините за отдръпването на избирателите. Костадинов заяви, че отказът на част от политическите сили да разговарят помежду си е лишил гражданите от възможността да се запознаят с позициите и идеите на участниците във вота.

„Политическата дейност има смисъл тогава, когато основното действие е политическите актьори да разговарят помежду си, да сблъскват идеи и да се види реално кой колко тежи и какви са му идеите“, заяви лидерът на „Възраждане“.

По думите му след несъстоялия се дебат след първия тур разговорът преди балотажа е бил „изключително изпразнен от съдържание“.

Костадинов каза, че въпреки разочарованието си е гласувал, защото приема това като лична отговорност и начин да даде пример. Той обвини политическия елит, че действията му са довели до загуба на съдържание в демократичния процес.

В изявлението си Костадинов призова политическите сили да не разглеждат държавата като своя собственост.

„Напомням на едните и на другите, че тя принадлежи на нас, българите. Не принадлежи нито на евролибералите, нито на другите, които се опитват пред българския електорат да мимикрират в друга позиция. Тя принадлежи единствено и само на свободния български народ“, каза той.

Костадин Костадинов беше кандидат за президент с предложение за вицепрезидент Петър Волгин. Кандидатпрезидентската двойка завърши трета на първия тур с 12,545% подкрепа.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Начо

    12 6 Отговор
    Направи си два двореца на морето, много са зле хората, които му се доверяват

    10:29 01.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    На хората им писна от самозвани политици - крадци, лъжци и мошеници и, които го докараха до фрустрация.

    10:31 01.11.2026

  • 5 Веселяка

    2 0 Отговор
    Аз гласувам само за майтапа 🤪 😆 😂 🤣

    10:32 01.11.2026

  • 6 Даниел

    4 1 Отговор
    Това изказване е същността на лицето Костадинов,каналия!

    10:33 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Всеки умен и милеещ за Родината българин ще направи същото.

    10:35 01.11.2026

  • 9 Само за Подготвен политик

    3 1 Отговор
    Такъв, който познава коридорите нс властта, и още повече тези на Европарламента, и определено е за мир, и който наистина водеше позитивна кампания /а не на думи! / и издържа на калната помия от другата страна

    Коментиран от #15, #17

    10:35 01.11.2026

  • 10 Българин

    1 1 Отговор
    Не вярвах, че Костадинов така открито ще поскрепи гюру!!!

    10:36 01.11.2026

  • 11 Пoжeлaнue

    2 0 Отговор
    Дaнo дeцaтa ти дa Й станат 3apuбeнu kлиeнтu!

    10:36 01.11.2026

  • 12 Уважавам го много

    1 2 Отговор
    Той е най добрия човек в наши дни когото познавам.

    10:37 01.11.2026

  • 13 Аз ПРАВЯ ТОВА !

    0 0 Отговор
    Цял Живот !

    10:37 01.11.2026

  • 14 Просто човек

    0 1 Отговор
    Толкова си жалък…

    10:38 01.11.2026

  • 15 Това Не Означава !

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само за Подготвен политик":

    Че Не Е Мръсник !

    10:38 01.11.2026

  • 16 !!!?

    1 0 Отговор
    Този е гласувал за нищото...колкото да качи избирателната активност на регреса !!!?

    10:39 01.11.2026

  • 17 Никой

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Само за Подготвен политик":

    На никого не налива наркотици насила . Не ми е жал за наркоманите.

    10:39 01.11.2026

  • 18 оня с коня

    0 0 Отговор
    Костадинов ИНДИРЕКТНО с Личен пример приканва Възраждане да гласуват Против Гюров,т.е. за Русия.Колко Гласа ще налее в Мелничката на Йотова мижавото Възраждане и колко - МОЩНИЯТ ГЕРБ за Гюров?!

    10:39 01.11.2026

  • 19 Костадинов

    0 1 Отговор
    Някой има ли представа чисто ли е морето пред имението ми в Тюленово. Ще става ли за къпане след потапянето ма корабите от руски дронове?

    10:39 01.11.2026

  • 20 Хмм

    1 0 Отговор
    ако беше си превъзмогнал егото и беше издигнал Волгин за кандидат, можеше да стане дори президент, аз лично щях да гласувам за него, а сега няма за кого и няма да гласувам

    10:40 01.11.2026

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