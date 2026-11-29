„Платих със свободата си за това да водя тази борба“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев в интервю за предаването „120 минути“. В края на разговора той оцени на 70% промените, които според него е успял да постигне по време на мандата си.

Коцев свърза конфликта около управлението на Варна с влиянието на местни бизнес интереси върху решенията на Общинския съвет. По думите му, ако тези зависимости се запазят и при следващото управление, те ще продължат да влияят на града години наред.

Спорът за общинските имоти и мнозинството

Кметът заяви, че трите общински терена, за които е имало политически спор, не са били задължително предназначени за продажба. Те са били включени в програмата за разпореждане с общинска собственост, но нито един от имотите не е бил продаден. Програмата изтича в края на 2026 г.

Коцев разказа, че първоначалното мнозинство в Общинския съвет се е разпаднало, след като отказал да управлява като кмет, който изпълнява желанията на определени бизнес кръгове. Той посочи като пример искания за назначения на хора в общинската администрация и заяви: „Не, не са ми предлагали пари“.

След разпадането на първоначалната конфигурация, по думите му, се е формирало ново мнозинство с участието на ГЕРБ, „Възраждане“, „Алтернатива на гражданите“ и „Български глас“. Коцев твърди, че при неудовлетворени икономически интереси кметски предложения са били блокирани в Общинския съвет.

Съдебната процедура продължава

Интервюто беше дадено на фона на процедурата по предсрочното прекратяване на мандата му. На 26 ноември Административният съд във Варна спря предварителното изпълнение на решението за отстраняването му, но делото по същество предстои.

Коцев заяви, че ще приеме съдебното решение, независимо от изхода. Според него по-важният въпрос е какви изводи ще направят варненци за управлението на града и за отношенията между местната власт и бизнеса.

Той определи като грешка провеждането на среща с представители на бизнеса в семейния му ресторант. По думите му разговорът е бил свързан с проблемите със сметосъбирането и необходимостта от подобряване на услугата във Варна.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg