Отново катастрофа на черната отсечка край Телиш: Шофьор загина при челен удар с ТИР

70-годишен шофьор на лек автомобил е загинал при челен сблъсък с ТИР край плевенското село Телиш. Катастрофата е станала малко преди 18:00 часа на главен път I-3, съобщи Областната дирекция на МВР – Плевен.
По първоначални данни автомобилът е пътувал в посока Плевен, когато по неизяснени причини е навлязъл в лентата за насрещно движение. Там се е ударил челно с тежкотоварен камион, управляван от 62-годишен мъж.
Водачът на лекия автомобил е получил тежки травми и е починал преди пристигането на медицинския екип. На мястото са изпратени служители на полицията, пожарната и Спешна помощ. Извършва се оглед, а причините за произшествието се изясняват.
Пътят е затворен в двете посоки
Заради катастрофата, разчистването на пътното платно и следствените действия движението по главен път I-3 при разклона за село Телиш е ограничено и в двете посоки, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“.
Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Садовец, Крушовица и Долни Дъбник. Организацията важи и за пътуващите в обратната посока. Екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика в района на отбивката.
Катастрофата край Телиш е второто тежко произшествие със загинал човек в Плевенска област за деня. По-рано пешеходка е загинала при инцидент на улица „Сан Стефано“ в Плевен, в участък, който се ремонтира.
Източници: dunavmost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От неделя занулихме брояча
А да видим колко инцидента ще натрупат.
21:03 02.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 боико борисоф
еииииии някои ден и вас ще ви достигне апи
21:08 02.11.2026
4 Гост
Коментиран от #16
21:09 02.11.2026
5 7777
21:09 02.11.2026
6 Мнение
НЕВЕРОЯТНО ГОЛЯМАТА КОРУПЦИЯ ПО ВИСОКИТЕ ЕТАЖИ НА ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ, ДОВЕДЕ БУКВАЛНО ДО СЪКРАЩАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В МИРНО ВРЕМЕ!
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ПЪТИЩАТА В СТРАНАТА НИ ПОЧТИ НЕ СЕ РЕМОНТИРАТ КЪМ ДНЕШНА ДАТА????
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ НОВИ МАРКИРОВКИ НЕ ПРОСТО НЕ СЪМ ВИЖДАЛ СКОРО, А ГИ НЯМА НИКАКВИ ОТ ГОДИНИ???
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ "МАГИСТРАЛА" ТРАКИЯ Е ПО ЗЛЕ И ОТ ЛУНЕН ПЕЙЗАЖ?!
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ НЯКОИ ПЪТНИ ОТСЕЧКИ (КАТО ТАЗИ НА ОКОЛОВРЪСТНОТО КРАЙ ПЛОВДИВ), ИМАТ МАНТИНЕЛИ ДОПИРАТЕЛНИ ДО ПЪТНОТО ПЛАТНО, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЙКИ АВТОМОБИЛ СРЕЩУ КОЙТО СЕ ДВИЖИ КАМИОН (ПОНЕЖЕ ВОДАЧЪТ МУ СИ ТЪРСИ ТЕЛЕФОНА ОТ ПОДА) ДА ОТБИЕ В БАНКЕТА, И ТОВА ЗА ДА МОЖЕ ОГВРАТИТЕЛНАТА МАФИЯ (НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА НИ ОТ 89ТА) ДА ВЗЕМЕ ПОРЕДНИТЕ МИЛИОНИ ОТ ПСЕВДО МАНТИНЕЛИТЕ???!!!
НА ТАЗИ ВЪПРОСНАТА ОТСЕЧКА ЗАГИНАХА МНОГО ХОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЧТИ ЦЯЛО МЛАДО СЕМЕЙСТВО, ОСТАВЯЙКИ ЕДНОТО СИ ДЕТЕ СИРАЧЕ!!!
НАРОДЕ БЪЛГАРСКИ!
КОРУПЦИЯТА НА ТИЯ ДЕТО ТЕ УПРАВЛЯВАТ ТЕ УБИВА БАВНО НО СИГУРНО!
ОТ ТЕБ ЗАВИСИ ДА ПРЕСЕЧЕШ ТАЗИ ПРАКТИКА!!!
СЪБУЖДАЙ СЕ ОТ ЗИМНИЯТ СЪН!!!
Коментиран от #11
21:11 02.11.2026
7 Другия Път !
21:13 02.11.2026
8 МОНА ЛИСА
НА 90г.НЕ ЯДЕ..🍌...БИЛЕ КАЛОРИЧНИ☝
21:26 02.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 123
21:36 02.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 МОНА ЛИСА
ИМА КИНО КЛИПВЕ
„ДТП В РОСИИ.”..МНОГО ХУБАВИ👍
21:57 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Маршрута през Дерманци, който си посочил
До коментар #4 от "Гост":е удобен само за пътуващи от София по магистрала Хемус към Плевен. Но в района на стария път за Плевен има населени места, за които е по-кратко да си го ползват него - примерно от Луковит до Плевен.
22:08 02.11.2026