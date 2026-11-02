Отново катастрофа на черната отсечка край Телиш: Шофьор загина при челен удар с ТИР

70-годишен шофьор на лек автомобил е загинал при челен сблъсък с ТИР край плевенското село Телиш. Катастрофата е станала малко преди 18:00 часа на главен път I-3, съобщи Областната дирекция на МВР – Плевен.

По първоначални данни автомобилът е пътувал в посока Плевен, когато по неизяснени причини е навлязъл в лентата за насрещно движение. Там се е ударил челно с тежкотоварен камион, управляван от 62-годишен мъж.

Водачът на лекия автомобил е получил тежки травми и е починал преди пристигането на медицинския екип. На мястото са изпратени служители на полицията, пожарната и Спешна помощ. Извършва се оглед, а причините за произшествието се изясняват.

Пътят е затворен в двете посоки

Заради катастрофата, разчистването на пътното платно и следствените действия движението по главен път I-3 при разклона за село Телиш е ограничено и в двете посоки, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“.

Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Садовец, Крушовица и Долни Дъбник. Организацията важи и за пътуващите в обратната посока. Екипи на „Пътна полиция“ регулират трафика в района на отбивката.

Катастрофата край Телиш е второто тежко произшествие със загинал човек в Плевенска област за деня. По-рано пешеходка е загинала при инцидент на улица „Сан Стефано“ в Плевен, в участък, който се ремонтира.

Източници: dunavmost.com