Тир е катастрофирал на автомагистрала „Тракия“ в посока София и затруднява движението към столицата, става ясно от публикации в социалните мрежи. Няма потвърдени данни за пострадали хора, а точното място на инцидента и причината за него не са посочени.

Шофьори съобщават, че участъкът не е добре почистен и е заледен. Съветът към пътуващите е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. „Шофирайте внимателно!“, предупреждават авторите на информацията.

Ограничения за тежкотоварни автомобили

Инцидентът става на фона на усложнена зимна обстановка в страната. По данни, цитирани от АПИ, в голяма част от България вали сняг, на места има силен вятър, снегонавявания и намалена видимост. Отрицателните температури създават предпоставки за заледяване на пътните настилки.

На всички участъци от автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ на територията на София-област е забранено движението на камиони над 12 тона. АПИ съобщава, че 1062 машини са били на терен от 06:00 часа.

Агенцията препоръчва пътуванията да бъдат отложени, освен ако не са абсолютно необходими. Шофьорите трябва да използват автомобили, подготвени за зимни условия, да не предприемат рискови маневри и да не пречат на снегопочистващата техника.

Към момента няма официално съобщение за продължителността на затруднението по автомагистралата или за временно затваряне на участъка. Движението следва да се извършва с повишено внимание заради катастрофиралия камион, снега и възможните заледявания.