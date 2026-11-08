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Варненец изяде глобата си за неправилно паркиране

Варненец изяде глобата си за неправилно паркиране

8 Ноември, 2026 09:25 722 9

  • росен марков-
  • варна-
  • неправилно паркиране-
  • глоба-
  • административен съд

Росен Марков навърши 70 години и публично изяде фиша от 25 евро. Той е подал жалба в Административния съд и настоява шофьорите да могат да оспорват санкциите си

Варненец изяде глобата си за неправилно паркиране - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Росен Марков от Варна изяде глобата си за неправилно паркиране навръх 70-ия си рожден ден. Ден по-рано той спрял автомобила си на улица „Чаталджа“, за да зареди един от магазините си за цветя. По думите му престоят продължил около минута, автомобилът бил с включени аварийни светлини, а багажникът бил отворен.

Марков носел четири връзки гладиоли, когато бил спрян от полицаи от Второ районно управление. Наложена му била глоба от 25 евро. Той не отрича, че е спрял на забранено място, но твърди, че търговците на пазара нямат реална възможност да зареждат обектите си, без да нарушават правилата.

„Дори едно евро да е, трябва да може“, заявява Марков пред NOVA.

Мъжът е подал жалба в Административния съд. Повод за недоволството му е и надписът върху фиша, че фишовете не се обжалват. Според Марков подобна формулировка не може да изключва възможността за съдебен контрол върху наложената санкция.

Вместо да плати глобата без коментар, той избрал необичаен начин да изрази позицията си. На рождения си ден публично изял оригиналния фиш в центъра на Варна. По думите му полицията е поискала копия от документа, затова не е било необходимо да запазва оригинала.

Марков подчертава, че може да плати сумата, но иска случаят да привлече внимание към правата на шофьорите, които смятат, че са санкционирани несправедливо. Той призовава те да не бързат да плащат, а да потърсят възможност за обжалване, когато считат, че имат основание.

Докато съдът разглежда жалбата му, варненецът вече е получил и втора глоба за неправилно паркиране. Той свързва санкциите с необходимостта да зарежда цветарските си магазини.

По жалбата на Росен Марков все още няма обявено съдебно решение.

Източници: nova.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лазар

    8 12 Отговор
    Като гледам какво става в държавата с тези прогресивни рундьовци,скоро ще ядем и шума на листата в студа!Некадърници от класа!

    Коментиран от #5, #6

    09:29 08.11.2026

  • 3 Защо

    5 2 Отговор
    не си зарежда магазина в ранните часове, когато движението е по-малко/а и полицаите/?

    09:35 08.11.2026

  • 4 Лесен за решение

    2 3 Отговор
    Не си купувате цветя от там и отпада необходимостта от зареждане

    09:37 08.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лазар":

    Глобите ги въведе Тиквата ,навсякъде по централните улици е платено паркирането вече и това стана по Тиквено време

    09:37 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ццц

    2 0 Отговор
    Този пенсионер гладен няма да остане! Жалко, че не може и да рециклира хартията, а само да я видоизменя!

    09:44 08.11.2026

  • 8 Гост

    0 0 Отговор
    Добре, че не е наел щанд на летището - като нищо ще спре самолетите за да си занесе двете връзки гладиоли!? Аман от разбирачи които тълкуват правилата само от тяхната си камбанария, за тяхна изгода. По тази логика, "само за две минути", всеки купувач може да си спре с включени аварийни за да си купи букет цветя или пакетче дъвки.

    09:48 08.11.2026

  • 9 Коко

    0 0 Отговор
    Този пазар за цветя трябва да го изместят на по-подходящо място. Там в действителност трябва да спреш на главната улица и да спреш движението. Да не говорим, че е супер грозен. Полицаите ги оставям без коментар

    09:52 08.11.2026

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