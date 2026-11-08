Варненец изяде глобата си за неправилно паркиране

Росен Марков от Варна изяде глобата си за неправилно паркиране навръх 70-ия си рожден ден. Ден по-рано той спрял автомобила си на улица „Чаталджа“, за да зареди един от магазините си за цветя. По думите му престоят продължил около минута, автомобилът бил с включени аварийни светлини, а багажникът бил отворен.

Марков носел четири връзки гладиоли, когато бил спрян от полицаи от Второ районно управление. Наложена му била глоба от 25 евро. Той не отрича, че е спрял на забранено място, но твърди, че търговците на пазара нямат реална възможност да зареждат обектите си, без да нарушават правилата.

„Дори едно евро да е, трябва да може“, заявява Марков пред NOVA.

Мъжът е подал жалба в Административния съд. Повод за недоволството му е и надписът върху фиша, че фишовете не се обжалват. Според Марков подобна формулировка не може да изключва възможността за съдебен контрол върху наложената санкция.

Вместо да плати глобата без коментар, той избрал необичаен начин да изрази позицията си. На рождения си ден публично изял оригиналния фиш в центъра на Варна. По думите му полицията е поискала копия от документа, затова не е било необходимо да запазва оригинала.

Марков подчертава, че може да плати сумата, но иска случаят да привлече внимание към правата на шофьорите, които смятат, че са санкционирани несправедливо. Той призовава те да не бързат да плащат, а да потърсят възможност за обжалване, когато считат, че имат основание.

Докато съдът разглежда жалбата му, варненецът вече е получил и втора глоба за неправилно паркиране. Той свързва санкциите с необходимостта да зарежда цветарските си магазини.

По жалбата на Росен Марков все още няма обявено съдебно решение.

Източници: nova.bg