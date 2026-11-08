Камион с живи прасета се преобърна на Хаинбоаз

Камион, превозващ живи прасета, се е преобърнал в Прохода на Републиката, съобщи NOVA. Катастрофата е станала около обяд в северната част на Хаинбоаз, на територията на област Велико Търново.

При преобръщането част от животните са излезли на пътното платно. Заради инцидента движението през прохода е частично блокирано.

На място има полицейски екипи, които регулират трафика и насочват шофьорите. Предстои организация по разчистването на пътя и прибирането на животните.

Обстоятелствата около катастрофата все още не са изяснени. Към момента няма посочени данни за пострадали хора.

Източник: nova.bg