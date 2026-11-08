Камион с живи прасета се преобърна на Хаинбоаз

Камион, превозващ живи прасета, се е преобърнал в Прохода на Републиката, съобщи NOVA. Катастрофата е станала около обяд в северната част на Хаинбоаз, на територията на област Велико Търново.
При преобръщането част от животните са излезли на пътното платно. Заради инцидента движението през прохода е частично блокирано.
На място има полицейски екипи, които регулират трафика и насочват шофьорите. Предстои организация по разчистването на пътя и прибирането на животните.
Обстоятелствата около катастрофата все още не са изяснени. Към момента няма посочени данни за пострадали хора.
Източник: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДЕЛЯН
Коментиран от #13
14:45 08.11.2026
2 Бай Асан от маалата
14:47 08.11.2026
3 Похвално
14:50 08.11.2026
4 1234
Коментиран от #7
14:51 08.11.2026
5 шишиговорка
Коментиран от #11
14:59 08.11.2026
6 Ана Майко стоката стана на
15:00 08.11.2026
7 Не е смотан
До коментар #4 от "1234":Има си застраховка товара, а може и да е инструктиран на кой завод да го изсипе.
15:01 08.11.2026
8 Юруш
15:02 08.11.2026
9 Мимч
15:03 08.11.2026
10 КОЛЬО ПАРЪМА
15:03 08.11.2026
11 Тик-Ток
До коментар #5 от "шишиговорка":Прасетата имат човешки права да бъдат возени хуманно а не натъпкани като животни в камион, трябва разследване за нарушаването на човешките права на прасетата ,къде е Мистър Точен с парите
15:04 08.11.2026
12 дрън дрън
Коментиран от #16
15:05 08.11.2026
13 Лама Кифла
До коментар #1 от "ДЕЛЯН":Прасчо бере душа, ще го правят на суджук.
15:06 08.11.2026
14 Данчо
15:07 08.11.2026
15 част от животните са излезли на пътното
направо в багажник
Коментиран от #28
15:11 08.11.2026
16 Няма да има
До коментар #12 от "дрън дрън":Ама тва ако бяха псета даже мелания щеше да долети да наблюдава за правата им🤣🤣🤣🤣
15:12 08.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Стенли
в мазета 😁🐷
15:20 08.11.2026
19 Четири лапи
15:32 08.11.2026
20 Мурджо
15:36 08.11.2026
21 Мъртви прасета
15:39 08.11.2026
22 И автобуси
15:41 08.11.2026
23 Иван
15:42 08.11.2026
24 Пущиня(к)
15:43 08.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Къде Са Прасетата ?
Коментиран от #27
15:47 08.11.2026
27 Едните Са В !
До коментар #26 от "Къде Са Прасетата ?":Народното Събрание !
Другите Къде Са ?
15:48 08.11.2026
28 Те са наивни душички горкичките
До коментар #15 от "част от животните са излезли на пътното":Не могат да живеят без човек дори когато ги води на заколение. Дисциплинирани са и се струпват на пътя. Домашното животно не може да оцелее в природата. То се плаши.
15:48 08.11.2026
29 Йотова
15:56 08.11.2026