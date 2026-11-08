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Камион с живи прасета се преобърна на Хаинбоаз
  Тема: Трафик

Камион с живи прасета се преобърна на Хаинбоаз

8 Ноември, 2026 14:41 1 319 29

  • хаинбоаз-
  • проходът на републиката-
  • катастрофа-
  • трафик-
  • велико търново

Част от животните са се разпилели по пътното платно. Движението в северната част на Прохода на Републиката е частично блокирано

Камион с живи прасета се преобърна на Хаинбоаз - 1
Снимката е илюстративна. Източник: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Камион, превозващ живи прасета, се е преобърнал в Прохода на Републиката, съобщи NOVA. Катастрофата е станала около обяд в северната част на Хаинбоаз, на територията на област Велико Търново.

При преобръщането част от животните са излезли на пътното платно. Заради инцидента движението през прохода е частично блокирано.

На място има полицейски екипи, които регулират трафика и насочват шофьорите. Предстои организация по разчистването на пътя и прибирането на животните.

Обстоятелствата около катастрофата все още не са изяснени. Към момента няма посочени данни за пострадали хора.

Източник: nova.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЕЛЯН

    31 2 Отговор
    ЖИВ ЛИ Е.

    Коментиран от #13

    14:45 08.11.2026

  • 2 Бай Асан от маалата

    25 1 Отговор
    Отивам да си набера прасета за Коледа

    14:47 08.11.2026

  • 3 Похвално

    12 1 Отговор
    Браво, Маринова! Така ми харесвате.

    14:50 08.11.2026

  • 4 1234

    14 4 Отговор
    Колко смотан шофьор трябва да си, та да изсипеж живи животни на завой. Не знае ли че животните се местят непрекъснато и тежеста се мести. Защо не е инструктиран.

    Коментиран от #7

    14:51 08.11.2026

  • 5 шишиговорка

    12 0 Отговор
    Веднага щит за прасетата!

    Коментиран от #11

    14:59 08.11.2026

  • 6 Ана Майко стоката стана на

    10 2 Отговор
    ПАПРИКАШ !!!!!!

    15:00 08.11.2026

  • 7 Не е смотан

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "1234":

    Има си застраховка товара, а може и да е инструктиран на кой завод да го изсипе.

    15:01 08.11.2026

  • 8 Юруш

    13 2 Отговор
    На коледните прасета

    15:02 08.11.2026

  • 9 Мимч

    12 1 Отговор
    Ах,браво на шофьора .Решил е да обърне камиона,за да може хората там по махалите да си набавят за Нова година истинско прясно свинско...

    15:03 08.11.2026

  • 10 КОЛЬО ПАРЪМА

    12 3 Отговор
    Хайде на кебапа днеска има утре няма

    15:03 08.11.2026

  • 11 Тик-Ток

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "шишиговорка":

    Прасетата имат човешки права да бъдат возени хуманно а не натъпкани като животни в камион, трябва разследване за нарушаването на човешките права на прасетата ,къде е Мистър Точен с парите

    15:04 08.11.2026

  • 12 дрън дрън

    18 0 Отговор
    Ще има ли протест за защита на правата на прасетата?

    Коментиран от #16

    15:05 08.11.2026

  • 13 Лама Кифла

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "ДЕЛЯН":

    Прасчо бере душа, ще го правят на суджук.

    15:06 08.11.2026

  • 14 Данчо

    5 1 Отговор
    Помощ трябва ли?

    15:07 08.11.2026

  • 15 част от животните са излезли на пътното

    9 0 Отговор
    някой ганчо не се ли е облажил
    направо в багажник

    Коментиран от #28

    15:11 08.11.2026

  • 16 Няма да има

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "дрън дрън":

    Ама тва ако бяха псета даже мелания щеше да долети да наблюдава за правата им🤣🤣🤣🤣

    15:12 08.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Стенли

    5 0 Отговор
    Прасета , прасета , всичките в буркани и
    в мазета 😁🐷

    15:20 08.11.2026

  • 19 Четири лапи

    4 0 Отговор
    Ще съдим шофьора като масов убиец .

    15:32 08.11.2026

  • 20 Мурджо

    8 1 Отговор
    Пътували са за стадион Васил Левски?

    15:36 08.11.2026

  • 21 Мъртви прасета

    4 0 Отговор
    карат ли с камиони???

    15:39 08.11.2026

  • 22 И автобуси

    3 0 Отговор
    с живи хора се обръщат!

    15:41 08.11.2026

  • 23 Иван

    3 0 Отговор
    Да не са ги карали за Турция

    15:42 08.11.2026

  • 24 Пущиня(к)

    3 0 Отговор
    Уф, бе, притеснихте ме начи! Помислих, че новоначалецът е дал фира...

    15:43 08.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Къде Са Прасетата ?

    1 0 Отговор
    ---------------- ? ?

    Коментиран от #27

    15:47 08.11.2026

  • 27 Едните Са В !

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Къде Са Прасетата ?":

    Народното Събрание !

    Другите Къде Са ?

    15:48 08.11.2026

  • 28 Те са наивни душички горкичките

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "част от животните са излезли на пътното":

    Не могат да живеят без човек дори когато ги води на заколение. Дисциплинирани са и се струпват на пътя. Домашното животно не може да оцелее в природата. То се плаши.

    15:48 08.11.2026

  • 29 Йотова

    0 1 Отговор
    да го помилва!

    15:56 08.11.2026

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