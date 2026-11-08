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„Възраждане“ определи проекта за бюджет 2027 като удар върху българските семейства
  Тема: Икономика

„Възраждане“ определи проекта за бюджет 2027 като удар върху българските семейства

8 Ноември, 2026 17:31 474 16

  • бюджет 2027-
  • възраждане-
  • държавен дълг-
  • инфлация-
  • доходи

Партията критикува планираните разходи, дефицита и мерките за доходите на семействата

„Възраждане“ определи проекта за бюджет 2027 като удар върху българските семейства - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. предвижда близо 56 млрд. евро разходи, бюджетен дефицит от 4,9 млрд. евро и нов държавен дълг в размер на 8,6 млрд. евро. Такава оценка отправя „Възраждане“ в позиция, разпространена чрез БНТ.

Партията поставя числата в контекста на продължаващото поскъпване. В изложените данни се посочва, че инфлацията през септември е достигнала 5,7%, а натрупаното увеличение на цените за последните пет години е 42,4%. Според „Възраждане“ планираните бюджетни мерки не дават достатъчна защита на доходите на домакинствата.

Какви промени в доходите се предвиждат

Минималната работна заплата се планира да достигне 660 евро, което представлява увеличение с 40 евро. Максималният осигурителен доход се предвижда да бъде 2400 евро.

Заплатите в бюджетната сфера трябва да нараснат с 5%, а пенсиите да бъдат увеличени със 7,8% от юли. Наред с това се предвижда 10% оптимизация на разходите за персонал в администрацията, включително съкращаване на над 5000 щатни бройки.

„Възраждане“ определя тези параметри като недостатъчни на фона на поскъпването и заявява, че те могат да доведат до по-голяма несигурност за работещите в администрацията.

Критики за ваучерите и майчинството

В позицията се посочва още, че се планира 7% данък върху ваучерите за храна. Според партията това ще намали стойността на една от допълнителните придобивки за работещите.

Обезщетението за втората година от майчинството се предвижда да достигне 450 евро. „Възраждане“ смята, че сумата няма да покрие реалните разходи за отглеждане на малко дете. В текста е посочена и еднократна помощ от 50 евро, която партията определя като недостатъчна за семейства с постоянни разходи за храна, сметки и деца.

Искане за по-нисък ДДС върху горивата

Партията критикува и заявената от правителството цел за забавяне на ръста на цените, вместо за реалното им намаляване. В позицията се твърди, че по-високите разходи за горива се пренасят върху цените на храните, транспорта и стоките от първа необходимост.

„Възраждане“ настоява за намаляване на ДДС върху горивата като мярка за защита на покупателната способност. Партията отправя критики и към премиера Румен Радев заради обещанията за справяне с ценовата криза и ненавишаване на данъците.

„Българите не искат да оцеляват от заплата до заплата – искат да живеят достойно.“

Според „Възраждане“ проектобюджетът за 2027 г. прехвърля тежестта върху работещите семейства и следващите поколения чрез новия дълг, по-високата осигурителна тежест и доходи, които трудно догонват поскъпването.

Източник: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разкарайте го тоя мундьовец хленчещ

    6 8 Отговор
    под. подметков

    17:33 08.11.2026

  • 2 Чак сега ли...

    6 7 Отговор
    ...ти се откъсна да го кажеш -> досега угодно мълчеше като....

    17:34 08.11.2026

  • 3 сигурно

    4 7 Отговор
    Копейкин иска да си направи и трети дворец.

    17:34 08.11.2026

  • 4 КОСТЯ

    4 8 Отговор
    ПЪРВО ДА ВЪРНЕ

    СУБСИДИИТЕ .

    ДА НЕ СЕ ПРАВИ ЧЕ МИСЛИ
    ЗА БЪЛГАРИТЕ

    КРЕМЪЛСКИЯ НАТЕГАЧ .

    17:35 08.11.2026

  • 5 Евролъжецът на републиката

    5 5 Отговор
    Въпреки че партията му водеше агресивна кампания срещу еврото преди приемането му, в имуществените декларации на лицата в партията лъснаха големи спестявания и кредити именно в
    евро. Пфу!

    17:36 08.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Обикновен въздухар

    5 4 Отговор
    Иска медийно внимание да си чеше егото.

    17:38 08.11.2026

  • 8 Язон

    5 4 Отговор
    Путинистите от израждане критикуват путинистите от правителството на лъжата. Смях.

    17:39 08.11.2026

  • 9 обикновен

    3 6 Отговор
    нацист и анархо-фашист едновременно

    17:39 08.11.2026

  • 10 Горски

    2 1 Отговор
    Явно България вече е бащиния на червените милионери - диктат, разделение и разграбване. Само като си помисля, че социализма го обявиха за фалирал със 10 милиарда дълг за всичките 45 години .Демокрацията я обявяват за успешна и само за една година теглят 13 милиарда . Има общини дето нямат и 3000 души население ,но имат цялата паразитна администрация. Администраторите даже не живеят в общината а идват всеки ден от големия град.Същото е и с общинските болници - доктори скачащи като скакалци от болница в болница. Всички партии знаят, че това трябва да стане ,но не смeят. Никави дългове нямаше да има България , ако ментора Костов не беше направил приватизация и ликвидациони съвети .Какво ликвидира ? Ако върне БГА Балкан която продаде за 150 000 долара цялата барабар със самолетите , линиите , летищата , миже да се окаже че нямаме дъгове.

    17:42 08.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Коцевите акции от пусто е празно

    3 0 Отговор
    Ваксинираният антиваксър.🎪🎪🧑‍🎄

    17:45 08.11.2026

  • 13 Наглост къпейкина без край

    1 0 Отговор
    Не, Копейкин, този долен наглец, национален предател, лакей и подлога на кремълскиа злодей е опвече от мерзавец! Готов е веднага да предложи България за губерния на злодея Путин, това мазно ниощжество, дето сколаса да си построи две огромни къщи, цели дворци, докато "депутатстваше" и партията му получаваше солидни субсидии, това наистина противно нищожество, дето лъскаше до откат КГБ-ейските ботуши на Фатмака от село Славяново и му переше мръсните зелени чорапи, сега нещо се опитва да го играе "опозиция" и бил "портив бюджета" на Гарвана, пардон на Гълъба!! Хайде холам бе, Копейко долна! Я вземай чемодана и поемай за вокзала, качи сена поезда за Москва и не се връщай! Пък и, говори се ,че вече си посторил и трети доврец, не ти ли стигат?

    17:48 08.11.2026

  • 14 Промяна

    1 0 Отговор
    Егати копейкината лъжци невиждани сглобата сте с регресите уууууууууу

    17:48 08.11.2026

  • 15 Коце, да те питам

    0 1 Отговор
    До кога ще виси украинското знаме над Столична община?
    Иначе те подкрепям за българския език и писменост?
    А защо не и за българското знаме?

    17:53 08.11.2026

  • 16 Така е при капитализма

    0 1 Отговор
    Коцето да не се прави на ощипана булка.

    Ако не му харесва, да издигне лозунг за нова социалистическа революция.

    При социализма имахме ЛЕВ обезпечен със злато и всички активи на БНБ.

    При капитализма имаме чуждестраннпо евро.

    При социализма имахме селско стопанство, която на 100% осигуряваше натурална и екологична храна за цялата българска нация. Допълнително, изнасяхме зеленчуци, плодове, агнета в
    Европа, в Африка и в Азия.

    При капитализма ядем чуждите боклуци на невъобразимо високи цени, а българското селско стопанство покрива само 20% от прехраната на българската нация.

    И т.н., Коце лицемерно, и така нататък...

    17:54 08.11.2026

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