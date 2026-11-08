„Възраждане“ определи проекта за бюджет 2027 като удар върху българските семейства

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. предвижда близо 56 млрд. евро разходи, бюджетен дефицит от 4,9 млрд. евро и нов държавен дълг в размер на 8,6 млрд. евро. Такава оценка отправя „Възраждане“ в позиция, разпространена чрез БНТ.

Партията поставя числата в контекста на продължаващото поскъпване. В изложените данни се посочва, че инфлацията през септември е достигнала 5,7%, а натрупаното увеличение на цените за последните пет години е 42,4%. Според „Възраждане“ планираните бюджетни мерки не дават достатъчна защита на доходите на домакинствата.

Какви промени в доходите се предвиждат

Минималната работна заплата се планира да достигне 660 евро, което представлява увеличение с 40 евро. Максималният осигурителен доход се предвижда да бъде 2400 евро.

Заплатите в бюджетната сфера трябва да нараснат с 5%, а пенсиите да бъдат увеличени със 7,8% от юли. Наред с това се предвижда 10% оптимизация на разходите за персонал в администрацията, включително съкращаване на над 5000 щатни бройки.

„Възраждане“ определя тези параметри като недостатъчни на фона на поскъпването и заявява, че те могат да доведат до по-голяма несигурност за работещите в администрацията.

Критики за ваучерите и майчинството

В позицията се посочва още, че се планира 7% данък върху ваучерите за храна. Според партията това ще намали стойността на една от допълнителните придобивки за работещите.

Обезщетението за втората година от майчинството се предвижда да достигне 450 евро. „Възраждане“ смята, че сумата няма да покрие реалните разходи за отглеждане на малко дете. В текста е посочена и еднократна помощ от 50 евро, която партията определя като недостатъчна за семейства с постоянни разходи за храна, сметки и деца.

Искане за по-нисък ДДС върху горивата

Партията критикува и заявената от правителството цел за забавяне на ръста на цените, вместо за реалното им намаляване. В позицията се твърди, че по-високите разходи за горива се пренасят върху цените на храните, транспорта и стоките от първа необходимост.

„Възраждане“ настоява за намаляване на ДДС върху горивата като мярка за защита на покупателната способност. Партията отправя критики и към премиера Румен Радев заради обещанията за справяне с ценовата криза и ненавишаване на данъците.

„Българите не искат да оцеляват от заплата до заплата – искат да живеят достойно.“

Според „Възраждане“ проектобюджетът за 2027 г. прехвърля тежестта върху работещите семейства и следващите поколения чрез новия дълг, по-високата осигурителна тежест и доходи, които трудно догонват поскъпването.

Източник: bntnews.bg