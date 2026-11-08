Поклонението пред Константин Тренчев ще бъде на 9 ноември от 12 ч. в храм „Св. Неделя“ в София

Поклонението пред основателя и почетен президент на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София. Там ще бъде отслужена църковна служба, а близки, колеги и съмишленици ще могат да се простят с него.
Константин Тренчев почина на 6 ноември след кратко боледуване. Настоящият президент на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов го определи като „лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание“.
Основател на първия независим синдикат
Тренчев създава КТ „Подкрепа“ през 1989 г. Организацията се превръща в първия независим синдикат в България. Заради дейността си той е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник.
След демократичните промени Тренчев е сред учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса. В продължение на 26 години ръководи КТ „Подкрепа“, а през 2015 г. предава поста и е избран за почетен президент на конфедерацията.
Участие в международното синдикално движение
Д-р Константин Тренчев има принос и за международното утвърждаване на българското синдикално движение. Той е избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.
Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СТРААААААШНО КОРУМПЕ И МРЪСНИК
Коментиран от #4, #6
17:38 08.11.2026
2 Терн
17:43 08.11.2026
3 идиоти вън
Коментиран от #5
17:48 08.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бялджип
До коментар #3 от "идиоти вън":Е, сам твърдиш, че трябва за починал само хубаво или нищо, но не можеш да се въздържиш. Омразата ти сама изригва към мъртвия...
17:51 08.11.2026
6 Аз като много други
До коментар #1 от "СТРААААААШНО КОРУМПЕ И МРЪСНИК":се радвам, че оставаме с едно нищо....жество по-малко.
17:54 08.11.2026