Поклонението пред Константин Тренчев ще бъде на 9 ноември от 12 ч. в храм „Св. Неделя“ в София

Поклонението пред основателя и почетен президент на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София. Там ще бъде отслужена църковна служба, а близки, колеги и съмишленици ще могат да се простят с него.

Константин Тренчев почина на 6 ноември след кратко боледуване. Настоящият президент на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов го определи като „лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание“.

Основател на първия независим синдикат

Тренчев създава КТ „Подкрепа“ през 1989 г. Организацията се превръща в първия независим синдикат в България. Заради дейността си той е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник.

След демократичните промени Тренчев е сред учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса. В продължение на 26 години ръководи КТ „Подкрепа“, а през 2015 г. предава поста и е избран за почетен президент на конфедерацията.

Участие в международното синдикално движение

Д-р Константин Тренчев има принос и за международното утвърждаване на българското синдикално движение. Той е избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg