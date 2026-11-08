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Поклонението пред Константин Тренчев ще бъде на 9 ноември от 12 ч. в храм „Св. Неделя“ в София
  Тема: Известни личности

Поклонението пред Константин Тренчев ще бъде на 9 ноември от 12 ч. в храм „Св. Неделя“ в София

8 Ноември, 2026 17:37 415 6

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  • поклонение-
  • софия-
  • синдикати

Близки, колеги и съмишленици ще могат да се простят с основателя на КТ „Подкрепа“ в катедралния храм „Св. Неделя“ в София

Поклонението пред Константин Тренчев ще бъде на 9 ноември от 12 ч. в храм „Св. Неделя“ в София - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поклонението пред основателя и почетен президент на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев ще се състои на 9 ноември от 12:00 ч. в катедралния храм „Св. Неделя“ в София. Там ще бъде отслужена църковна служба, а близки, колеги и съмишленици ще могат да се простят с него.

Константин Тренчев почина на 6 ноември след кратко боледуване. Настоящият президент на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов го определи като „лекар по професия, общественик, дисидент по убеждение и лидер по призвание“.

Основател на първия независим синдикат

Тренчев създава КТ „Подкрепа“ през 1989 г. Организацията се превръща в първия независим синдикат в България. Заради дейността си той е подложен на репресии, арестуван е и прекарва няколко месеца като политически затворник.

След демократичните промени Тренчев е сред учредителите на Съюза на демократичните сили и участва в Националната кръгла маса. В продължение на 26 години ръководи КТ „Подкрепа“, а през 2015 г. предава поста и е избран за почетен президент на конфедерацията.

Участие в международното синдикално движение

Д-р Константин Тренчев има принос и за международното утвърждаване на българското синдикално движение. Той е избран за вицепрезидент на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТРААААААШНО КОРУМПЕ И МРЪСНИК

    9 0 Отговор
    ..........

    Коментиран от #4, #6

    17:38 08.11.2026

  • 2 Терн

    4 0 Отговор
    Там къде отива, няма да му трябва вече нищо. Човешката алчност и злоба приживе е безгранична, а като умре го засипват с два кубика пръст и това е!

    17:43 08.11.2026

  • 3 идиоти вън

    6 1 Отговор
    За починалите може да се каже само хубави неща или нищо!!! Но все пак трябва да отбележа, че той беше един от съвеменните рушители на България!!!!

    Коментиран от #5

    17:48 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Бялджип

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "идиоти вън":

    Е, сам твърдиш, че трябва за починал само хубаво или нищо, но не можеш да се въздържиш. Омразата ти сама изригва към мъртвия...

    17:51 08.11.2026

  • 6 Аз като много други

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "СТРААААААШНО КОРУМПЕ И МРЪСНИК":

    се радвам, че оставаме с едно нищо....жество по-малко.

    17:54 08.11.2026

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