Демерджиев: Ще търсим възможност за увеличение на заплатите в МВР

Увеличение на възнагражденията на служителите в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“ не може да бъде направено веднага заради състоянието на държавния бюджет, но Министерството на вътрешните работи ще търси възможност това да стане с подготовката на следващия бюджет. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.
„Служителите в тези сектори заслужават увеличение и ние ще направим всичко възможно още от следващия бюджет това да бъде факт“, каза Демерджиев.
Министърът посочи, че ръководството на МВР е разговаряло многократно със синдикатите за възнагражденията. По думите му синдикалните организации са наясно с финансовото състояние на държавата и липсата на увеличение не е неочаквана за тях.
Униформени полицаи няма да бъдат съкращавани
Демерджиев увери, че няма да бъдат съкращавани униформени полицаи. Като възможни резерви за оптимизация той посочи администрацията и служителите, които не изпълняват полицейски функции.
Министърът не посочи конкретен размер на бъдещото увеличение или срок, в който то ще бъде въведено. От изявлението му става ясно, че решението ще зависи от възможностите на следващия държавен бюджет.
Коментар за разследвания в Пловдив и София
В Пловдив Демерджиев коментира и разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той заяви, че откритото оръжие е било подложено на експертиза, чиито резултати по думите му са категорични. Министърът посочи още, че според него физическият извършител се намира в ареста и очаква разглеждане на делото.
По друг случай Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи за поискан и получен подкуп от 500 евро. Според прокуратурата обвиняемият е поискал и приел сумата в София, в района на кръстовището на булевардите „Христо Ботев“ и „Тодор Александров“.
Демерджиев заяви, че дирекция „Вътрешна сигурност“ ще продължи да работи срещу служители, които не спазват закона и стандартите на МВР.
Благотворителен турнир в подкрепа на семейства на служители
Министърът беше в Пловдив за благотворителен турнир по кикбокс, организиран за набиране на средства за децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР. В инициативата участват ръководството и служители на министерството, Българската федерация по кикбокс, спортисти, представители на бизнеса и общественици.
За първи път чрез инициативата се предвижда да бъдат събрани средства за наследниците на всички служители, починали по време на служба в структурите на МВР.
Източник: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нали
Коментиран от #9, #15
18:30 08.11.2026
2 гражданин
Коментиран от #5
18:32 08.11.2026
3 Радевата зима иде
18:33 08.11.2026
4 Точно
Коментиран от #8
18:36 08.11.2026
5 По грузински почин
До коментар #2 от "гражданин":Закриване и децентрализиране на огромното МВР! Охранителна полиция да премине на пряко подчинение на кмета! Нали полис значи град? Милиционерите си смениха само табелата, а си останаха същите по руски образец!
18:37 08.11.2026
6 хмммм
Коментиран от #17
18:40 08.11.2026
7 Горски
18:40 08.11.2026
8 Милчо Лаков
До коментар #4 от "Точно":Точно като за теб....Сега съкращават пенсионерите.В нашия стол уволниха мияча на чиниите,понеже е пенсионер.Заплатата му колкото на чистачката.
18:40 08.11.2026
9 Джандари
До коментар #1 от "Нали":Не миналата, а ги увеличиха защото 4 поредни години все с нищо не ги вдигаха винаги за сметка на образованието а то все по зле и здравеопаВането
И на четвъртата ги увеличиха вместо всяка година. Ама от МВР обществени поръчки малко. Друго е от всяко училище да вземаш едни 20 000 на година под формата на ремонти от фондове
18:41 08.11.2026
10 ДрайвингПлежър
18:41 08.11.2026
11 Малко ли им е
Защо помпате инфлация, вие унищожавате средната класа, частният сектор ви изработва заплатите.
5% увеличение на бюджетни заплати, така ли ще борите Инфлация.
Като наливате пари в Нереформирани сектори, без 50% съкращения на 5.5 милиона народ..
България има най-много полицаи на глава от населението, на някой да са му намерили открадната кола и крадец в жилище.
НУЛА ЕФЕКТИВНОСТ и за награда ще им увеличавате 5000 лв., безплатни мобилни, заплати, без грам опит.
С какво сте по-различни от Борисов????
С един милиард лв. се увеличават военни разходи 2027. И всички тези милиарди за заплати на бюджетници. От кого ги взимате, от бедните ДДС, акцизи, преки и косвени данъци, ток, вода, парно, храна, лекарства.
Вие пощуряхте с ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ от 2021.
Унищожихте валутен борд и не се спряхте да теглите заеми като Борисов.
18:42 08.11.2026
12 Пари
18:46 08.11.2026
13 Пак лииии?
А Боташ кога?
18:47 08.11.2026
14 Много е лесно
18:47 08.11.2026
15 Знаете ли че...
До коментар #1 от "Нали":България има най-много полицаи в ЕС? Знаете ли, че на глава от населението, България има повече полицаи от Русия? Дори повече и от Северна Корея! Дори продължава да има и живковото УБО, за да пазят от народната любов комуниста Радев и наркодилърката Йотова!
18:47 08.11.2026
16 Закупуват се
18:48 08.11.2026
17 ТИР
До коментар #6 от "хмммм":Не, това са папараци дебнещи от храстите, трябва да им вземат камуфлажно облекло и маскировачна мрежа за колите,,,
18:49 08.11.2026
18 факт
18:50 08.11.2026
19 Големи разходи
18:51 08.11.2026
20 Пак ли???
18:52 08.11.2026
21 Назначете
18:52 08.11.2026
22 Митко
Коментиран от #31
18:53 08.11.2026
23 Намалете
18:54 08.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 От 2020 г.
На някой в частен сектор да му увеличават заплатата с 40% годишно.
На някой пенсионер да са му увеличили пенсията с 40% на година.
Та те с 6 месеца грабят пенсионерите, от юни получават увеличение, а бюджетници от януари.
ОСТАВКА, от Радев се очакваха реформи, а не купуване на лобита.
Това е Умишлен Фалит на държавата, няма случайности.
205% увеличение на заплати от 2020 в държавен сектор????
"Няма да вдигам данъци", а винетки, а Здравна, а ток, вода, парно, топла вода, СИ 30%, мобилни, дистанционни уреди, акцизи, храна.
Радев пощуря, местни данъци и такси с 100% за 3 г. на Единствени жилища, а после и такса смет общините..
Оставка!
18:57 08.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пурко
19:00 08.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дърта
19:01 08.11.2026
30 Трябва
19:01 08.11.2026
31 Правилото е
До коментар #22 от "Митко":на протестиращ по двама полицаи!
19:03 08.11.2026
32 Яйце
19:03 08.11.2026
33 Яйце
Ама яка ..
....прекалява се с тези повишения н заплатите именно в МВР, съд и прокуратура .
В Трите институции е нужна коренна промяна и реорганизация.
Чистка абсолютна. Поголовна
19:06 08.11.2026
34 Смях
Анализите водят до изВода че трябва да се процедира : Съкращение
19:07 08.11.2026
35 АБЕ
19:17 08.11.2026