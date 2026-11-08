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Демерджиев: Ще търсим възможност за увеличение на заплатите в МВР

Демерджиев: Ще търсим възможност за увеличение на заплатите в МВР

8 Ноември, 2026 18:27 755 35

  • иван демерджиев-
  • мвр-
  • полицейски заплати-
  • сектор сигурност-
  • пловдив

Министърът увери, че униформени полицаи няма да бъдат съкращавани

Демерджиев: Ще търсим възможност за увеличение на заплатите в МВР - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Увеличение на възнагражденията на служителите в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“ не може да бъде направено веднага заради състоянието на държавния бюджет, но Министерството на вътрешните работи ще търси възможност това да стане с подготовката на следващия бюджет. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

„Служителите в тези сектори заслужават увеличение и ние ще направим всичко възможно още от следващия бюджет това да бъде факт“, каза Демерджиев.

Министърът посочи, че ръководството на МВР е разговаряло многократно със синдикатите за възнагражденията. По думите му синдикалните организации са наясно с финансовото състояние на държавата и липсата на увеличение не е неочаквана за тях.

Униформени полицаи няма да бъдат съкращавани

Демерджиев увери, че няма да бъдат съкращавани униформени полицаи. Като възможни резерви за оптимизация той посочи администрацията и служителите, които не изпълняват полицейски функции.

Министърът не посочи конкретен размер на бъдещото увеличение или срок, в който то ще бъде въведено. От изявлението му става ясно, че решението ще зависи от възможностите на следващия държавен бюджет.

Коментар за разследвания в Пловдив и София

В Пловдив Демерджиев коментира и разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той заяви, че откритото оръжие е било подложено на експертиза, чиито резултати по думите му са категорични. Министърът посочи още, че според него физическият извършител се намира в ареста и очаква разглеждане на делото.

По друг случай Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи за поискан и получен подкуп от 500 евро. Според прокуратурата обвиняемият е поискал и приел сумата в София, в района на кръстовището на булевардите „Христо Ботев“ и „Тодор Александров“.

Демерджиев заяви, че дирекция „Вътрешна сигурност“ ще продължи да работи срещу служители, които не спазват закона и стандартите на МВР.

Благотворителен турнир в подкрепа на семейства на служители

Министърът беше в Пловдив за благотворителен турнир по кикбокс, организиран за набиране на средства за децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР. В инициативата участват ръководството и служители на министерството, Българската федерация по кикбокс, спортисти, представители на бизнеса и общественици.

За първи път чрез инициативата се предвижда да бъдат събрани средства за наследниците на всички служители, починали по време на служба в структурите на МВР.

Източник: bta.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нали

    28 2 Отговор
    Им ги увеличиха миналата година?

    Коментиран от #9, #15

    18:30 08.11.2026

  • 2 гражданин

    19 2 Отговор
    Увеличение с не повече от 1% , защото работата им не се е подобрила с нищо !!

    Коментиран от #5

    18:32 08.11.2026

  • 3 Радевата зима иде

    18 3 Отговор
    Вдигайте наред заплатите на държавната аристокрация и теглете заеми, после да му мислят тези в частния сектор, защото те ще теглят хомота и ще ги връщат. Да не забравите и на капитан катамаран да му я вдигнете, че той е изключително полезен кадър.

    18:33 08.11.2026

  • 4 Точно

    13 4 Отговор
    Достатъчно им ги увеличи ББ. Една чистачка в полицията взима по-голяма заплата от един експерт с висше образование, език и отговорности, които постоянно се увеличават. А и тези пари от къде ще дойдат? Да се съкратят първи пенсионерите, които точат хазната по два пъти - веднъж с пенсия и веднъж със заплата и клас прослужено време. Къде го има това?! В Хърватия въведоха който който е работещ пенсионер, ми се намаля пенсията наполовина. В някои страни избират или пенсия или заплата.

    Коментиран от #8

    18:36 08.11.2026

  • 5 По грузински почин

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    Закриване и децентрализиране на огромното МВР! Охранителна полиция да премине на пряко подчинение на кмета! Нали полис значи град? Милиционерите си смениха само табелата, а си останаха същите по руски образец!

    18:37 08.11.2026

  • 6 хмммм

    12 1 Отговор
    За какво са ни тия МВРисти? Да тормозят хората ли?

    Коментиран от #17

    18:40 08.11.2026

  • 7 Горски

    20 2 Отговор
    Скоро тези кюфтета получиха 75 % малко ли са ? Не слизат от новите коли, а в българските села няма нито един тюфлек. Тия свикнаха всяка година да папкат... Искат да изпапат парите на работещите. Малко ли пари взимат от мутрите? На тези хора им плащаме дори и високите здравни осигуровки , а от тях не се изискват елементарни неща. Точно това е посоката за развитие и укрепване на държавата. Съкращаване на всички други администрации и оставяне и укрепване на МВР и МО. Прогресивна Шапкария. В знак на протест катаджиите няма да спират коли. За протести и мачове им се плащат извънредни двойно като извънреден и нощен труд.Затова полицаите ни се радват и питат кога ще има още протести. Фискалните проблеми на държавата трябва да се понасят от всички, включително и от полицаите. Тиквата ги разглези, за сметка на обикновените хора и сега гледай какво става. Първо половината от тях трябва да се съкратят, харчат пари и са безполезни, никаква помощ и разследвания от тях няма. На възлови и опасни места, където има нарушения катаджии няма, те седят на завет и брулят минаващите коли. Полицията се превърна в един безполезен хрантутеник. Убедихме се, че няма смисъл да се обръщаш към полицията, те работят само по поръчки.

    18:40 08.11.2026

  • 8 Милчо Лаков

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Точно":

    Точно като за теб....Сега съкращават пенсионерите.В нашия стол уволниха мияча на чиниите,понеже е пенсионер.Заплатата му колкото на чистачката.

    18:40 08.11.2026

  • 9 Джандари

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Нали":

    Не миналата, а ги увеличиха защото 4 поредни години все с нищо не ги вдигаха винаги за сметка на образованието а то все по зле и здравеопаВането
    И на четвъртата ги увеличиха вместо всяка година. Ама от МВР обществени поръчки малко. Друго е от всяко училище да вземаш едни 20 000 на година под формата на ремонти от фондове

    18:41 08.11.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    8 0 Отговор
    Смятайте къв терор ще е по пътищата, за да ти вземат стотачка

    18:41 08.11.2026

  • 11 Малко ли им е

    13 1 Отговор
    2500 ойро стартова заплата. За редица отстъпки дори не знаем.
    Защо помпате инфлация, вие унищожавате средната класа, частният сектор ви изработва заплатите.
    5% увеличение на бюджетни заплати, така ли ще борите Инфлация.
    Като наливате пари в Нереформирани сектори, без 50% съкращения на 5.5 милиона народ..
    България има най-много полицаи на глава от населението, на някой да са му намерили открадната кола и крадец в жилище.
    НУЛА ЕФЕКТИВНОСТ и за награда ще им увеличавате 5000 лв., безплатни мобилни, заплати, без грам опит.
    С какво сте по-различни от Борисов????
    С един милиард лв. се увеличават военни разходи 2027. И всички тези милиарди за заплати на бюджетници. От кого ги взимате, от бедните ДДС, акцизи, преки и косвени данъци, ток, вода, парно, храна, лекарства.
    Вие пощуряхте с ГЕРБ, ДПС, ПП, ДБ от 2021.
    Унищожихте валутен борд и не се спряхте да теглите заеми като Борисов.

    18:42 08.11.2026

  • 12 Пари

    5 0 Отговор
    у теб бол , имоти също ! Няма какво да търсиш - дай им !

    18:46 08.11.2026

  • 13 Пак лииии?

    6 0 Отговор
    Пребориха олигархичните пенсионери, сега ще борят "ниските" си заплати.
    А Боташ кога?

    18:47 08.11.2026

  • 14 Много е лесно

    9 0 Отговор
    съкратете щатовете заети от пенсионери!

    18:47 08.11.2026

  • 15 Знаете ли че...

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нали":

    България има най-много полицаи в ЕС? Знаете ли, че на глава от населението, България има повече полицаи от Русия? Дори повече и от Северна Корея! Дори продължава да има и живковото УБО, за да пазят от народната любов комуниста Радев и наркодилърката Йотова!

    18:47 08.11.2026

  • 16 Закупуват се

    6 0 Отговор
    нови водни оръдия и сълзотворен газ!

    18:48 08.11.2026

  • 17 ТИР

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "хмммм":

    Не, това са папараци дебнещи от храстите, трябва да им вземат камуфлажно облекло и маскировачна мрежа за колите,,,

    18:49 08.11.2026

  • 18 факт

    3 0 Отговор
    полицейскомафиотска държава

    18:50 08.11.2026

  • 19 Големи разходи

    4 0 Отговор
    има за униформи,като за моржове!

    18:51 08.11.2026

  • 20 Пак ли???

    4 0 Отговор
    Тия скоро ще изкарат хиляди по площадите.

    18:52 08.11.2026

  • 21 Назначете

    3 0 Отговор
    полицай метър и 50,и 50 кила!Ще спестите от униформи!

    18:52 08.11.2026

  • 22 Митко

    6 0 Отговор
    Хрантутляци….в България има повече полицаи на глава от населението от Ню Йорк

    Коментиран от #31

    18:53 08.11.2026

  • 23 Намалете

    3 0 Отговор
    депутатите на 100 и министрите на 12!

    18:54 08.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 От 2020 г.

    3 0 Отговор
    след като ни приеха в ойро чакалня, и разбраха, че ВБ пада, който ограничаваше печатане на пари без обезпечение. Те пощуряха. с 200% увеличени заплати за 5 години????
    На някой в частен сектор да му увеличават заплатата с 40% годишно.
    На някой пенсионер да са му увеличили пенсията с 40% на година.
    Та те с 6 месеца грабят пенсионерите, от юни получават увеличение, а бюджетници от януари.
    ОСТАВКА, от Радев се очакваха реформи, а не купуване на лобита.
    Това е Умишлен Фалит на държавата, няма случайности.
    205% увеличение на заплати от 2020 в държавен сектор????
    "Няма да вдигам данъци", а винетки, а Здравна, а ток, вода, парно, топла вода, СИ 30%, мобилни, дистанционни уреди, акцизи, храна.
    Радев пощуря, местни данъци и такси с 100% за 3 г. на Единствени жилища, а после и такса смет общините..
    Оставка!

    18:57 08.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пурко

    4 0 Отговор
    Дремеджиев, първо гледай работата на МВР, после гледай, колко са, накрая виж себе си? Думи нямам Дремеджиев, думи!!!

    19:00 08.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дърта

    3 0 Отговор
    таратайка

    19:01 08.11.2026

  • 30 Трябва

    5 0 Отговор
    да се уволнят 50% от тъпите ченгета ДИСЦИПЛИНАРНО.До като са живи да нямат достъп до никакви силови структури, включително и в частният бизнес. Може само да бъркат в казаните пред блоковете.

    19:01 08.11.2026

  • 31 Правилото е

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Митко":

    на протестиращ по двама полицаи!

    19:03 08.11.2026

  • 32 Яйце

    5 0 Отговор
    Тия докога ще ги коткат. Всички вън.

    19:03 08.11.2026

  • 33 Яйце

    5 0 Отговор
    Закъснявате с уволненията . Трябва яка чистка
    Ама яка ..
    ....прекалява се с тези повишения н заплатите именно в МВР, съд и прокуратура .
    В Трите институции е нужна коренна промяна и реорганизация.
    Чистка абсолютна. Поголовна

    19:06 08.11.2026

  • 34 Смях

    5 0 Отговор
    Какво увеличение?!?!?!?!?
    Анализите водят до изВода че трябва да се процедира : Съкращение

    19:07 08.11.2026

  • 35 АБЕ

    0 0 Отговор
    Преди увеличението да покриват нормативи,че много затлъстяха след последното увеличение.

    19:17 08.11.2026

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