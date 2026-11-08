Демерджиев: Ще търсим възможност за увеличение на заплатите в МВР

Увеличение на възнагражденията на служителите в секторите „Сигурност“ и „Отбрана“ не може да бъде направено веднага заради състоянието на държавния бюджет, но Министерството на вътрешните работи ще търси възможност това да стане с подготовката на следващия бюджет. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Пловдив.

„Служителите в тези сектори заслужават увеличение и ние ще направим всичко възможно още от следващия бюджет това да бъде факт“, каза Демерджиев.

Министърът посочи, че ръководството на МВР е разговаряло многократно със синдикатите за възнагражденията. По думите му синдикалните организации са наясно с финансовото състояние на държавата и липсата на увеличение не е неочаквана за тях.

Униформени полицаи няма да бъдат съкращавани

Демерджиев увери, че няма да бъдат съкращавани униформени полицаи. Като възможни резерви за оптимизация той посочи администрацията и служителите, които не изпълняват полицейски функции.

Министърът не посочи конкретен размер на бъдещото увеличение или срок, в който то ще бъде въведено. От изявлението му става ясно, че решението ще зависи от възможностите на следващия държавен бюджет.

Коментар за разследвания в Пловдив и София

В Пловдив Демерджиев коментира и разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Той заяви, че откритото оръжие е било подложено на експертиза, чиито резултати по думите му са категорични. Министърът посочи още, че според него физическият извършител се намира в ареста и очаква разглеждане на делото.

По друг случай Софийската градска прокуратура привлече към наказателна отговорност разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи за поискан и получен подкуп от 500 евро. Според прокуратурата обвиняемият е поискал и приел сумата в София, в района на кръстовището на булевардите „Христо Ботев“ и „Тодор Александров“.

Демерджиев заяви, че дирекция „Вътрешна сигурност“ ще продължи да работи срещу служители, които не спазват закона и стандартите на МВР.

Благотворителен турнир в подкрепа на семейства на служители

Министърът беше в Пловдив за благотворителен турнир по кикбокс, организиран за набиране на средства за децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР. В инициативата участват ръководството и служители на министерството, Българската федерация по кикбокс, спортисти, представители на бизнеса и общественици.

За първи път чрез инициативата се предвижда да бъдат събрани средства за наследниците на всички служители, починали по време на служба в структурите на МВР.

Източник: bta.bg