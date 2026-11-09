Шишков дава старт на ремонт на водопровод в Пещера

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще даде старт на реконструкцията на довеждащ водопровод в Пещера. Първата копка е насрочена за 10:30 часа, като в нея ще участват кметът на общината Йордан Младенов и областният управител Борислав Богословов.

Проектът се финансира по инвестиционната програма за общински обекти с над 1,8 млн. евро. Реконструкцията е част от мерките за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в региона.

Среща за водоснабдяването и инфраструктурата

От 14:00 часа в Областна администрация – Пазарджик Шишков ще разговаря с областния управител, кметове и народни представители от региона в рамките на инициативата „Регионите говорят“.

В срещата ще участват още изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Около 15:30 часа е предвиден брифинг за медиите.

Кампанията започна през август

Инициативата „Регионите говорят“ беше обявена от Иван Шишков след заседание на Министерския съвет през първата половина на август. Тогава министърът заяви:

„Започваме активно участие в обиколки в българските общини. Искаме да видим проблемите, искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага.“

Източници: bta.bg, bntnews.bg