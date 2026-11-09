Шишков дава старт на ремонт на водопровод в Пещера

Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще даде старт на реконструкцията на довеждащ водопровод в Пещера. Първата копка е насрочена за 10:30 часа, като в нея ще участват кметът на общината Йордан Младенов и областният управител Борислав Богословов.
Проектът се финансира по инвестиционната програма за общински обекти с над 1,8 млн. евро. Реконструкцията е част от мерките за подобряване на водоснабдителната инфраструктура в региона.
Среща за водоснабдяването и инфраструктурата
От 14:00 часа в Областна администрация – Пазарджик Шишков ще разговаря с областния управител, кметове и народни представители от региона в рамките на инициативата „Регионите говорят“.
В срещата ще участват още изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и инж. Венцислав Ангелов, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Около 15:30 часа е предвиден брифинг за медиите.
Кампанията започна през август
Инициативата „Регионите говорят“ беше обявена от Иван Шишков след заседание на Министерския съвет през първата половина на август. Тогава министърът заяви:„Започваме активно участие в обиколки в българските общини. Искаме да видим проблемите, искаме да ги видим на място. Искаме да се запознаем с проблемите с водата, проблемите с инфраструктурата и да преценим къде, как и колко трябва да се помага.“
Източници: bta.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какъв архитект е този
06:12 09.11.2026
2 Пущиня(к)
06:14 09.11.2026
3 През
Горите и на половина не са останали а сега за водни реконструкции се говори, как без вода ще правиш проекти?
Мога още да пиша но на тях не им пука за държавата и хората, защо да си губя времето.
Коментиран от #7
06:26 09.11.2026
4 Старт ?
06:45 09.11.2026
5 Оставка
06:58 09.11.2026
6 Потребител
07:07 09.11.2026
7 Татко е от този град
До коментар #3 от "През":Имам чудесни спомени от детството си. В града имаше ред, чистота и аристократизъм, запазен отпреди доста години. После вече нямаше при кого да ходя там, защото възрастните ми близки починаха. Когато все пак посетих градчето чак след като завърших университет, се изумих преди всичко от промяната в хората. Вече бяха измрели някогашните възрастни достолепни пещерци, които помнеха Царство България. По-голямата част от младите хора бяха заминали за по-големи градове, а в Пещера бяха придошли едни по-други хора. Въпреки това обичам градчето и тъгувам за старинните къщи с дърворезба по таваните, които с времето почти са изчезнали, включително и къщата на прадядо ми.
Редовно си купувам изворната вода, на чиито шишета пише Н2О, защото водата е от Пещера.
07:14 09.11.2026