26 сигнала за паднали дървета и клони върху автомобили са постъпили на телефон 112 в Пазарджик и съседни населени места. По колите са нанесени материални щети вследствие на обилния снеговалеж, съобщи говорителят на ОДМВР–Пазарджик Мирослав Стоянов.

Общо около 40 са сигналите заради усложнената зимна обстановка. Тежкият и мокър сняг е довел до падането на множество дървета и клони, а на места са скъсани кабели. В община Пазарджик снежната покривка е около 10 сантиметра.

На терен работят три екипа на пожарната и пет екипа на полицията. Част от улиците се затварят временно, докато бъдат разчистени и обезопасени. „Приоритетно се реагира на сигналите, при които има опасност за живота и здравето на хората“, посочи Мирослав Стоянов.

Полицията и пожарната координират действията си с общинската администрация за отстраняване на последиците от снеговалежа. Към момента няма данни за бедстващи хора или откъснати населени места на територията на област Пазарджик.

Ограничение за тежкотоварни автомобили по пътя Батак–Доспат

Заради снегонавяване е спряно движението по пътя Батак–Доспат. В родопската част на областта е въведено ограничение за автомобили с тегло над 12 тона. Допълнителни екипи реагират и при паднали дървета, клони и закъсали превозни средства по заснежените пътища.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg, btvnovinite.bg