Протест срещу насилието над животни пред ВМА в София

Протест срещу насилието над животни ще се проведе тази вечер пред централния вход на Военномедицинската академия в София. Демонстрацията започва в 18 часа и е организирана от сдружение „Мечо и приятели“.

Повод за проявата е смъртта на 9-годишното куче Кнопа, починало след нанесен удар в столичния квартал „Кръстова вада“. За случая е обвинен 43-годишен мъж, който е оставен в ареста на първа инстанция. Обвинението и мярката за неотклонение не представляват влязла в сила присъда.

Датата на протеста съвпада с годишнината от смъртта на кучето Мая в квартал „Разсадника“. Според подадената информация животното е било прегазено от лекар от Военномедицинската академия. Случаят е сред причините организаторите отново да изберат пространството пред лечебното заведение за гражданската демонстрация.

Искания за разследвания и отговорност

Участниците настояват за прозрачни разследвания и реална отговорност при прояви на жестокост към животни. Целта е протестът да събере хора, които настояват за последици при подобни случаи, независимо от статуса на обвиняемите или мястото, на което са извършени.

„Пуснахме имейл до абсолютно всички неправителствени организации в България с идеята този протест наистина да се превърне в обединителен протест“, заяви Златин Младенски от сдружение „Мечо и приятели“ пред Българското национално радио.

Демонстрацията ще се състои пред централния вход на Военномедицинската академия, като организаторите я свързват едновременно с текущото разследване за смъртта на Кнопа и с годишнината от случая с Мая.