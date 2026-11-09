Протест срещу насилието над животни пред ВМА в София

Протест срещу насилието над животни ще се проведе тази вечер пред централния вход на Военномедицинската академия в София. Демонстрацията започва в 18 часа и е организирана от сдружение „Мечо и приятели“.
Повод за проявата е смъртта на 9-годишното куче Кнопа, починало след нанесен удар в столичния квартал „Кръстова вада“. За случая е обвинен 43-годишен мъж, който е оставен в ареста на първа инстанция. Обвинението и мярката за неотклонение не представляват влязла в сила присъда.
Датата на протеста съвпада с годишнината от смъртта на кучето Мая в квартал „Разсадника“. Според подадената информация животното е било прегазено от лекар от Военномедицинската академия. Случаят е сред причините организаторите отново да изберат пространството пред лечебното заведение за гражданската демонстрация.
Искания за разследвания и отговорност
Участниците настояват за прозрачни разследвания и реална отговорност при прояви на жестокост към животни. Целта е протестът да събере хора, които настояват за последици при подобни случаи, независимо от статуса на обвиняемите или мястото, на което са извършени.
„Пуснахме имейл до абсолютно всички неправителствени организации в България с идеята този протест наистина да се превърне в обединителен протест“, заяви Златин Младенски от сдружение „Мечо и приятели“ пред Българското национално радио.
Демонстрацията ще се състои пред централния вход на Военномедицинската академия, като организаторите я свързват едновременно с текущото разследване за смъртта на Кнопа и с годишнината от случая с Мая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Животно !
Не Човек !
07:46 09.11.2026
2 Много интересно
Коментиран от #12, #28
07:51 09.11.2026
3 Василеску
Коментиран от #4
07:51 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Рамбо
Коментиран от #9
08:10 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 урко
08:11 09.11.2026
9 тц тц
До коментар #5 от "Рамбо":Убиеца работи във ВМА, пред Пирогов ли да идат?
Коментиран от #27, #48
08:12 09.11.2026
10 Мдааааааа
Коментиран от #35, #49
08:13 09.11.2026
11 Кочо
Коментиран от #20
08:14 09.11.2026
12 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Много интересно":Няма и да стачкува с тези промити тикви ,важното е банани да има
08:15 09.11.2026
13 ИМАМ СИ И КУЧЕ И
08:16 09.11.2026
14 завод
Коментиран от #17
08:17 09.11.2026
15 Аууууу
08:17 09.11.2026
16 Любопитен
Коментиран от #57
08:18 09.11.2026
17 Реалност
До коментар #14 от "завод":Ами организирай ги:)
Коментиран от #37
08:20 09.11.2026
18 Факт
Коментиран от #42
08:25 09.11.2026
19 Я си стойте по къщите
08:26 09.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 а срещу
08:28 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тотална деградация
Коментиран от #34, #63
08:28 09.11.2026
24 Млад еврас
08:28 09.11.2026
25 123
08:29 09.11.2026
26 Бгг
08:29 09.11.2026
27 УбиецЪТ е подлог в изречението
До коментар #9 от "тц тц":Жълтопаветието не се научихте на елементарна граматика.
Коментиран от #59
08:29 09.11.2026
28 ежко
До коментар #2 от "Много интересно":Хората си имат кауза.Никой не им плаща.Събрали са се ,организирали са се, протестират..Ти ако толкова си заинтересован да протестираш за нещо друго,що не организираш съмишленици,а дращиш тук?А...що да си разваляш рахата,като ти си само недоволен,но други да свършат работата....
Коментиран от #31
08:31 09.11.2026
29 Ний ша Ва упрайм
08:31 09.11.2026
30 Извращенията на
08:32 09.11.2026
31 Как никой не им плащал
До коментар #28 от "ежко":Всичките до един са на хранилки към различни външни фондации и НПО-та, чиято единствена цел е разрушаване на държавността в България.
08:33 09.11.2026
32 А насилието
08:34 09.11.2026
33 Кучетария
08:34 09.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Е, па
До коментар #10 от "Мдааааааа":пребиването на съседа с лопата не е нещо ново. Случвало се е и преди.
Коментиран от #64
08:36 09.11.2026
36 Давид
Коментиран от #51
08:38 09.11.2026
37 Да ги
До коментар #17 от "Реалност":организира, ама няма НПО зад гърба си, което да го финансира...
08:38 09.11.2026
38 Един от всички
08:39 09.11.2026
39 Похватите на жълтопаветните безделници
До коментар #34 от "Да уточним":да маргинализират останалите са жалки.
Първо, ти кажи какво правиш, излез с имената си, образованието и квалификацията си.
Не се вживявай в ролята на квартален милиционер.
А обобщенията ти за кучетата са инфантилни и показват какъв интелект притежаваш.
Коментиран от #44
08:40 09.11.2026
40 ганю
Народъг тотално е побъркан и неадекватен.
НПОтата са по силни от държавата
Коментиран от #52
08:42 09.11.2026
41 Забрана на НПО
08:42 09.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ганю
Наистина сме неадекватна държава
08:46 09.11.2026
44 Да уточним
До коментар #39 от "Похватите на жълтопаветните безделници":Казвам се Добромир Жечев от Стара Загора, имам висше техническо образование, фен съм на Възраждане, ненавиждам жълтопаветниците, но обичам кучетата, друга информация да искаш?
П.П. Твоето име предполагам е Жълтопаветен, а фамилията ти е Безделник, по ника ти съдя:) Затова и само се оплакваш онлайн вместо да отидеш да протестираш, няма значение срещу какво.
Коментиран от #56
08:48 09.11.2026
45 Тинчев
08:48 09.11.2026
46 маловажно
08:48 09.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 123
До коментар #10 от "Мдааааааа":Точно казано
08:48 09.11.2026
50 горски
08:49 09.11.2026
51 Ама, ти си забравил
До коментар #36 от "Давид":Миналата година точно тези направиха петиция и искаха от Патриарха да канонизирал кучето Мая за светица. Това е напълно сериозно, не се шегувам.
Вижте ги какви хора са!
08:49 09.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Фен
08:50 09.11.2026
54 Юуп
08:50 09.11.2026
55 Троян
08:52 09.11.2026
56 Да уточним
До коментар #44 от "Да уточним":Казвам се Иван Георгиев Иванов. От София съм и съм строителен инженер.
Фен съм на ПП-ДБ, но наричам, онези със специални потребности - жълтопаветници.
08:55 09.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Трап
08:56 09.11.2026
59 хахаха
До коментар #27 от "УбиецЪТ е подлог в изречението":Ало грамотния, комбинираш среден род ед. число и мн. число:)))
08:57 09.11.2026
60 верно ли
08:58 09.11.2026
61 а сега де
До коментар #57 от "А, що не зададеш въпроса":Викаш щом е спасил двама няма никакъв проблем да убие десет:) Всеки знае що за стока са лекарите в България, не случайно им викат бялата мафия.
Браво на протестиращите, имат искания и топки за да ги отстояват, за разлика от повечето коментиращи под статията, на които "протестите" им се ограничават до хленчене от дивана вкъщи!
09:02 09.11.2026
62 УжасТ
До коментар #57 от "А, що не зададеш въпроса":Медицината не само, че не е най-скъпоплатената професия, но дори не е и в топ 10. В света има над 3500 милиардери и сред тях няма нито един лекар. Веднага един пример - заплатата на секретарката на изпълнителния директор на Леново е 30 000 долара, четири пъти повече от един лекар в Германия.
09:08 09.11.2026
63 Иван
До коментар #23 от "Тотална деградация":Добра идея! Че като гледам хората като ги научихме какво е. Варна сигурно някоя сутрин всички ще се озовем с жилищата си в морето от такива строители и архитекти, здравеопазването ни най-скапаното в европа с най-много жертви, зърното се изнася навън а внасяме нискокачествено, хляба скъп а "сеячите" зърнари карат Бентлита и Ферарита. И в какво ли не е така.
09:10 09.11.2026
64 Па тоа
До коментар #35 от "Е, па":Викаш нищо ново, една лопата. Пък твърдиш, че хората не стачкуват вместо теб
09:16 09.11.2026