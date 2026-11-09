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Протест срещу насилието над животни пред ВМА в София

Протест срещу насилието над животни пред ВМА в София

9 Ноември, 2026 07:36 889 64

  • протест-
  • насилие над животни-
  • кнопа-
  • мая-
  • военномедицинска академия

Демонстрацията започва в 18 часа и е посветена на кучетата Кнопа и Мая. Организаторите настояват за прозрачни разследвания и реална отговорност

Протест срещу насилието над животни пред ВМА в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Протест срещу насилието над животни ще се проведе тази вечер пред централния вход на Военномедицинската академия в София. Демонстрацията започва в 18 часа и е организирана от сдружение „Мечо и приятели“.

Повод за проявата е смъртта на 9-годишното куче Кнопа, починало след нанесен удар в столичния квартал „Кръстова вада“. За случая е обвинен 43-годишен мъж, който е оставен в ареста на първа инстанция. Обвинението и мярката за неотклонение не представляват влязла в сила присъда.

Датата на протеста съвпада с годишнината от смъртта на кучето Мая в квартал „Разсадника“. Според подадената информация животното е било прегазено от лекар от Военномедицинската академия. Случаят е сред причините организаторите отново да изберат пространството пред лечебното заведение за гражданската демонстрация.

Искания за разследвания и отговорност

Участниците настояват за прозрачни разследвания и реална отговорност при прояви на жестокост към животни. Целта е протестът да събере хора, които настояват за последици при подобни случаи, независимо от статуса на обвиняемите или мястото, на което са извършени.

„Пуснахме имейл до абсолютно всички неправителствени организации в България с идеята този протест наистина да се превърне в обединителен протест“, заяви Златин Младенски от сдружение „Мечо и приятели“ пред Българското национално радио.

Демонстрацията ще се състои пред централния вход на Военномедицинската академия, като организаторите я свързват едновременно с текущото разследване за смъртта на Кнопа и с годишнината от случая с Мая.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Животно !

    25 2 Отговор
    Да Бях Тук !

    Не Човек !

    07:46 09.11.2026

  • 2 Много интересно

    49 0 Отговор
    Протести против насилие към животни, добре, но 20 години никой не протестира против крадене и насилие спрямо хората, нали така!?

    Коментиран от #12, #28

    07:51 09.11.2026

  • 3 Василеску

    48 2 Отговор
    Ето защо умнокрасивитетът никога няма да спечели истински избори в България. Защото при над 400 убити по пътищата, всякакви други престъпления и изврашения, включително и убийства и какво ли не, световни войни и прочие - протестира на практика само за кучета, дори не за други защитени животни. Само за кучета.

    Коментиран от #4

    07:51 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Рамбо

    30 1 Отговор
    Никаква работа нямат тия протестиращи пред ВМА, да ходят някъде другаде

    Коментиран от #9

    08:10 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 урко

    30 0 Отговор
    Стига ни занимавахте с тия глупости..Аз ще протестирам, че времето е студено, аман

    08:11 09.11.2026

  • 9 тц тц

    4 31 Отговор

    До коментар #5 от "Рамбо":

    Убиеца работи във ВМА, пред Пирогов ли да идат?

    Коментиран от #27, #48

    08:12 09.11.2026

  • 10 Мдааааааа

    7 27 Отговор
    То така се започва. Днес ще ритнеш котка, утре ще пребиеш куче с дърво и вдругиден си готов да пребиеш съседа с лопата, че те е погледнал накриво.

    Коментиран от #35, #49

    08:13 09.11.2026

  • 11 Кочо

    23 1 Отговор
    Я, па тия! Искам да съм животно, а не човек. Ще се трогнат за мен повече! Особено след протеста тази вечер. Пълно трогване щеше да бъде. Но за жалост съм човек. Ще се оперирам да си сменя вида на куче, че най-много се тачат от животните, гледам. А, ако сменя пола ще стана и кучка. :) Успешен ден и седмица на всички!

    Коментиран от #20

    08:14 09.11.2026

  • 12 Kaлпазанин

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Много интересно":

    Няма и да стачкува с тези промити тикви ,важното е банани да има

    08:15 09.11.2026

  • 13 ИМАМ СИ И КУЧЕ И

    23 0 Отговор
    Котка и си ги гледам добре. Но повече обичам децата внуците си. НА ТЯХ ОБРЪЩАЙТЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ. ЗАЩОТО ДЕЦАТА СЪС ТЕЗИ МРЕЖИ У КОМПЮТЪРА КОМПОТ ИМАТ У ГЛАВАТА.СТАНАХА ЗЛИ И АЛЧНИ. УНИЖАВАТ БИЯТ И ПОНЯКОГА УБИВАТ. ТАМ Е СКРИТО КУЧЕТО.

    08:16 09.11.2026

  • 14 завод

    23 0 Отговор
    А протест срещу ниските заплати и пенсии,и разбитите пътища,кога ще има?!

    Коментиран от #17

    08:17 09.11.2026

  • 15 Аууууу

    25 2 Отговор
    Парад на нестабилните. Др Гълъбова ги е изтървала.

    08:17 09.11.2026

  • 16 Любопитен

    9 14 Отговор
    Този доктор, който с доза садизъм уби кучето Мая колко ли хора е изтрепал във ВМА? И защо България, страната с едно от най лошото здравеопазване в света, е единствената държава, в която няма ни един лекар в затвора?

    Коментиран от #57

    08:18 09.11.2026

  • 17 Реалност

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "завод":

    Ами организирай ги:)

    Коментиран от #37

    08:20 09.11.2026

  • 18 Факт

    15 0 Отговор
    Куршуми се тестват върху овце облечени във военни дрехи....никой не протестира

    Коментиран от #42

    08:25 09.11.2026

  • 19 Я си стойте по къщите

    14 0 Отговор
    Животните са джунгла и хората трябва да се защитават от тях. Вижте в Смолянско и на други места как агресират животни срещу хората. Що не протестирате против инфлацията и еврото или Сорос не ви е упълномощил?!

    08:26 09.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 а срещу

    11 0 Отговор
    А насилието срещу хора кога?

    08:28 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тотална деградация

    17 2 Отговор
    След като поставяте кучетата, които ви служат за забавление, над хората, тогава научете кучетата си да правят кардиологични операции, да строят жилища, фабрики, мостове и пътища, вашите кучета да сеят и жънат. В такъв филм сте се вкарали, от който няма излизане.

    Коментиран от #34, #63

    08:28 09.11.2026

  • 24 Млад еврас

    11 0 Отговор
    А ве нищо против животните нямам, обаче доде не оправим хората няма да помогнем и на животните, та не е добре да се почват нещата от зад на пред.

    08:28 09.11.2026

  • 25 123

    1 9 Отговор
    Дали е убил куче или човек ясно е, че на докторчето от ВМА нищо няма да му направят, затова му пожелавам да отиде на почивка в Дубай и там да убие камила и да си получи заслуженото.

    08:29 09.11.2026

  • 26 Бгг

    12 0 Отговор
    Болни са хората. Нещо с главата им не е наред.

    08:29 09.11.2026

  • 27 УбиецЪТ е подлог в изречението

    15 0 Отговор

    До коментар #9 от "тц тц":

    Жълтопаветието не се научихте на елементарна граматика.

    Коментиран от #59

    08:29 09.11.2026

  • 28 ежко

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Много интересно":

    Хората си имат кауза.Никой не им плаща.Събрали са се ,организирали са се, протестират..Ти ако толкова си заинтересован да протестираш за нещо друго,що не организираш съмишленици,а дращиш тук?А...що да си разваляш рахата,като ти си само недоволен,но други да свършат работата....

    Коментиран от #31

    08:31 09.11.2026

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    7 0 Отговор
    нема се руча пилешко,петлешко, агнешко, кочешко, телешко, бичешко само мъх, лишей, салата, амеби и чехълчета. Аман от тая пасмина!

    08:31 09.11.2026

  • 30 Извращенията на

    6 0 Отговор
    преялите с власт особено с 💸 са такива! Защитават всичко друго но не и човеците защото Те човеците били потенциална опасност за тях! Разбирай да им вземат властта и да им откраднат парите! Заради това защитават кучетата.

    08:32 09.11.2026

  • 31 Как никой не им плащал

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "ежко":

    Всичките до един са на хранилки към различни външни фондации и НПО-та, чиято единствена цел е разрушаване на държавността в България.

    08:33 09.11.2026

  • 32 А насилието

    6 0 Отговор
    над насекоми смята ли се за насилие. Щото и те са животни и би трябвало.

    08:34 09.11.2026

  • 33 Кучетария

    4 0 Отговор
    Събрали се айляци, няма ли кой да ги разгони?

    08:34 09.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Е, па

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мдааааааа":

    пребиването на съседа с лопата не е нещо ново. Случвало се е и преди.

    Коментиран от #64

    08:36 09.11.2026

  • 36 Давид

    4 0 Отговор
    Да поканят патриарха да отслужи литургия ;)

    Коментиран от #51

    08:38 09.11.2026

  • 37 Да ги

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Реалност":

    организира, ама няма НПО зад гърба си, което да го финансира...

    08:38 09.11.2026

  • 38 Един от всички

    4 0 Отговор
    А тези животни които ги ядем за тях няма протести? А тези глутници от кучета из улиците?

    08:39 09.11.2026

  • 39 Похватите на жълтопаветните безделници

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Да уточним":

    да маргинализират останалите са жалки.
    Първо, ти кажи какво правиш, излез с имената си, образованието и квалификацията си.
    Не се вживявай в ролята на квартален милиционер.
    А обобщенията ти за кучетата са инфантилни и показват какъв интелект притежаваш.

    Коментиран от #44

    08:40 09.11.2026

  • 40 ганю

    9 0 Отговор
    за нито едно загинало или убито дете не се е говорило и писало така,както за едно ;;;куче.
    Народъг тотално е побъркан и неадекватен.
    НПОтата са по силни от държавата

    Коментиран от #52

    08:42 09.11.2026

  • 41 Забрана на НПО

    9 0 Отговор
    Пълна забрана за НПО-то организиращо протеста.

    08:42 09.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ганю

    6 0 Отговор
    ще използвам една сакрална фраза от български филм:"Значи кучета и котки може,а прасета-не!"
    Наистина сме неадекватна държава

    08:46 09.11.2026

  • 44 Да уточним

    0 2 Отговор

    До коментар #39 от "Похватите на жълтопаветните безделници":

    Казвам се Добромир Жечев от Стара Загора, имам висше техническо образование, фен съм на Възраждане, ненавиждам жълтопаветниците, но обичам кучетата, друга информация да искаш?
    П.П. Твоето име предполагам е Жълтопаветен, а фамилията ти е Безделник, по ника ти съдя:) Затова и само се оплакваш онлайн вместо да отидеш да протестираш, няма значение срещу какво.

    Коментиран от #56

    08:48 09.11.2026

  • 45 Тинчев

    3 0 Отговор
    Колко жалки са кучелюбите. Защо не излязоха, когато обиват деца ?

    08:48 09.11.2026

  • 46 маловажно

    2 0 Отговор
    Хайде стига ни занимавахне с тези кучкари. Убил го е, ще си понесе заслуженото по закон. Не правете национални теми от някакви помияри, дето са втръснали на всички.

    08:48 09.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 123

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мдааааааа":

    Точно казано

    08:48 09.11.2026

  • 50 горски

    5 0 Отговор
    Когато мечка уби човек на Витоша ,защо не протестираха? Или за тях това е хубаво?

    08:49 09.11.2026

  • 51 Ама, ти си забравил

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Давид":

    Миналата година точно тези направиха петиция и искаха от Патриарха да канонизирал кучето Мая за светица. Това е напълно сериозно, не се шегувам.
    Вижте ги какви хора са!

    08:49 09.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Фен

    4 1 Отговор
    НПОтата си броят протестиращите, да знаят, дали ще могат да се пробват срещу Радев. Радев, не че е цвете, ама точно пък от тия...

    08:50 09.11.2026

  • 54 Юуп

    4 0 Отговор
    Разкарайте ги тия лумпени затворете ги изгонете ги от страната. Нямат чясто в нашето общество

    08:50 09.11.2026

  • 55 Троян

    2 0 Отговор
    Иде коледа, масов предварителен протест за предстоящия холокост над невинните свине. Жълтопаветна сган

    08:52 09.11.2026

  • 56 Да уточним

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Да уточним":

    Казвам се Иван Георгиев Иванов. От София съм и съм строителен инженер.
    Фен съм на ПП-ДБ, но наричам, онези със специални потребности - жълтопаветници.

    08:55 09.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Трап

    1 1 Отговор
    Браво! Всяко куче е по-важно от ганьовския Скот. Подкрепям. А и гледам, че на ганьовците им е вътре, което също е добре.

    08:56 09.11.2026

  • 59 хахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "УбиецЪТ е подлог в изречението":

    Ало грамотния, комбинираш среден род ед. число и мн. число:)))

    08:57 09.11.2026

  • 60 верно ли

    0 0 Отговор
    Стефан Кралев е обучаван като санитар във ВМА преди да напише "Гробище за домашни любимци"?

    08:58 09.11.2026

  • 61 а сега де

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "А, що не зададеш въпроса":

    Викаш щом е спасил двама няма никакъв проблем да убие десет:) Всеки знае що за стока са лекарите в България, не случайно им викат бялата мафия.
    Браво на протестиращите, имат искания и топки за да ги отстояват, за разлика от повечето коментиращи под статията, на които "протестите" им се ограничават до хленчене от дивана вкъщи!

    09:02 09.11.2026

  • 62 УжасТ

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "А, що не зададеш въпроса":

    Медицината не само, че не е най-скъпоплатената професия, но дори не е и в топ 10. В света има над 3500 милиардери и сред тях няма нито един лекар. Веднага един пример - заплатата на секретарката на изпълнителния директор на Леново е 30 000 долара, четири пъти повече от един лекар в Германия.

    09:08 09.11.2026

  • 63 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тотална деградация":

    Добра идея! Че като гледам хората като ги научихме какво е. Варна сигурно някоя сутрин всички ще се озовем с жилищата си в морето от такива строители и архитекти, здравеопазването ни най-скапаното в европа с най-много жертви, зърното се изнася навън а внасяме нискокачествено, хляба скъп а "сеячите" зърнари карат Бентлита и Ферарита. И в какво ли не е така.

    09:10 09.11.2026

  • 64 Па тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Е, па":

    Викаш нищо ново, една лопата. Пък твърдиш, че хората не стачкуват вместо теб

    09:16 09.11.2026

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