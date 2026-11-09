Отпуснаха първи транш за ремонта на Музикалното училище в Пловдив

Министерството на културата отпусна първи транш за спешния ремонт на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ в Пловдив. Общата стойност на ремонта на покрива и разширението на материалната база е близо 1,6 милиона евро.

Покривът на училището тече от години и се нуждае от неотложна реконструкция. С писмо Министерството на културата е уведомило директора Нели Попова-Коева, че през тази година ще осигури 20% от сумата. Средствата са предназначени за авансовото плащане по договора с фирмата изпълнител.

„Траншът ще дойде – 165 000 евро ще отпуснат“, заяви директорът Нели Попова-Коева.

По думите ѝ финансирането е необходимо и за да не бъде изгубено строителното разрешение, което изтича през януари 2027 година. В съобщението за проекта е посочено, че остатъкът от сумата ще бъде преведен през следващата календарна година.

Нови зали и класни стаи

Проектът предвижда разширяване на учебната база на последния етаж на сградата. Там трябва да бъдат изградени 10 класни стаи и 4 кабинета. Предвидени са още зала за класически танц „Балет“, зала за „Поп и джаз пеене“, камерни зали и звукозаписни студия.

В момента репетициите на балета, хоровете, духовите оркестри и останалите състави се провеждат в концертната зала. Директорът посочи, че през деня там се редуват балет, симфоничен оркестър, китарен ансамбъл, смесен хор, детски хор и народен хор.

„Балетът изисква доста специфично оборудване и материална база“, заяви преподавателят по история на музиката Поля Паунова-Тошева. По думите ѝ новите помещения ще дадат възможност на балетните ученици да разполагат със собствена зала, вместо да използват концертното пространство.

Приемът за балет е през четири години

Заради липсата на подходящи зали приемът за балетната специалност се провежда през четири години. Родители са организирали подписка с искане за спешно финансиране на ремонта.

Родителят Калоян Начев заяви, че децата често се подготвят с години за кандидатстване, но липсата на прием в определени години прекъсва възможността им да започнат обучение по специалността.

За осигуряването на средствата е съдействал областният управител на Пловдив Георги Янев. След отпускането на първия транш предстои изпълнението на ремонта и разширението на учебната база.