Тежкият сняг е срутил коледната украса в центъра на Пловдив. При инцидента няма пострадали хора, става ясно от публикации в мрежата.

През нощта в Община Пловдив са получени 45 сигнала за паднали дървета и клони в различни части на града. За разчистването са мобилизирани екипи и техника на общинските предприятия „Чистота“ и „Градини и паркове“. Работата по отстраняването на последствията от снеговалежа продължава.

Заради натрупалия сняг са затруднени както движението, така и достъпът до част от централните пешеходни пространства. Паднали клони и дървета са регистрирани на различни места в Пловдив, като общинските екипи обработват сигналите поетапно.

По информация на „Пловдив Нюз“ в ранните часове на деня по улиците са работили 45 снегорина и 21 машини за разпръскване на сол. Използвани са 360 тона сол, а екипи са насочени и към спирки, подлези, тротоари, училища, детски градини и лечебни заведения.

Община Пловдив призова жителите и гостите на града да бъдат внимателни заради валежите и очакваното понижаване на температурите. Властите препоръчват повишено внимание в районите с паднали клони и дървета, докато те бъдат обезопасени и отстранени.