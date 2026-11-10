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10 ноември 1444 г. Крал Владислав III Ягело загива в битката при Варна

10 ноември 1444 г. Крал Владислав III Ягело загива в битката при Варна

10 Ноември, 2026 02:14 606 9

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  • янош хуняди-
  • мурад ii-
  • кръстоносен поход

Сражението е кулминацията на поход, започнал година по-рано

10 ноември 1444 г. Крал Владислав III Ягело загива в битката при Варна - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 10 ноември 1444 г. край Варна се решава съдбата на последния голям кръстоносен поход срещу османците на Балканите. Християнската армия, водена от полско-унгарския крал Владислав III Ягело и трансилванския военачалник Янош Хуняди, претърпява поражение от войските на султан Мурад II. В битката загива и самият крал, който е едва на 20 години.

Походът към Варна

Сражението е кулминацията на поход, започнал година по-рано. През 1443 г. Владислав III и Хуняди повеждат многонационална армия през Сърбия и българските земи. Кръстоносците побеждават османците при Ниш и Пирот, но тежката зима ги принуждава да прекратят настъплението.

През 1444 г. между Владислав III и Мурад II е сключен десетгодишен мирен договор. Папският легат Джулиано Чезарини обаче убеждава краля да поднови похода. На 18 септември християнските сили преминават Дунав при Оршова, превземат няколко крепости и се насочват към Черноморието. В армията има около 20 000 души – унгарци, поляци, чехи, власи, хървати, българи и западни рицари.

Срещу многократно по-голяма армия

На 9 ноември кръстоносците достигат Варна. Очакваната помощ от венецианския флот не пристига, а османската армия вече е заела височините край Варненското поле. Числеността ѝ е оценявана на 55 000–60 000 войници, тоест поне два пъти повече от силите на Владислав и Хуняди.

Първоначално отделни християнски части успяват да отблъснат османски подразделения. В хода на боя обаче бойният ред се разпада, а предимството на многобройната османска армия постепенно взема връх. Според историческите сведения Владислав решава лично да атакува позицията на султана с около 500 рицари от своята гвардия.

Кралят достига до еничарските редици, но конят му пада. Владислав III е убит, а смъртта му предизвиква паника сред християнските войски. Янош Хуняди се опитва да организира отстъплението, но кръстоносната армия е разгромена. Според Парк-музей „Владислав Варненчик“ около 10 000 християнски воини загиват на бойното поле.

Паметта за Варненчик

След битката местни жители отбелязват мястото на гибелта на краля с кръстове. През 1935 г. там е издигнат мавзолей, а през 1964 г. е открит Парк-музей „Владислав Варненчик“, който съхранява паметта за сражението и участниците в него.

„Това е грандиозна битка, която е белязала края на последния кръстоносен поход“, казва директорът на музея Марин Костов пред БНР. Владислав III остава в историята с прозвището Варненчик, а битката край Варна се помни като един от решаващите сблъсъци между обединените християнски сили и Османската империя през XV век.

Източници: nationalgeographic.bg, old-news.bnr.bg, bnt.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питам мисирката за бозата която написал

    0 2 Отговор
    тоя владислав какво е крал?

    Коментиран от #5

    02:15 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вероломството е на католиците

    3 1 Отговор
    "През 1444 г. между Владислав III и Мурад II е сключен десетгодишен мирен договор. Папският легат Джулиано Чезарини обаче убеждава краля да поднови похода."

    Преди битката султан Мурад II нанизва договора с католиците на своето копие и го показва на османската армия, така както постъпва цар Иван-Асен II в битката при р. Клокотница с вероломните ромеи.

    Коментиран от #4

    02:33 10.11.2026

  • 4 Казваш

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Вероломството е на католиците":

    по добре да не бяха се опълчили. Покорна глава сабя не е сече. Нали така:) Само че 500 години ятагана е играл здраво.

    Коментиран от #7

    02:38 10.11.2026

  • 5 В статията

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "питам мисирката за бозата която написал":

    го пише още в началото.

    02:39 10.11.2026

  • 6 Артилерист

    4 0 Отговор
    Жалко, че Владислав и кръстоносците не са победили турците. Българите щяха да избегнат 500-годишното турско робство, защото са били част от войските на Владислав и са се били срещу турците...

    02:48 10.11.2026

  • 7 Единствено казвам,

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Казваш":

    че Бог не помага на измамници и че добро дело с измама не бива.

    03:00 10.11.2026

  • 8 Един влашки/т.е. български

    0 0 Отговор
    войвода му подарява/на Ягело някакъв "супер кон", ама малко див и необязден. И в решаващия момент, коня го подвежда. Имало е такива проблеми във всяка конна армия. Прабългарите, например (ох какво говоря, какви прабългари), та нашите предци, са наказвали ездача за грешка на коня в битка.

    03:03 10.11.2026

  • 9 Горски

    1 0 Отговор
    Горчивата истина е, че Унгарците "отстъпват". Така Полша е разбита от турчолята а Унгария остава ЕДИНСТВЕНАТА сила в Централна и Източна Европа. Чак до 1918г.
    Сърбите също се държат по СРЪБСКИ - ОПЛЯЧКОСВАТ ВАРНЕНСКО И БЯГАТ. Битката реално е между младия и неопитен полски крал и българското опълчение водено от цар Фружин Шишман срещу турците.
    Жестоката Истина е и, че Цар Иван Шишман НИКОГА не отива на лагер-сборовете когато е викан от султана, нито е пращал българска войска, въпреки че тогава е васал на султана а принцеса МАРА е жена на султана. Затова България(Никополското царство) е унищожена от султана. За разлика от българите, србите ВИНАГИ участват в турската армия като васали, още повече в Битката на Света между същият султан и Тамерлан хан при Анкара. Султана е заловен жив и поставен в клетка...от която куция Хан се качва на коня си. Най-любимата ханъма на султана 2 години чисто гола прислужва на Тамерлан хан. СРЪБСКИЯ КОРПУС е охрана на султанските синове в тази най-голяма битка между армии(без българско участие, които спасяват султанските синове от монголците. На тях дължим възстановяването на Османската империя и 500 г робство. Разбира се сме им длъжни на сърбите и за 1885г.и Кървавата Коледа в Македония 1945г.

    03:15 10.11.2026

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