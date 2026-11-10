Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова за избора ѝ за президент

Китайският президент Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова за избирането ѝ за президент на България. В поздравлението си той заяви, че отдава голямо значение на развитието на отношенията между Китай и България.

Си Дзинпин отбеляза, че България е втората страна в света, установила дипломатически отношения с Китайската народна република. По думите му двустранните връзки се отличават с взаимно уважение, равнопоставеност, взаимна изгода и стремеж към взаимноизгодни резултати.

„Взаимното уважение, равнопоставеността, взаимната изгода и постигането на взаимноизгодни резултати са отличителни черти на двустранните отношения“, заяви Си Дзинпин.

Китайският лидер посочи, че през последните години двете държави непрекъснато развиват обмена и сътрудничеството си на всички нива и във всички области. Той заяви още, че стратегическото партньорство между Китай и България продължава да се задълбочава.

Си Дзинпин пое ангажимент да работи с Илияна Йотова, за да насочват двете страни по пътя им към развитие и възраждане. Той изрази готовност за изграждане на още по-позитивни, прагматични и динамични двустранни отношения.

Според китайския президент така сътрудничеството трябва да донесе по-големи ползи за народите на Китай и България. Поздравлението е предадено от китайската агенция Синхуа.

Източници: bta.bg