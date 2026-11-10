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Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова за избора ѝ за президент
  Тема: Известни личности

Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова за избора ѝ за президент

10 Ноември, 2026 03:26 527 3

  • илиана йотова-
  • си дзинпин-
  • китай-
  • българия-
  • стратегическо партньорство

Китайският лидер заяви, че отношенията между двете държави се развиват във всички области и пое ангажимент за задълбочаване на партньорството

Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова за избора ѝ за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин поздрави Илияна Йотова за избирането ѝ за президент на България. В поздравлението си той заяви, че отдава голямо значение на развитието на отношенията между Китай и България.

Си Дзинпин отбеляза, че България е втората страна в света, установила дипломатически отношения с Китайската народна република. По думите му двустранните връзки се отличават с взаимно уважение, равнопоставеност, взаимна изгода и стремеж към взаимноизгодни резултати.

„Взаимното уважение, равнопоставеността, взаимната изгода и постигането на взаимноизгодни резултати са отличителни черти на двустранните отношения“, заяви Си Дзинпин.

Китайският лидер посочи, че през последните години двете държави непрекъснато развиват обмена и сътрудничеството си на всички нива и във всички области. Той заяви още, че стратегическото партньорство между Китай и България продължава да се задълбочава.

Си Дзинпин пое ангажимент да работи с Илияна Йотова, за да насочват двете страни по пътя им към развитие и възраждане. Той изрази готовност за изграждане на още по-позитивни, прагматични и динамични двустранни отношения.

Според китайския президент така сътрудничеството трябва да донесе по-големи ползи за народите на Китай и България. Поздравлението е предадено от китайската агенция Синхуа.

Източници: bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    1 6 Отговор
    Никой няма нищо против сътрудничеството на България и Китай, обаче този изявен комундур от Тиквондия защо напомня за комунистическите години на България ? Втора е била България по признаването на Китай за народна република, втора но под натиска на СССР и партизаните окупирали българското управление, а това означава, че Тиквуний отново възхвалява комунизмът, типична реч за комундур, лозунги, лозунги и никакъв напредък в нищо ! Будалите да му се кланят и козируват той умни няма да ги направи, но по-бедни е сигурно. Борисов вече не знае с кой, дали е със Сорос, дали с Тръмп, дали с Урсула, дали с китайците, дали с Пеевски, ми той сипе наляво и дясно, че е с всички. Да де, България била втората държава в света, която признава Китайската народна република през 1949, но коя България? Онази със заклейменият престъпен режим, или сегашната "демократична" която отрича всичко предишно.

    03:40 10.11.2026

  • 2 Госあ

    5 1 Отговор
    Браво! Днес, след 35 години колонизация, разруха и целенасочено разрушаване на отношенията ни с Русия, само Китай може да възроди българското достойнство и развитие!

    04:06 10.11.2026

  • 3 най-добре

    1 1 Отговор
    Да идват китайците да строят заводи.

    04:39 10.11.2026

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