Системата за ранно предупреждение BG-ALERT е активирана на територията на община Царево заради очаквано влошаване на времето. Предупреждението е за морски вълни до 4 метра и пориви на вятъра до 115 км/ч.

„Избягвайте крайбрежните и крайречните зони. Призоваваме за повишено внимание! При нужда позвънете на 112!“, гласи съобщението, изпратено до населението.

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От общината призовават хората да не посещават крайбрежни алеи, вълноломи, открити кейове и други изложени на атмосферните условия места. Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но по-съществено усилване на вятъра и морското вълнение се очаква през нощта срещу неделя.

Опасни условия и във вътрешността на общината

Предупреждението не се отнася само до морския бряг. Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира за крайбрежието на 28 ноември усилване на север-североизточния вятър с пориви до 20-24 метра в секунда. Вълнението се очаква да достигне 4 бала, а извън заливите вечерта да се увеличи до 4-5 бала.

Най-неблагоприятният период се очаква от събота вечерта до неделя сутринта. През следващите дни морето ще остане бурно, а местната администрация призовава жителите и гостите на района да следят предупрежденията и да подават сигнал на 112 при непосредствена опасност.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, dariknews.bg