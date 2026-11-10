Варненски граждани искат нов план за движението

Инициативният комитет „Активни граждани - Варна“ настоява проектът за нов Генерален план за организация на движението в града да бъде цялостно преработен и да бъде проведено ново обществено обсъждане. Срокът за подаване на мнения и възражения вече е изтекъл, а организацията е изпратила своите забележки до компетентните институции, включително до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Основното възражение на гражданите е, че документът не отразява промените във Варна през последните години – мащабното строителство, новите сгради и промените в уличната мрежа.

„Големият проблем е, че генералният план е стар и не отразява съвременните реалности в нашия град. През последните години има бомбастично строителство, нови улици и нови сгради. Всичко това не е отразено в документа“, заявява Бистра Иванова от инициативния комитет.

Сред ключовите искания е Морската градина и крайбрежната алея да бъдат включени в плана като защитени пешеходни зони, с ясни правила за ограничаване на автомобилния трафик.

За Морската градина гражданите предлагат автомобилите да имат достъп само в определени часове, когато е необходимо зареждане на заведенията. За крайбрежната алея те настояват за разширяване на пешеходната зона, като същевременно бъде запазен ограничен достъп до плажната ивица.

Недоволство от общественото обсъждане

„Изключително важно е в този генерален план да бъдат включени Морската градина и крайбрежната алея като пешеходни зони. Това трябва да се обсъжда широко, защото засяга цялата общественост“, подчертава Иванова.

Инициативният комитет оспорва и начина, по който е проведено общественото обсъждане на проекта на 9 октомври. Според Николай Кръстев информацията за срещата не е била достатъчно разпространена и в нея са участвали около трима граждани.

„Настояваме администрацията на общината да прояви уважение към гражданите си, да ги информира и да намери подходящия начин да ги включи в процеса“, заявява Кръстев.

От организацията поставят и въпроса за разширяването на зелената зона, включително за евентуалното включване на квартал „Чайка“. Искането им е проектът да бъде преработен и представен отново пред гражданите чрез обсъждане с по-широко участие.