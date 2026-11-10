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Варненски граждани искат нов план за движението
  Тема: Градски транспорт

Варненски граждани искат нов план за движението

10 Ноември, 2026 07:40 704 9

  • варна-
  • генерален план за движение-
  • морска градина-
  • крайбрежна алея-
  • зелена зона

„Активни граждани - Варна“ оспорват проекта заради остарели данни и настояват Морската градина и крайбрежната алея да бъдат защитени пешеходни зони

Варненски граждани искат нов план за движението - 1
Снимка: Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инициативният комитет „Активни граждани - Варна“ настоява проектът за нов Генерален план за организация на движението в града да бъде цялостно преработен и да бъде проведено ново обществено обсъждане. Срокът за подаване на мнения и възражения вече е изтекъл, а организацията е изпратила своите забележки до компетентните институции, включително до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Основното възражение на гражданите е, че документът не отразява промените във Варна през последните години – мащабното строителство, новите сгради и промените в уличната мрежа.

„Големият проблем е, че генералният план е стар и не отразява съвременните реалности в нашия град. През последните години има бомбастично строителство, нови улици и нови сгради. Всичко това не е отразено в документа“, заявява Бистра Иванова от инициативния комитет.

Сред ключовите искания е Морската градина и крайбрежната алея да бъдат включени в плана като защитени пешеходни зони, с ясни правила за ограничаване на автомобилния трафик.

За Морската градина гражданите предлагат автомобилите да имат достъп само в определени часове, когато е необходимо зареждане на заведенията. За крайбрежната алея те настояват за разширяване на пешеходната зона, като същевременно бъде запазен ограничен достъп до плажната ивица.

„Изключително важно е в този генерален план да бъдат включени Морската градина и крайбрежната алея като пешеходни зони. Това трябва да се обсъжда широко, защото засяга цялата общественост“, подчертава Иванова.

Недоволство от общественото обсъждане

Инициативният комитет оспорва и начина, по който е проведено общественото обсъждане на проекта на 9 октомври. Според Николай Кръстев информацията за срещата не е била достатъчно разпространена и в нея са участвали около трима граждани.

„Настояваме администрацията на общината да прояви уважение към гражданите си, да ги информира и да намери подходящия начин да ги включи в процеса“, заявява Кръстев.

От организацията поставят и въпроса за разширяването на зелената зона, включително за евентуалното включване на квартал „Чайка“. Искането им е проектът да бъде преработен и представен отново пред гражданите чрез обсъждане с по-широко участие.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 2 Отговор
    Движението трябва да бъде съобразено с посещенията на важни фигури като г-жа фон дер Лайен, за да се чувстват те комфортно в града и да не страдат от орагнизирани хибридни акции на путинисти.

    07:46 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мафията

    4 1 Отговор
    Морската градина е наша, отдавна

    Коментиран от #8

    07:48 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Твърдо против

    2 1 Отговор
    Аз пък съм против. Историческат част и досега няма движение. До плажа как ще стигне все пк е голям град пешеходни зонин има достатъчнон. Твърдо против тези предложения. Защо всичко трябва да бъде съобразявано с тези НПО аман от тях вече

    Коментиран от #9

    07:54 10.11.2026

  • 6 666

    1 1 Отговор
    Навремето бати Бойко тиквата каза че Варна е едно голямо село

    Коментиран от #7

    07:59 10.11.2026

  • 7 Село,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "666":

    което кадливата алчна ваксинаджийка иска да посети,но се организират протести срещу нея.

    08:09 10.11.2026

  • 8 При бившия варненски митрополит

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мафията":

    Както и дъното на морето на няколко метра дълбочина с бетонни обувки. Всеки автомобил в парка е в нарушение.

    08:16 10.11.2026

  • 9 Алоо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Твърдо против":

    За каква историческа част говориш, морската трябва да е без автомобили, точка.

    08:17 10.11.2026

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