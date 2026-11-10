Варненски граждани искат нов план за движението

Инициативният комитет „Активни граждани - Варна“ настоява проектът за нов Генерален план за организация на движението в града да бъде цялостно преработен и да бъде проведено ново обществено обсъждане. Срокът за подаване на мнения и възражения вече е изтекъл, а организацията е изпратила своите забележки до компетентните институции, включително до Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Основното възражение на гражданите е, че документът не отразява промените във Варна през последните години – мащабното строителство, новите сгради и промените в уличната мрежа.„Големият проблем е, че генералният план е стар и не отразява съвременните реалности в нашия град. През последните години има бомбастично строителство, нови улици и нови сгради. Всичко това не е отразено в документа“, заявява Бистра Иванова от инициативния комитет.
Сред ключовите искания е Морската градина и крайбрежната алея да бъдат включени в плана като защитени пешеходни зони, с ясни правила за ограничаване на автомобилния трафик.
За Морската градина гражданите предлагат автомобилите да имат достъп само в определени часове, когато е необходимо зареждане на заведенията. За крайбрежната алея те настояват за разширяване на пешеходната зона, като същевременно бъде запазен ограничен достъп до плажната ивица.„Изключително важно е в този генерален план да бъдат включени Морската градина и крайбрежната алея като пешеходни зони. Това трябва да се обсъжда широко, защото засяга цялата общественост“, подчертава Иванова.
Недоволство от общественото обсъждане
Инициативният комитет оспорва и начина, по който е проведено общественото обсъждане на проекта на 9 октомври. Според Николай Кръстев информацията за срещата не е била достатъчно разпространена и в нея са участвали около трима граждани.„Настояваме администрацията на общината да прояви уважение към гражданите си, да ги информира и да намери подходящия начин да ги включи в процеса“, заявява Кръстев.
От организацията поставят и въпроса за разширяването на зелената зона, включително за евентуалното включване на квартал „Чайка“. Искането им е проектът да бъде преработен и представен отново пред гражданите чрез обсъждане с по-широко участие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
07:46 10.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мафията
Коментиран от #8
07:48 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Твърдо против
Коментиран от #9
07:54 10.11.2026
6 666
Коментиран от #7
07:59 10.11.2026
7 Село,
До коментар #6 от "666":което кадливата алчна ваксинаджийка иска да посети,но се организират протести срещу нея.
08:09 10.11.2026
8 При бившия варненски митрополит
До коментар #3 от "Мафията":Както и дъното на морето на няколко метра дълбочина с бетонни обувки. Всеки автомобил в парка е в нарушение.
08:16 10.11.2026
9 Алоо
До коментар #5 от "Твърдо против":За каква историческа част говориш, морската трябва да е без автомобили, точка.
08:17 10.11.2026