ИПБ: Най-малко 7 души са загинали при катастрофите на „Тракия“

Най-малко седем души са загинали, а над 50 са ранени при два тежки верижни сблъсъка на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Данните за жертвите и пострадалите са съобщени от Института за пътна безопасност, докато спасителните екипи продължават работа на място.

Едната катастрофа е станала при 289-ия километър в платното към Бургас, а другата – при 294-ия километър в посока София. В инцидентите са участвали повече от 50 превозни средства, сред които леки автомобили и тежкотоварни камиони.

Първият сигнал на телефон 112 е подаден в 7:10 часа. В района е имало гъста мъгла и хлъзгава настилка. На места хора са останали затиснати в автомобилите, а спасителите са премахвали мантинели, за да достигнат до тях.

Магистралата е затворена в двете посоки

Движението е спряно в участъка между пътните възли „Карнобат“ и „Хаджи Димитрово“. Обходът е през Сливен и „Петолъчката“ към Карнобат. Работата по разчистването и преместването на катастрофиралите автомобили продължава.

„Ситуацията на АМ „Тракия“ е доста тежка“, заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков. По думите му на място работят всички налични екипи, а в операцията са включени служби от Ямбол, Сливен и Бургас.

Системата BG-ALERT е задействана около 8:30 часа, за да предупреди водачите за опасността и ограниченията. За координация между службите е сформиран кризисен щаб.

Самолет „Спартан“ е в готовност

Пострадалите се транспортират към лечебни заведения. Военнотранспортен самолет „Спартан“ е приведен в готовност на летище Бургас и може да бъде използван при необходимост за въздушен превоз на ранени.

Към момента броят на жертвите и пострадалите е посочен от Института за пътна безопасност, а окончателното установяване на всички данни продължава. Причините за катастрофите се изясняват.