ИПБ: Най-малко 7 души са загинали при катастрофите на „Тракия“

Най-малко седем души са загинали, а над 50 са ранени при два тежки верижни сблъсъка на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Данните за жертвите и пострадалите са съобщени от Института за пътна безопасност, докато спасителните екипи продължават работа на място.
Едната катастрофа е станала при 289-ия километър в платното към Бургас, а другата – при 294-ия километър в посока София. В инцидентите са участвали повече от 50 превозни средства, сред които леки автомобили и тежкотоварни камиони.
Първият сигнал на телефон 112 е подаден в 7:10 часа. В района е имало гъста мъгла и хлъзгава настилка. На места хора са останали затиснати в автомобилите, а спасителите са премахвали мантинели, за да достигнат до тях.
Магистралата е затворена в двете посоки
Движението е спряно в участъка между пътните възли „Карнобат“ и „Хаджи Димитрово“. Обходът е през Сливен и „Петолъчката“ към Карнобат. Работата по разчистването и преместването на катастрофиралите автомобили продължава.
„Ситуацията на АМ „Тракия“ е доста тежка“, заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков. По думите му на място работят всички налични екипи, а в операцията са включени служби от Ямбол, Сливен и Бургас.
Системата BG-ALERT е задействана около 8:30 часа, за да предупреди водачите за опасността и ограниченията. За координация между службите е сформиран кризисен щаб.
Самолет „Спартан“ е в готовност
Пострадалите се транспортират към лечебни заведения. Военнотранспортен самолет „Спартан“ е приведен в готовност на летище Бургас и може да бъде използван при необходимост за въздушен превоз на ранени.
Към момента броят на жертвите и пострадалите е посочен от Института за пътна безопасност, а окончателното установяване на всички данни продължава. Причините за катастрофите се изясняват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Попа баба Гуси
Коментиран от #4
10:27 10.11.2026
2 ......-
Има си в къщи.
10:27 10.11.2026
3 Пловдив
10:28 10.11.2026
4 Шефчето
До коментар #1 от "Попа баба Гуси":Умрелите кой ги е карал при лоша видимост да карат като луди ..
Коментиран от #6, #11, #20, #21
10:29 10.11.2026
5 ГОСПОДИН ШИ ШИ🐷
ЗАЩО ПАПИ НЕ Е ОПЕСЕЧИЛО АУУТУБАНА...ЩО НЯМА ПРЕДИ
УЧАСТЪКА ПАРУЛИ СИГНАЛИЗИРАЩИ
ЗА МАГЛА И ДЕЙНДЖЪРЗ..А..уставка
10:30 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Иван
10:32 10.11.2026
8 Бро от дружба едно
На зимние олипийски игри
Има магла всички състезания
Се спират...даже и ...кърлинг..🤔
А в дзомби ленд нема кой да каже...
10:33 10.11.2026
9 Дзак
10:34 10.11.2026
10 Дигитализацията идва
10:35 10.11.2026
11 Бро от дружба едно
До коментар #4 от "Шефчето":Ма вий сам сте дали
Отговор в края на въпроса...☝
10:35 10.11.2026
12 В Европа съм виждал следното:
Някой държави в Европа са почти с постоянни мъгли през есента и зимата.
10:35 10.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Най-малко 7 души са загинали
това бие всякакви рекорди на гинес в тикволандия
някви тикви са виновни за толкоз жертви
жалко за хората и родата им
10:40 10.11.2026
16 Митю-ферарито
Коментиран от #19
10:40 10.11.2026
17 Сила
10:50 10.11.2026
18 да попитам
Системата BG-ALERT е задействана около 8:30 часа..."
Нужна ли ни е тази система, щом не върши НИКАКВА работа...
10:51 10.11.2026
19 Ха на бас
До коментар #16 от "Митю-ферарито":Ха на бас, че караш поне 20-годишен Голф!
Коментиран от #25
10:52 10.11.2026
20 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Шефчето":Защо не помислиш дали не ги е удари бетоновоз отзад докато са спирали🤔❓
10:54 10.11.2026
21 🦉🦉🦉🦉
До коментар #4 от "Шефчето":Или шефчетата не мислят оти немат с кво❗
10:55 10.11.2026
22 очевидец
Тези бедняци ако им кажем че проекта за 8км за доизграждане на СОП е 1.1 милиарда Евро дали ще се смеят много 😃
10:55 10.11.2026
23 не се научиха да карат , то ямболии и
11:05 10.11.2026
24 ГЕНЕРАЛ ДОНГЕНЕРАЛА
Коментиран от #27
11:06 10.11.2026
25 Колю
До коментар #19 от "Ха на бас":Не е вярно.25 годишен е.
11:07 10.11.2026
26 статистиката
11:10 10.11.2026
27 И сега можеш да предупредиш по Уейз
До коментар #24 от "ГЕНЕРАЛ ДОНГЕНЕРАЛА":или по Гугъл Мап останалите водачи.
Тук говорим за друго- КАТ трябва да вземат мерки при опасност на пътя да регулират движението така, че да няма сакатлъци!
Но нашите катаджии идват последни, като се обърне каруцата, а не са на пътя ПЪРВИ!
11:13 10.11.2026
28 Какво става вее
11:28 10.11.2026
29 Фактимир
11:30 10.11.2026