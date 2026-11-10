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ИПБ: Най-малко 7 души са загинали при катастрофите на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

ИПБ: Най-малко 7 души са загинали при катастрофите на „Тракия“

10 Ноември, 2026 10:24 1 402 29

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  • ранени

Над 50 са ранените при два верижни сблъсъка край пътен възел „Зимница“. В катастрофите са участвали повече от 50 автомобила и камиони

ИПБ: Най-малко 7 души са загинали при катастрофите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-малко седем души са загинали, а над 50 са ранени при два тежки верижни сблъсъка на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Данните за жертвите и пострадалите са съобщени от Института за пътна безопасност, докато спасителните екипи продължават работа на място.

Едната катастрофа е станала при 289-ия километър в платното към Бургас, а другата – при 294-ия километър в посока София. В инцидентите са участвали повече от 50 превозни средства, сред които леки автомобили и тежкотоварни камиони.

Първият сигнал на телефон 112 е подаден в 7:10 часа. В района е имало гъста мъгла и хлъзгава настилка. На места хора са останали затиснати в автомобилите, а спасителите са премахвали мантинели, за да достигнат до тях.

Магистралата е затворена в двете посоки

Движението е спряно в участъка между пътните възли „Карнобат“ и „Хаджи Димитрово“. Обходът е през Сливен и „Петолъчката“ към Карнобат. Работата по разчистването и преместването на катастрофиралите автомобили продължава.

„Ситуацията на АМ „Тракия“ е доста тежка“, заяви областният управител на Ямбол Георги Чалъков. По думите му на място работят всички налични екипи, а в операцията са включени служби от Ямбол, Сливен и Бургас.

Системата BG-ALERT е задействана около 8:30 часа, за да предупреди водачите за опасността и ограниченията. За координация между службите е сформиран кризисен щаб.

Самолет „Спартан“ е в готовност

Пострадалите се транспортират към лечебни заведения. Военнотранспортен самолет „Спартан“ е приведен в готовност на летище Бургас и може да бъде използван при необходимост за въздушен превоз на ранени.

Към момента броят на жертвите и пострадалите е посочен от Института за пътна безопасност, а окончателното установяване на всички данни продължава. Причините за катастрофите се изясняват.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Попа баба Гуси

    2 7 Отговор
    ДЗИ да плаща 7 милиона на умрелите

    Коментиран от #4

    10:27 10.11.2026

  • 2 ......-

    10 6 Отговор
    Ганю война не му требе.

    Има си в къщи.

    10:27 10.11.2026

  • 3 Пловдив

    10 0 Отговор
    Ще има ли един ден без катастрофа по тази магистрала, ако можем да я наречем такава!

    10:28 10.11.2026

  • 4 Шефчето

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Попа баба Гуси":

    Умрелите кой ги е карал при лоша видимост да карат като луди ..

    Коментиран от #6, #11, #20, #21

    10:29 10.11.2026

  • 5 ГОСПОДИН ШИ ШИ🐷

    5 8 Отговор
    ШИШ КОВ НЕ СЕ КРИЙ
    ЗАЩО ПАПИ НЕ Е ОПЕСЕЧИЛО АУУТУБАНА...ЩО НЯМА ПРЕДИ
    УЧАСТЪКА ПАРУЛИ СИГНАЛИЗИРАЩИ
    ЗА МАГЛА И ДЕЙНДЖЪРЗ..А..уставка

    10:30 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Иван

    6 2 Отговор
    10 ти ноември една от най смъртоносните за България дати

    10:32 10.11.2026

  • 8 Бро от дружба едно

    3 0 Отговор
    Интересното е кога
    На зимние олипийски игри
    Има магла всички състезания
    Се спират...даже и ...кърлинг..🤔
    А в дзомби ленд нема кой да каже...

    10:33 10.11.2026

  • 9 Дзак

    4 1 Отговор
    В мъгла се шофира със скорост, която позволява спиране в зоната на видимост. Най-добре да се изчака няколко часа докато тя се разсее.

    10:34 10.11.2026

  • 10 Дигитализацията идва

    3 0 Отговор
    Оня розов врабчо не знае идея няма какво говори. Никога не е ходил в провинцията и не е чувал за купени книжки и неграмотни хора. Но иска да вземе медал. Той тиквата раздаваше тиквени медали румбата не го знам какви медали ще раздава без тиквени.

    10:35 10.11.2026

  • 11 Бро от дружба едно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шефчето":

    Ма вий сам сте дали
    Отговор в края на въпроса...☝

    10:35 10.11.2026

  • 12 В Европа съм виждал следното:

    9 0 Отговор
    Когато има зона на мъгла, полицията изгражда временни КПП- та, ограничава движението в една лента, издига огромни светещи табла с надпис;" Внимание! Навлизате в опасен участък с мъгла! ", въвеждат временни ограничения на скоростта до 50 км./ час, полицаите предупреждават всеки водач ЛИЧНО, докато преминава през КПП- то, процесът се заснема с камера, за да няма после : " Ама никой не ме предупреди! ",

    Някой държави в Европа са почти с постоянни мъгли през есента и зимата.

    10:35 10.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Най-малко 7 души са загинали

    7 0 Отговор
    какво правят тез
    това бие всякакви рекорди на гинес в тикволандия
    някви тикви са виновни за толкоз жертви
    жалко за хората и родата им

    10:40 10.11.2026

  • 16 Митю-ферарито

    6 2 Отговор
    Е,та нали пътна полиция ни пази ,координира,напътства?Къде е отчинане на средната скорост,гумите имат ли 4 мм.,фаровете светеха ли,и най-важно-имат ли аптечка,а още по.важното е дали вътре има лекарства и дали не са с изтекъл срок.Тази свирепа катастрофа е следствие на всичко тава,както и на даването на книжки на малоумници,неграмотници и простаци.На това население война не и трябва.Днес чета ,че снощи били избити 2220 руснаци!?В чест на Урсула коята е на посещение във Варна.Та сега сме в очакване да научим числото на избитите в тази зловеща катастрофа в мирно време.Връх на човешката простотия и безразсъдство.Подтарям-важното е аптечката и флакон пожарогасител който не става за нищо но се глобява всеки ден.

    Коментиран от #19

    10:40 10.11.2026

  • 17 Сила

    3 1 Отговор
    Дегенерата Драйвинг Плежър пак е излязъл с калната си талига от къра направо на магистралата ...и ето го резултата !!!!

    10:50 10.11.2026

  • 18 да попитам

    9 1 Отговор
    "Първият сигнал на телефон 112 е подаден в 7:10 часа...
    Системата BG-ALERT е задействана около 8:30 часа..."
    Нужна ли ни е тази система, щом не върши НИКАКВА работа...

    10:51 10.11.2026

  • 19 Ха на бас

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Митю-ферарито":

    Ха на бас, че караш поне 20-годишен Голф!

    Коментиран от #25

    10:52 10.11.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шефчето":

    Защо не помислиш дали не ги е удари бетоновоз отзад докато са спирали🤔❓

    10:54 10.11.2026

  • 21 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шефчето":

    Или шефчетата не мислят оти немат с кво❗

    10:55 10.11.2026

  • 22 очевидец

    3 0 Отговор
    В Норвегия 2018г са започнали строежа на тунел под морето на стойност 2.4милиарда долара и с дължина 27км.
    Тези бедняци ако им кажем че проекта за 8км за доизграждане на СОП е 1.1 милиарда Евро дали ще се смеят много 😃

    10:55 10.11.2026

  • 23 не се научиха да карат , то ямболии и

    1 0 Отговор
    бургазлии карат бързо . ако вдига колата или камьона 120 , то под 120 не свалят . от снимките се вижда че няма спирачен път . явно камьоните са направили мелето . но е рано за анализ . четох за 6 мелета и много катастрофирали . да не са пияни . в мъгла и мокро траце и рали състезателите не тръгват .

    11:05 10.11.2026

  • 24 ГЕНЕРАЛ ДОНГЕНЕРАЛА

    1 2 Отговор
    За съжаление нашите магистрали не са оборудвани, а и никой не мисли да го оборудва с умни системи предупреждаващи колите които идват към местопроизшествие използвайки стандарта V2X (Vehicle-to-Everything) и C-V2X (Cellular V2X) при който автомобили изпращат предупреждение към околните превозни средства. Вече има доста коли и в БГ който работят на този стандарт. Най бързо се внедрява в Германия,Австрия и по-бавно в Чехия и Словакия. При нас докато вярваме в ГЕНЕРЛИ скоро няма да стане и ще си мрем по пътищата! На този стандарт се оборудват и светофарните уредби!

    Коментиран от #27

    11:06 10.11.2026

  • 25 Колю

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ха на бас":

    Не е вярно.25 годишен е.

    11:07 10.11.2026

  • 26 статистиката

    3 3 Отговор
    Сега очакваме да скрият броя на жертвите.Това правителство лъже за всичко

    11:10 10.11.2026

  • 27 И сега можеш да предупредиш по Уейз

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГЕНЕРАЛ ДОНГЕНЕРАЛА":

    или по Гугъл Мап останалите водачи.

    Тук говорим за друго- КАТ трябва да вземат мерки при опасност на пътя да регулират движението така, че да няма сакатлъци!

    Но нашите катаджии идват последни, като се обърне каруцата, а не са на пътя ПЪРВИ!

    11:13 10.11.2026

  • 28 Какво става вее

    1 1 Отговор
    време е да приключваме докато не сме се доизбили без война, реално сме има няма 5 милиона, хващайте на някъде преди да са убили вас и децата ви или да не ви мразят че сте ги родили и оставали на най лошото възможно място за живеене в Европа.

    11:28 10.11.2026

  • 29 Фактимир

    2 1 Отговор
    Тъпотията не е безсмъртна

    11:30 10.11.2026

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