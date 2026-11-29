Зимната обстановка затруднява движението по АМ „Тракия“ в сутрешните часове. Шофьори съобщават за непочистени и неопесъчени участъци, като кадърът, на който се вижда състоянието на пътя, е направен около 7:00 часа. В социални групи пътуващи препоръчват да не се тръгва, ако пътуването не е наложително. Сигналите обаче не посочват конкретен километър, нито потвърждават, че цялото трасе е в такова състояние.

Според прогнозата на НИМХ през деня ще има снеговалежи, като в нея се посочва: „Днес ще вали сняг, по-интензивно в Рило-Родопската област“. От север валежите постепенно ще отслабват, а следобед в Дунавската равнина се очаква да спрат. В Източна България ще духа силен вятър от север-североизток, а в Добруджа и по планинските проходи са възможни виелици и преспи.

Официалният бюлетин за пътната обстановка посочва и няколко действащи ограничения по магистралата. В област Пазарджик скоростта в посока София е ограничена до 100 км/ч в участъка Долна Василица – Долно вършило заради полагане на пътна маркировка. Между Горно вършило и Долно вършило движението се извършва с повишено внимание заради ремонт на мостови съоръжения, като ограничението важи и за автомобили с ремаркета и полуремаркета.

В област Сливен в посока София се преминава с повишено внимание заради почистване на канавки и водостоци. В област Бургас е въведена забрана за превозни средства над 12 тона в посока София. Пътната организация се регулира със знаци и временна сигнализация, а водачите трябва да съобразят скоростта си с настилката и видимостта.

Източници: focus-news.net, thesite24.net