Спешен призив за кръводаряване след катастрофата на „Тракия“

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ отправи спешен призив за кръводаряване заради пострадалите при тежката катастрофа на магистрала „Тракия“. Пациентите са настанени в лечебното заведение, а някои от тях се нуждаят от спешно кръвопреливане.
Кръв могат да дарят всички, които имат възможност и отговарят на условията. Приемането на дарители е всеки ден от 8:00 до 14:30 часа в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“.
Центърът се намира на първия етаж на ДКЦ-2 в сградата на бившата Трета поликлиника.„Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8 до 14:30 ч.“
Призивът е отправен след верижната катастрофа на АМ „Тракия“, при която има множество пострадали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оуууу !
Да Съ Чуди !
За Какво ВИ ПЛАЩА ЧОВЕК !
12:36 10.11.2026
2 ОЗДРАВЕЛИТЕ !
Трябва Да Дават Кръв !
12:37 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ши ши🐷
12:41 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тик-Ток
13:02 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.