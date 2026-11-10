Спешен призив за кръводаряване след катастрофата на „Тракия“

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ отправи спешен призив за кръводаряване заради пострадалите при тежката катастрофа на магистрала „Тракия“. Пациентите са настанени в лечебното заведение, а някои от тях се нуждаят от спешно кръвопреливане.

Кръв могат да дарят всички, които имат възможност и отговарят на условията. Приемането на дарители е всеки ден от 8:00 до 14:30 часа в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“.

Центърът се намира на първия етаж на ДКЦ-2 в сградата на бившата Трета поликлиника.

„Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8 до 14:30 ч.“

Призивът е отправен след верижната катастрофа на АМ „Тракия“, при която има множество пострадали.