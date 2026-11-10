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Спешен призив за кръводаряване след катастрофата на „Тракия“
  Тема: Трафик

Спешен призив за кръводаряване след катастрофата на „Тракия“

10 Ноември, 2026 12:33 970 7

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Пострадали са настанени в МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“, а част от тях се нуждаят от кръвопреливане. Дарители се приемат всеки ден от 8:00 до 14:30 часа

Спешен призив за кръводаряване след катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ отправи спешен призив за кръводаряване заради пострадалите при тежката катастрофа на магистрала „Тракия“. Пациентите са настанени в лечебното заведение, а някои от тях се нуждаят от спешно кръвопреливане.

Кръв могат да дарят всички, които имат възможност и отговарят на условията. Приемането на дарители е всеки ден от 8:00 до 14:30 часа в Кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“.

Центърът се намира на първия етаж на ДКЦ-2 в сградата на бившата Трета поликлиника.

„Всеки, който има възможност и отговаря на условията за кръводаряване, може да дари кръв всеки ден от 8 до 14:30 ч.“

Призивът е отправен след верижната катастрофа на АМ „Тракия“, при която има множество пострадали.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оуууу !

    10 1 Отговор
    Ся и Кръв Ли Нямате ?

    Да Съ Чуди !

    За Какво ВИ ПЛАЩА ЧОВЕК !

    12:36 10.11.2026

  • 2 ОЗДРАВЕЛИТЕ !

    5 1 Отговор
    По трипъти Годишно !

    Трябва Да Дават Кръв !

    12:37 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ши ши🐷

    2 0 Отговор
    И аз искам у дубай с шоколад..ама няма

    12:41 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тик-Ток

    4 0 Отговор
    България е в пълен разпад след 15 години царуване на Тиквата Прасето и Простокирчовците, демокрацията е вашето нещастие

    13:02 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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