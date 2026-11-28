Заледяване затрудни движението през Котленския проход в местността „Трите вятъра“. Тежкотоварният камион, който е създал проблем за трафика, вече е изтеглен, а движението е възстановено.

Няма затворени планински проходи. Областният управител на Сливен Михаил Кашеров призова пътуващите да тръгват само ако това е крайно необходимо. „Да не пътуват, ако не е крайно наложително“, е апелът му към шофьорите.

Силен вятър и снеговалеж в планината

В района на Сливен духа силен вятър и вали дъжд. В планинската част валежът преминава в сняг, снежната покривка е над 5 сантиметра и продължава да се увеличава. Всички снегопочистващи фирми са в готовност.

Още на 27 ноември МВР предупреди за влошаване на метеорологичната обстановка на 28 ноември. За Сливенска област беше обявена втора степен на опасност за значителни валежи, които преминават от дъжд в сняг, както и за условия за виелици и навявания при силен вятър. Областната дирекция на МВР и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са в повишена готовност.

Пътната обстановка в прохода остава зависима от валежите, заледяванията и видимостта. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да не предприемат пътуване през планинската част на областта, ако то не е наложително.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg