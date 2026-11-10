Потърпевша от катастрофата с автобус на АМ „Тракия“: Някои чупеха прозорци

„Гледахме бързо да излезем от автобуса, за да не се запали. Някои хора чупеха и прозорците, за да излезем“, разказа Мая Гюнова, която е пътувала с още 30 души към Несебър.

При удара жената се е блъснала в предната седалка и е ударила гърдите си. След това върху нея са паднали други пътници. По думите ѝ автобусът се е ударил в камион.

Пътниците са напуснали автобуса през прозорците

След сблъсъка в автобуса е настъпила паника. Част от хората са се опитали да излязат възможно най-бързо, тъй като са се опасявали, че превозното средство може да се запали. Някои са счупили прозорците, за да напуснат салона.

Линейката е пристигнала за по-малко от час. „Дойдоха, обърнаха ни внимание“, каза Гюнова. Тя добави, че при част от пострадалите не е било възможно веднага да бъдат поставени шини или да бъде извършена друга помощ на място.

Трима от тежко ранените пътници са откарани в болница. Те са с фрактури, други наранявания и порезни рани.

Катастрофата е станала при гъста мъгла

Тежкият инцидент е станал на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър. В района е имало гъста мъгла, а според главния секретар на МВР Любомир Николов видимостта рязко е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра.

По първоначални данни, цитирани от МВР, товарен автомобил е препречил пътя на автобуса. Впоследствие в катастрофата са участвали и други превозни средства. За произшествията са образувани две досъдебни производства, а спасителната акция продължава.