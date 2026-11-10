Потърпевша от катастрофата с автобус на АМ „Тракия“: Някои чупеха прозорци

„Гледахме бързо да излезем от автобуса, за да не се запали. Някои хора чупеха и прозорците, за да излезем“, разказа Мая Гюнова, която е пътувала с още 30 души към Несебър.
При удара жената се е блъснала в предната седалка и е ударила гърдите си. След това върху нея са паднали други пътници. По думите ѝ автобусът се е ударил в камион.
Пътниците са напуснали автобуса през прозорците
След сблъсъка в автобуса е настъпила паника. Част от хората са се опитали да излязат възможно най-бързо, тъй като са се опасявали, че превозното средство може да се запали. Някои са счупили прозорците, за да напуснат салона.
Линейката е пристигнала за по-малко от час. „Дойдоха, обърнаха ни внимание“, каза Гюнова. Тя добави, че при част от пострадалите не е било възможно веднага да бъдат поставени шини или да бъде извършена друга помощ на място.
Трима от тежко ранените пътници са откарани в болница. Те са с фрактури, други наранявания и порезни рани.
Катастрофата е станала при гъста мъгла
Тежкият инцидент е станал на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър. В района е имало гъста мъгла, а според главния секретар на МВР Любомир Николов видимостта рязко е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра.
По първоначални данни, цитирани от МВР, товарен автомобил е препречил пътя на автобуса. Впоследствие в катастрофата са участвали и други превозни средства. За произшествията са образувани две досъдебни производства, а спасителната акция продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПАК И АГЕЙН ТИРОВЕЕЕЕ
Коментиран от #9, #10
12:52 10.11.2026
2 питам си
Коментиран от #7, #8, #13
12:52 10.11.2026
3 Сила
Е , тука си има и предпоставки за това !!!
12:52 10.11.2026
4 Питане
Коментиран от #16
12:53 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 БИЛИИ АЙДЪЪЛ и сандра бълокк
12:55 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БИЛИИ АЙДЪЪЛ и сандра бълокк
До коментар #2 от "питам си":А ВИЙ ЩЕ ПЪТУВАТЕЛИ....
12:56 10.11.2026
9 БИЛИИ АЙДЪЪЛ и сандра бълокк
До коментар #1 от "ПАК И АГЕЙН ТИРОВЕЕЕЕ":Е ако не са они
Кой ще ти превози пиво
И мезе до гастронома...🍻
12:58 10.11.2026
10 5556
До коментар #1 от "ПАК И АГЕЙН ТИРОВЕЕЕЕ":Цъ, автобуса се е ударил в камиона. При намалена видимост, мокър път, заледен път и други неблагоприятни условия водачите са отговорни за шофирането си. Няма да чакам някакви табели да ми казват дали има мъгла, мокър път и заледяване. Намаляваш скоростта и спазваш дистанция и естествено се молиш и другите да направят така!
12:58 10.11.2026
11 Кабиле
Сега Кабиле взима кръвният си данък,
за жалост, трябваше да го вземе от политиците,
не от народът. 2023 се взима решението на меж. ниво.
На 14 август 2025 се взима решение за строежът на база.
Януари 2026 е ратифициран договор с Италия за строеж.
13:06 10.11.2026
12 Ах ,ах
Коментиран от #18
13:08 10.11.2026
13 АГАТ а Кристи
До коментар #2 от "питам си":Чакала е "скъп" гост от северо-изток, че да отидат двамца, товариш ...
Но, ТОЙ - не дошъл 😭😭😭
13:13 10.11.2026
14 Изключително
Коментиран от #15, #17
13:16 10.11.2026
15 Ами Ние !
До коментар #14 от "Изключително":Сами Си Се Тресеме !
13:25 10.11.2026
16 факт
До коментар #4 от "Питане":Не, защото колани няма! Имаше катастрофи с автобуси и това се коментираше, но на автобусната мафия се разреши да не се охарчи това е!
13:28 10.11.2026
17 Мунча ти
До коментар #14 от "Изключително":ли спусна мъглата беее????
Или е крал от асфалта,ааа?????
13:29 10.11.2026
18 Сусу Манарата
До коментар #12 от "Ах ,ах":Как бе, нали камионът се е "препречил"? Значи застанал е напречно на пътя и е чакал някой да го натресе.
13:30 10.11.2026