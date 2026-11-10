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Потърпевша от катастрофата с автобус на АМ „Тракия“: Някои чупеха прозорци
  Тема: Трафик

Потърпевша от катастрофата с автобус на АМ „Тракия“: Някои чупеха прозорци

10 Ноември, 2026 12:47 1 712 18

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  • зимница-
  • пътна безопасност

Мая Гюнова и още 30 пътници са пътували към Несебър, когато автобусът се е ударил в камион

Потърпевша от катастрофата с автобус на АМ „Тракия“: Някои чупеха прозорци - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Гледахме бързо да излезем от автобуса, за да не се запали. Някои хора чупеха и прозорците, за да излезем“, разказа Мая Гюнова, която е пътувала с още 30 души към Несебър.

При удара жената се е блъснала в предната седалка и е ударила гърдите си. След това върху нея са паднали други пътници. По думите ѝ автобусът се е ударил в камион.

Пътниците са напуснали автобуса през прозорците

След сблъсъка в автобуса е настъпила паника. Част от хората са се опитали да излязат възможно най-бързо, тъй като са се опасявали, че превозното средство може да се запали. Някои са счупили прозорците, за да напуснат салона.

Линейката е пристигнала за по-малко от час. „Дойдоха, обърнаха ни внимание“, каза Гюнова. Тя добави, че при част от пострадалите не е било възможно веднага да бъдат поставени шини или да бъде извършена друга помощ на място.

Трима от тежко ранените пътници са откарани в болница. Те са с фрактури, други наранявания и порезни рани.

Катастрофата е станала при гъста мъгла

Тежкият инцидент е станал на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, около 290-ия километър. В района е имало гъста мъгла, а според главния секретар на МВР Любомир Николов видимостта рязко е намаляла от около 70-80 метра до едва 10 метра.

По първоначални данни, цитирани от МВР, товарен автомобил е препречил пътя на автобуса. Впоследствие в катастрофата са участвали и други превозни средства. За произшествията са образувани две досъдебни производства, а спасителната акция продължава.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПАК И АГЕЙН ТИРОВЕЕЕЕ

    9 3 Отговор
    В ОСНОВАТА НА ПЕТЕПЕТАТА...

    Коментиран от #9, #10

    12:52 10.11.2026

  • 2 питам си

    14 7 Отговор
    Защо УУрсулка не бе там???

    Коментиран от #7, #8, #13

    12:52 10.11.2026

  • 3 Сила

    11 0 Отговор
    Навсякъде се случват подобни неща ....
    Е , тука си има и предпоставки за това !!!

    12:52 10.11.2026

  • 4 Питане

    12 1 Отговор
    Пътуващите в автобуса били ли са с колани ???

    Коментиран от #16

    12:53 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 БИЛИИ АЙДЪЪЛ и сандра бълокк

    4 3 Отговор
    А БЯХТЕЛИ С КОЛАНИ...🤔

    12:55 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БИЛИИ АЙДЪЪЛ и сандра бълокк

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "питам си":

    А ВИЙ ЩЕ ПЪТУВАТЕЛИ....

    12:56 10.11.2026

  • 9 БИЛИИ АЙДЪЪЛ и сандра бълокк

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПАК И АГЕЙН ТИРОВЕЕЕЕ":

    Е ако не са они
    Кой ще ти превози пиво
    И мезе до гастронома...🍻

    12:58 10.11.2026

  • 10 5556

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "ПАК И АГЕЙН ТИРОВЕЕЕЕ":

    Цъ, автобуса се е ударил в камиона. При намалена видимост, мокър път, заледен път и други неблагоприятни условия водачите са отговорни за шофирането си. Няма да чакам някакви табели да ми казват дали има мъгла, мокър път и заледяване. Намаляваш скоростта и спазваш дистанция и естествено се молиш и другите да направят така!

    12:58 10.11.2026

  • 11 Кабиле

    1 5 Отговор
    е древен тракийски духовен център - там има особена енергия, но го дадоха за чужди военни бази.
    Сега Кабиле взима кръвният си данък,
    за жалост, трябваше да го вземе от политиците,
    не от народът. 2023 се взима решението на меж. ниво.
    На 14 август 2025 се взима решение за строежът на база.
    Януари 2026 е ратифициран договор с Италия за строеж.

    13:06 10.11.2026

  • 12 Ах ,ах

    4 2 Отговор
    Автобуса се ударил в камион ,но видите ли камионът виновен, че бил пред него. Дистанция- глупости такова животно нема

    Коментиран от #18

    13:08 10.11.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "питам си":

    Чакала е "скъп" гост от северо-изток, че да отидат двамца, товариш ...
    Но, ТОЙ - не дошъл 😭😭😭

    13:13 10.11.2026

  • 14 Изключително

    5 1 Отговор
    Прогресивно изпълнение, другаре! Скоро и земетресение ще има заради мунча най-вероятно.

    Коментиран от #15, #17

    13:16 10.11.2026

  • 15 Ами Ние !

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Изключително":

    Сами Си Се Тресеме !

    13:25 10.11.2026

  • 16 факт

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Питане":

    Не, защото колани няма! Имаше катастрофи с автобуси и това се коментираше, но на автобусната мафия се разреши да не се охарчи това е!

    13:28 10.11.2026

  • 17 Мунча ти

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Изключително":

    ли спусна мъглата беее????
    Или е крал от асфалта,ааа?????

    13:29 10.11.2026

  • 18 Сусу Манарата

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ах ,ах":

    Как бе, нали камионът се е "препречил"? Значи застанал е напречно на пътя и е чакал някой да го натресе.

    13:30 10.11.2026

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