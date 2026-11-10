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Лекар от Бургас е тежко пострадал при катастрофата на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Лекар от Бургас е тежко пострадал при катастрофата на „Тракия“

10 Ноември, 2026 17:39 547 2

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  • детската болница „св. анастасия“

Медикът от детската болница „Св. Анастасия“ е сред ранените при верижния сблъсък край пътен възел „Зимница“. При инцидента са загинали 11 души, а 46 са в болница

Лекар от Бургас е тежко пострадал при катастрофата на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лекар от детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас е сред тежко пострадалите при верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Това е потвърдил пред bTV директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков.

Инцидентът е станал рано сутринта в района на пътен възел „Зимница“. При изключително гъста мъгла са се сблъскали десетки автомобили и тежкотоварни камиони.

По данни на здравния министър Катя Ивкова 11 души са загинали, а 46 са настанени в болници. Седем от пострадалите са транспортирани до две лечебни заведения в Бургас, 27 са настанени в болници в Сливен, а 12 са приети в болницата в Ямбол.

Заради мащаба на катастрофата е организирана спасителна и медицинска операция. Осигурена е и възможност тежко пострадали да бъдат транспортирани със самолети до болници в София.

Източници: btvnovinite.bg


Ямбол / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за съжаление на

    2 0 Отговор
    бг народа това му е орисията да мре и боледува
    номер 1 по измиране и болнавост в европа

    Коментиран от #2

    17:47 10.11.2026

  • 2 Има обяснение

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "за съжаление на":

    80%......../Иво Христов/. При видимост 70-80 метра с каква скорост трябва да се движиш. Имало е от другата посока присвяткане с фарове от шофьорите, излезли от мъглата, но ганьонесе е впечатлил. Имаше и предупреждение за мъгла, но он си мислел, че щом отива към морето, значи трябва да грее ярко слънце.

    17:54 10.11.2026

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