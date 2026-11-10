Лекар от Бургас е тежко пострадал при катастрофата на „Тракия“

Лекар от детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас е сред тежко пострадалите при верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Това е потвърдил пред bTV директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков.

Инцидентът е станал рано сутринта в района на пътен възел „Зимница“. При изключително гъста мъгла са се сблъскали десетки автомобили и тежкотоварни камиони.

По данни на здравния министър Катя Ивкова 11 души са загинали, а 46 са настанени в болници. Седем от пострадалите са транспортирани до две лечебни заведения в Бургас, 27 са настанени в болници в Сливен, а 12 са приети в болницата в Ямбол.

Заради мащаба на катастрофата е организирана спасителна и медицинска операция. Осигурена е и възможност тежко пострадали да бъдат транспортирани със самолети до болници в София.

Източници: btvnovinite.bg