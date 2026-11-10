Лекар от Бургас е тежко пострадал при катастрофата на „Тракия“

Лекар от детската болница „Св. Анастасия“ в Бургас е сред тежко пострадалите при верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Това е потвърдил пред bTV директорът на лечебното заведение д-р Благомир Здравков.
Инцидентът е станал рано сутринта в района на пътен възел „Зимница“. При изключително гъста мъгла са се сблъскали десетки автомобили и тежкотоварни камиони.
По данни на здравния министър Катя Ивкова 11 души са загинали, а 46 са настанени в болници. Седем от пострадалите са транспортирани до две лечебни заведения в Бургас, 27 са настанени в болници в Сливен, а 12 са приети в болницата в Ямбол.
Заради мащаба на катастрофата е организирана спасителна и медицинска операция. Осигурена е и възможност тежко пострадали да бъдат транспортирани със самолети до болници в София.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 за съжаление на
номер 1 по измиране и болнавост в европа
Коментиран от #2
17:47 10.11.2026
2 Има обяснение
До коментар #1 от "за съжаление на":80%......../Иво Христов/. При видимост 70-80 метра с каква скорост трябва да се движиш. Имало е от другата посока присвяткане с фарове от шофьорите, излезли от мъглата, но ганьонесе е впечатлил. Имаше и предупреждение за мъгла, но он си мислел, че щом отива към морето, значи трябва да грее ярко слънце.
17:54 10.11.2026