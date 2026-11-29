Бурното море разруши участъци от крайбрежната алея в Стария Несебър, като изтръгна павета от настилката и разпръсна каменни блокове по пешеходната зона. Щетите са в района на северното пристанище, а преминаването през засегнатия участък е затруднено, видя репортер на БТА.

Вълните са повредили павираната настилка непосредствено до морето. На места паветата са извадени от основата си, а част от тях са достигнали и до общинския паркинг край пристанището.

Паралелно с това морето е заляло крайбрежната велоалея между Бургас и квартал „Сарафово“. Вълните са преминали над предпазната стена и са изхвърлили камъни върху трасето. Кадри от общинските камери, заснети около 1:20 часа през нощта, показват как водата достига до настилката.

На бургаския плаж морската вода е навлязла на около 25 метра навътре в пясъчната ивица и е наводнила част от заведенията. По информация на БНТ силното вълнение е нанесло щети и по други обекти в крайбрежната зона.

Опасно вълнение по Южното Черноморие

По Южното Черноморие е обявен червен код за опасно време. БНТ съобщи, че морското вълнение достига 5-6 бала, а силният вятър и високите вълни продължават да създават риск по откритите алеи, пристанищата и вълноломите.

В прогнозата си за Черноморието НИМХ предупреди: „Ще духа силен вятър от север-североизток“, като очакваното вълнение е 4-5 бала. В районите извън заливите прогнозираното вълнение е по-силно.

Заради снеговалежа и усложнената зимна обстановка движението по част от пътищата в Бургаска област също е затруднено. Временно беше ограничено движението по пътя между Обзор и Несебър, а трафикът се регулираше от полицейски екипи.

Крайбрежната инфраструктура отново е под натиск

Участъкът между Бургас и Сарафово вече е бил засегнат от морска ерозия. През ноември 2023 г. бурното море причини пропадане на част от алеята, като на места настилката липсваше и преминаването беше опасно.

През януари 2026 г. край велоалеята беше извършено аварийно укрепване на брега с каменна маса. Целта беше да се ограничи по-нататъшното подкопаване на бреговия откос и да се защити трасето, използвано от пешеходци и велосипедисти.

Новите поражения в Несебър и заливането на алеята край Сарафово показват, че при силно морско вълнение най-уязвими остават откритите участъци непосредствено до брега. Засегнатите зони са опасни за преминаване, докато вятърът и вълните не отслабнат и не бъде извършен оглед на настилките.

Източници: bntnews.bg, 24plovdiv.bg, btvnovinite.bg