Парламентът ще обсъди пакет от данъчни промени

Народното събрание предстои да обсъди пакет от промени в данъчните закони, след като парламентарната комисия по бюджет и финанси го одобри на първо четене. Предложенията са свързани с приходната част на бюджета за 2027 г. и включват ново облагане на определени компании, по-високи данъчни облекчения за семейства с деца и промени при ваучерите за храна.

Комисията подкрепи въвеждането на еднократен данък върху свръхпечалбите в размер на 33%. Мярката обхваща избрани сектори, сред които банковият, застрахователният, телекомуникационният и търговията с храни. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви, че „положителният бюджетен ефект от мярката се оценява на 800 млн. евро“.

Предложението срещна съпротива от опозицията. Владислав Горанов от ГЕРБ определи мярката като еднократен източник на приходи, а представители на „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“ поставиха въпроси за начина на изчисляване на налога и за отсъствието на енергийния сектор. По данни на БНТ всички опозиционни формации с изключение на „Възраждане“ са гласували против тази част от пакета.

По-високи облекчения за деца

Сред предложенията е трайно записване на данъчните облекчения за деца в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, вместо размерът им да се определя ежегодно със закона за бюджета. За едно дете облекчението се увеличава на 5000 евро, за две деца на 10 000 евро, а за три и повече деца на 15 000 евро. За дете с увреждане се предвижда облекчение от 12 000 евро.

Предлага се и ново облекчение до 2000 евро на дете за действително направени разходи за здравни, образователни и спортни дейности. Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово чрез работодател. По оценка на Министерството на финансите увеличението на облекченията ще намали бюджетните приходи със 137,5 млн. евро.

Промени при ваучерите, имотите и автомобилите

Пакетът предвижда максималният месечен размер на ваучерите за храна да се увеличи от 102 на 200 евро. Сумите над 102 евро ще се облагат със 7%. Заместник-министър Людмила Петкова посочи, че годишната квота за ваучери ще бъде увеличена от 818 млн. на 1,5 млрд. евро.

Предвидени са още поетапно увеличаване на прага за регистрация по ДДС и актуализация на данъчните оценки на недвижимите имоти. Предлага се и акциз за автомобили с мощност над 250 киловата, или около 340 конски сили. Междувременно Министерският съвет се е отказал от първоначалната идея за акциз върху електрическите автомобили, съобщи БНТ.

Всички предложения са приети само на първо четене от бюджетната комисия. Следва те да бъдат включени за обсъждане в пленарната зала, където депутатите могат да ги променят между двете гласувания. Окончателното им действие ще зависи от приемането на законопроектите и обнародването им.

Източници: bntnews.bg, btvnovinite.bg