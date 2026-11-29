Съпредседателят на „Демократична България“ Божидар Божанов призова президента Илияна Йотова да наложи вето върху бюджета за 2027 г. Той заяви, че ако държавният глава не върне закона за ново обсъждане, формацията ще обсъди оспорването му пред Конституционния съд.

„Ние призоваваме Илияна Йотова да наложи вето. Ако не го направи, ще обсъдим оспорване пред Конституционния съд“, каза Божанов пред Bulgaria ON AIR. По думите му основното притеснение е свързано с размера на дефицита и с мерки, за чието прилагане управляващите все още нямали яснота.

Депутатът отправи критика и към управляващото мнозинство заради публичните обяснения около бюджетната рамка. „Нашето притеснение е, когато дефицитът е толкова голям, когато се приемат мерки, които и те не знаят как ще ги прилагат“, заяви Божанов. Той добави, че според него депутатите от ПБ продължават да се оправдават с наследството и опозицията, въпреки заявката на премиера Румен Радев това да бъде прекратено.

Спорът за санкциите

Божанов постави акцент върху предвидените промени в данъчните закони. Според него санкциите за физически и юридически лица се увеличават двойно, включително в контекста на изискванията за превалутиране на цените в евро.

„Всички сме задължавали бизнеса да не го прави, забранявали сме го, налагали сме санкции, ако не се превалутират цените, а се обърнат просто в евро. И сега управляващите във всички данъчни закони санкциите и за физически, и за юридически лица стават по две“, каза депутатът.

Бюджетът е приет само на първо четене

Народното събрание прие законопроекта за държавния бюджет за 2027 г. на първо четене на 25 ноември. В него е заложен дефицит по консолидираната фискална програма от 3,5% от брутния вътрешен продукт, докато на начислена основа очакваният дефицит е 4,2%. Предвижда се през годината да бъде поет нов дълг до 8,6 млрд. евро, а общият държавен дълг в края на 2027 г. да достигне 44,3 млрд. евро, или 31,4% от БВП.

Различна оценка дава Европейската комисия. В есенната си прогноза тя очаква дефицитът на сектор „Държавно управление“ в България да бъде 4% от БВП през 2027 г., при 5% през 2026 г. Комисията отбелязва, че страната остава в процедура при прекомерен дефицит и препоръчва бюджетът за 2027 г. да бъде изпълнен стриктно, без нови разходи извън рамката.

Европейската комисия вече препоръча на Съвета на ЕС да установи, че България не е предприела ефективни действия за овладяване на прекомерния дефицит през 2026 г. Следващият етап от процедурата може да включва нов коригиращ разходен път за страната, а изпълнението на бюджета ще бъде оценено отново през пролетта на 2027 г.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, bnrnews.bg