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Акция „Зима“: Полицията следи пешеходците до 20 ноември
  Тема: Трафик

Акция „Зима“: Полицията следи пешеходците до 20 ноември

11 Ноември, 2026 06:28 367 1

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  • пътна полиция-
  • пешеходци-
  • пътна безопасност

Вторият етап на кампанията е насочен към безопасното пресичане и поведението на водачите спрямо пешеходците

Акция „Зима“: Полицията следи пешеходците до 20 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вторият етап на акция „Зима“ започва днес и ще продължи до 20 ноември. Кампанията е под мотото „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ и се провежда в цялата страна.

Пътната полиция ще следи за безопасното пресичане, поведението на пешеходците и спазването на задълженията от водачите. Акцент са неправилното пресичане, използването на мобилни устройства по време на пресичане, намаляването на скоростта и пропускането на пешеходци на обозначените места.

„Ще обърнем внимание на толерантността, която трябва да има от страна на тези участници в движението, за да бъде осигурена по-голяма пътна безопасност“, заяви комисар Сергей Алексов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“.

Полицейските екипи ще контролират и нарушения, които създават предпоставки за пътни инциденти, включително в условия на намалена видимост и натоварен трафик. От полицията напомнят на пешеходците да пресичат само на разрешените места и да се съобразяват с движението на автомобилите.

Предстои контрол на автомобилите и зимните гуми

Първият етап на акцията се проведе от 1 до 10 ноември. Той беше насочен към подготовката за зимата на автомобилите, велосипедите, индивидуалните електрически превозни средства и превозните средства с животинска тяга.

От 15 ноември до 1 март водачите трябва да използват гуми, предназначени за зимни условия, или гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 мм. Това изискване е част от правилата за движение при зимни условия.

Третият етап на акция „Зима“ ще бъде от 21 до 30 ноември. Тогава контролът ще обхване безопасното шофиране през зимата, техническата изправност на автомобилите и подготовката им за движение при усложнени пътни условия.


София / България
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  • 1 МНООООГО УЧИЛ МНООГО ЗНАЕЩ НО НЕНУЖЕН

    0 0 Отговор
    ЩЕ ИДЕМ ДА ПРЕСЕЧЕМ УТРЕ ШОСЕТО ПЕШЕХОДНАТА ПАТЕКА Е НА ЕДИН КИЛОМЕТЪР ОТ ТУКА.

    06:39 11.11.2026

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