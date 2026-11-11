Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Ямбол »
Милчев: Институциите са знаели за мъглата на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Милчев: Институциите са знаели за мъглата на „Тракия“

11 Ноември, 2026 08:18 1 852 107

  • богдан милчев-
  • автомагистрала тракия-
  • верижна катастрофа-
  • мъгла-
  • пътна безопасност

Според експерта информацията за 99% влажност и намалена видимост е постъпила около два часа преди катастрофата с 86 автомобила

Милчев: Институциите са знаели за мъглата на „Тракия“ - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Институциите са разполагали с информация за гъста мъгла, намалена видимост и опасни метеорологични условия на автомагистрала „Тракия“ около два часа преди тежките верижни катастрофи край Ямбол. Това заяви Богдан Милчев от Института за пътна безопасност в ефира на bTV.

Инцидентите станаха на 10 ноември с участието на 86 автомобила. Загинаха 11 души, а близо 50 бяха ранени. Заради мъглата движението беше затруднено, а спасителните екипи работиха на място в продължение на часове.

Данните за условията са постъпили около 5:00 ч.

По думите на Милчев около 5:00 ч. в ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“ е постъпила информация за 99% влажност на въздуха, намалена видимост и температура от 4 градуса. Според него при такива условия поддържащата фирма е трябвало да извърши обход на участъка и при необходимост да обработи настилката с препарати срещу заледяване.

„Това нещо не е направено. Това е големият пропуск, от който произтича всичко останало“, заяви Милчев.

Той посочи, че информацията от ситуационния център е била подадена и към Националния координационен център към МВР. В него участват представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, държавна агенция и АПИ. Според експерта центърът има възможност да вземе решение за затваряне на пътя, ако условията го налагат.

Спор за връзката между тол системата и МВР

Милчев заяви, че камерите на тол системата са заснели мъглата в района, а МВР има достъп до тази информация. Той отхвърли твърденията, че между системите няма свързаност.

„Системите функционират, информацията за всичко това, което се случва, е налична“, подчерта експертът.

Според него отговорността за подобни инциденти не трябва да се разглежда единствено през действията на водачите. Милчев постави и въпроса за използването на информационни табла, които да предупреждават за опасни пътни условия. По думите му съобщение само за мъгла не дава на шофьорите достатъчно информация дали настилката е хлъзгава, безопасно ли е преминаването и с каква скорост трябва да се движат.

Експертът призова вътрешният министър да провери колко информационни табла се съхраняват в складове на МВР и от кога не се използват.

Националното следствие пое разследването

Националната следствена служба пое разследването на катастрофите под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол. На място работят 10 следователи, трима криминалисти и мобилна криминалистична лаборатория.

Продължават разпитите на свидетели и пострадали, както и повторният оглед на местопроизшествията. След него предстои автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на произшествията, последователността на сблъсъците и причините за възникването им.

Движението по автомагистрала „Тракия“ вече е възстановено и в двете посоки, но в района продължава да има мъгла и намалена видимост. Според областния управител на Ямбол Георги Чалъков платното в посока София е било пуснато в 1:20 ч., а два часа по-късно е възстановено и движението към Бургас.

Източници: btvnovinite.bg


Ямбол / България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    55 24 Отговор
    Я се скрий бе!!!

    Коментиран от #67, #68

    08:20 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отговорност на институциите!!

    35 33 Отговор
    Ако се потвърди твърдението на Богдан Милчев, че още около 5:00 ч. АПИ е разполагала с информация за опасна мъгла и намалена видимост, а катастрофите са станали около два часа по-късно, възниква много сериозен въпрос:
    Защо не са предприети своевременни мерки за предупреждение и обезопасяване на движението?

    Коментиран от #31, #81, #87

    08:21 11.11.2026

  • 4 поредния нищо правещ експерт

    63 14 Отговор
    много експерти бе, всеки акъл дава

    нищо правещи експерти разбиращи от войната в украйна до пътищата в бг

    откъде се навъдиха толкова диванни всезнайковци?

    Коментиран от #75

    08:21 11.11.2026

  • 5 Тик-Ток

    39 11 Отговор
    За всичко е виновна демокрацията, демокрацията е вашето нещастие

    Коментиран от #44

    08:21 11.11.2026

  • 6 поредния експерт

    45 9 Отговор
    путин е виновен , пратил е мъглата в бг да не виждате дроновете му

    08:22 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Трябва да се провери:

    23 25 Отговор
    Получена ли е информацията и кой я е приел?
    Кой е бил длъжен да реагира?
    Извършен ли е обход на участъка?
    Имало ли е предупреждения по електронните табла?
    Обсъждано ли е ограничаване или временно затваряне на движението?
    Ако е имало информация за непосредствена опасност и отговорните лица не са реагирали, това може да представлява сериозно ИНСТИТУЦИОНАЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ!

    Коментиран от #35, #58, #69

    08:22 11.11.2026

  • 9 Милчев

    64 5 Отговор
    Основния проблем е в задкормилното устройство.

    Коментиран от #34, #37

    08:23 11.11.2026

  • 10 волан

    36 6 Отговор
    Ах,тази лоша и непослушна мъгла!

    08:23 11.11.2026

  • 11 Отговорност на пътноподдържащата фирма

    11 15 Отговор
    Тук трябва да се установи дали фирмата е изпълнила договорните си задължения.
    Мъглата и хлъзгавата настилка са различни опасности и изискват различни мерки.
    Затова трябва да се проверят действителните условия на настилката, метеорологичните данни и задълженията на изпълнителя.

    08:23 11.11.2026

  • 12 црррр

    26 9 Отговор
    Институциите са в гъста мъгла!

    Коментиран от #29

    08:24 11.11.2026

  • 13 Иван

    43 8 Отговор
    Единствено виновни са задкормилните устройства!

    08:24 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Отговорност на водачите

    49 0 Отговор
    Всеки водач е длъжен да съобразява скоростта с видимостта, пътните условия и дистанцията.
    Дори разрешената скорост на магистралата да е 140 км/ч, това не означава, че при гъста мъгла е безопасно да се кара с такава скорост.
    Трябва да се установи и поведението на конкретните участници в първоначалните сблъсъци.
    Особено важно е, че според прокуратурата става дума за две произшествия в различни платна, чиито причини все още се изясняват.

    Коментиран от #107

    08:24 11.11.2026

  • 16 провинциалист

    27 2 Отговор
    Мда, по стара българска традиция, мъглата ни изненада...

    08:24 11.11.2026

  • 17 Кой трябва да понесе отговорност?

    19 7 Отговор
    Разследването трябва да установи конкретно:
    Кой е причинил първоначалните сблъсъци?
    Имало ли е възможност катастрофите да бъдат предотвратени с навременни предупреждения?
    Защо при налична информация за опасни условия не е ограничено движението?
    Изпълнила ли е АПИ задълженията си за контрол?
    Изпълнила ли е поддържащата фирма договора си?

    Коментиран от #26

    08:25 11.11.2026

  • 18 Баба Яга

    26 2 Отговор
    Мъглата е виновна. Но за да не може да се препазят шофьорите от такова явление, от липсата на технологичен контрол и протоколи за намаляване скоростта и спиране на движението, причините са много и от десетилетия. Най-напред виновни са крадците от АПИ, шефове на строителните фирми, министри и премиери, през чието време са построени тези некачествени платна на Автомагистрала Тракия. Тия всички са за затвор. Докога ще чакаме да бъдат обвинени и осъдени??!

    08:25 11.11.2026

  • 19 Моето заключение

    14 21 Отговор
    Не може 11 загинали да бъдат обяснени просто с „несъобразена скорост“.
    Ако институциите са знаели за опасността два часа предварително, обществото има право да попита защо не са направили необходимото.
    Но трябва да се докаже и какви конкретни действия са били възможни и задължителни.
    Най-страшното в тази трагедия би било да се окаже, че хора са загинали не само заради лошите пътни условия и човешки грешки, а и заради предотвратимо институционално бездействие.
    И ако това се докаже, отговорността трябва да стигне до конкретните длъжностни лица, а не отново да се разтвори в безличното „системата не е сработила“.

    Коментиран от #49

    08:25 11.11.2026

  • 20 Дзак

    25 2 Отговор
    Това е всяка година, по няколко месеца в ниските части и поречия! Да ограничават скоростта и да спират камионите при мъгла както при високи температури.

    Коментиран от #24

    08:26 11.11.2026

  • 21 Бай Араб

    12 37 Отговор
    Десета година вече Румен Радев съсипва България и унищожава българите .

    08:26 11.11.2026

  • 22 Мъгла Има Всяка Година !

    26 0 Отговор
    Но система !

    За предупреждение !

    На Малоумните !

    Не !

    Коментиран от #28

    08:27 11.11.2026

  • 23 9689

    35 6 Отговор
    Богдане,скрий се......Институциите виновни,че 20-30 тиквеника спрели в отсрещното платно да гледат сеир.......Истината е,че водачите са неподготвени.

    Коментиран от #53

    08:27 11.11.2026

  • 24 Възмутен

    25 2 Отговор

    До коментар #20 от "Дзак":

    Ограничаване на скоростта при мъгла – категорично разумна мярка.
    Спиране на камионите – възможно, но не при всяка мъгла.
    Необходим е предварителен план.
    Щом определени участъци са известни с ежегодна гъста мъгла, институциите трябва да имат предварително разработени правила за реакция, а не да импровизират след катастрофа.
    Моят извод: Мъглата е природно явление, но неподготвеността за предвидимо природно явление е управленски проблем.
    Именно затова ограничаването на скоростта, своевременното предупреждение и при определени условия временното спиране на тежкотоварния трафик заслужават сериозно разглеждане.

    08:28 11.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 9935

    21 3 Отговор

    До коментар #17 от "Кой трябва да понесе отговорност?":

    Единствено виновни са задкормилните устройства!

    08:28 11.11.2026

  • 27 Легнал ангеЛ

    27 5 Отговор
    А бе то и хората знаеха , че ББ е простак , но години наред си го избираха ! Сега му сърбаме попарите.

    08:29 11.11.2026

  • 28 Всъщност Има !

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мъгла Има Всяка Година !":

    Прогнозата За времето !

    Е Част от пътната Обстановка !

    Но Кой Да Се Сети ?

    08:29 11.11.2026

  • 29 Добра ирония!

    15 4 Отговор

    До коментар #12 от "црррр":

    Мъглата по магистралата рано или късно ще се разсее. Но мъглата в главите на институциите май е постоянна. За съжаление, цената я плащат невинни хора.

    08:29 11.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Даааа

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Отговорност на институциите!!":

    Защото всички СПЯТ в този час и единствено очакват датата за заплата(и ако може да има увеличение).....и защо не са активирали най-малкото BG-ALERT.... пълно безхаберие...

    08:30 11.11.2026

  • 32 Намалете

    20 4 Отговор
    Скоростта на 120 км/ч. Умишлено ли няма нито един знак за ограниче на скоростта от София до Бургас - 140 км/ч, а той трябва да е на всеки от 2 до 5 километра разстояние. Магистралата е в окаяно състояние за тази висока скорост. Намалете скоростта защото всички ще продължат да страдат.

    08:30 11.11.2026

  • 33 Иван Иванов

    14 6 Отговор
    Пълен непукизъм и престъпна небрежност от страна на тия,които отговарят за пътищата.
    По Европа няма магистрала без система за оповестяване за мъгла,дъжд,поледица.
    Друг е въпроса,дали предупрежденията биха се спазвали тук,като зная какви сме комплексари.

    08:30 11.11.2026

  • 34 Радул

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Милчев":

    Това е частично вярно, но е удобно опростяване.
    Водачът носи отговорност за поведението си на пътя, но институциите носят отговорност за безопасността на пътната среда. Не може при всяка трагедия да обвиняваме само „задкормилното устройство“, особено когато има твърдения за предварително известни опасни условия. Отговорността не е или на шофьорите, или на институциите. Тя трябва да бъде установена за всеки конкретен случай.

    Коментиран от #45

    08:30 11.11.2026

  • 35 Сигнал До Мобифона ?

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва да се провери:":

    Не Щеш Ли ?

    08:31 11.11.2026

  • 36 Голяма глупост

    21 2 Отговор
    Като са знаели за мъглата, защо не са излезнали да я разсеят с духалки?!
    Милчев, ти защо не си на магистралата да разсистваш?

    Коментиран от #42

    08:31 11.11.2026

  • 37 Истината

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Милчев":

    Пътната безопасност не трябва да зависи само от това дали шофьорът ще сгреши, а и от това дали системата може да предотврати превръщането на грешката в трагедия.

    08:31 11.11.2026

  • 38 Циник

    9 9 Отговор
    Как си представяте полицай да ходи в някакво гадно време да регулира движение в мъглата за да спаси живота на някакви десетина данъкоплатеца след като може да седи на топло в офиса и заплатата да си тече. Наивни очаквания.

    Коментиран от #51

    08:32 11.11.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор
    МЕДИЯПУЛ БГ
    ....
    На магистрала "Тракия" можеше да има 40 електронни информационни табла за предупреждение за опасности на пътя като гъста мъгла и катастрофи, ако агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) беше успяла да изпълни европейски проект за около 4.5 милиона евро. Това обаче така и не се случи.

    Става въпрос за проект "Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система (ИТС) в обхвата на автомагистрала "Тракия". Той трябваше да се финансира по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Договорът между АПИ и управляващия орган на програмата за 8.9 млн. лв. е подписан в края на 2016 г. и е трябвало да бъде изпълнен за 3 години.
    РАПОНА ДА КАЖЕ ЗАЩО ?

    08:33 11.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ужас безкрай

    9 4 Отговор
    Българските институции винаги вървят след събитията. Думата "превенция" им е абсолютно непозната. Сега ще се вдигне много шум за няколко дни и после пак от същото до следващата трагедия.

    08:34 11.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този

    8 2 Отговор
    Много тросто и зло племе остана.Повечето бивши и по нови с фиктивно образование
    Кой да се сети че може да има мъгли а даже да сигнализира.Ето като ви лъгаха че ще арестуват двамата бандита и другите какво стана.То поне маркировка да сложат

    08:37 11.11.2026

  • 44 Аха

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Освен демокрацията са ни виновни и извънземните.Все някой трябва да ни е виновен.

    08:37 11.11.2026

  • 45 Като

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Радул":

    Няма мисъл в това устройство,всякакви институций са безсилни.

    08:38 11.11.2026

  • 46 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    2 4 Отговор
    ДЕЛОТО ПРИКЛЮЧИ
    ВИНОВЕН БИЛ.. МА МА ЛИГАТА...ЙОЦА..РАДИСТА И ФАТ МАКА НЕ...😀

    08:38 11.11.2026

  • 47 А ти ?

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Госあ":

    В кажи нещо умно.

    Коментиран от #62

    08:38 11.11.2026

  • 48 Институцията

    12 1 Отговор
    Драги, ми смехурко в този период в годината всички освен институциите знаят че мъгла има по поречието на Дунав, Струма, Места, в ихтиманската и софийската дупки, на Боровец, на Пампорово, ямболско, сливенско, пазарджишко и разградско. Дай сега да изкараме всички полицейски коли, пожарни и линейки с включени сигнални светлини в цяла България защото има самонадеяни, недоизтрезняли и неопитни шофьори на пътя. Ако човечето на волана не разпознава мъгла от тъмнина, не се съобразява с температура и влажност той е ОПАСЕН на пътя за всички!

    08:38 11.11.2026

  • 49 така е

    15 1 Отговор

    До коментар #19 от "Моето заключение":

    Причината не е само несъобразена с мъглата скорост, но и несъобразената дистанция. Да си представим, че всеки един от водачите в този участък беше подходил съгласно разума - бяха намалили скоростта постепенно, бяха поддържали голяма дистанция, за да имат достатъчно време за реакция, тогава щеше ли да се случи верижна катастрофа? А и дори са се беше случила, то единствените жертви щяха да са ламарините. Истината е, че голяма част от народа ни вече не ползва ума си, а действа инстинктивно и чака държавата да му каже, че има мъгла вместо да се довери на очите си. Обзалагам се, че повечето водачи са си помислили, че щом са на магистрала значи трябва да се движат минимум с 50 и максимум със 140 км/ч независимо от мъглата. А ако всички бяха намалили скоростта до 50-60 км/ч дали днес щяхме да имаме ден на национален траур? В случая не е виновна държавата, а липсата на разум и отговорност както към своя, така и към чуждия живот, а това се учи още в началното училище.

    08:39 11.11.2026

  • 50 Майстора

    10 2 Отговор
    Много приказки на вятъра.Срещу природата и наглите шофьори няма лек.
    А такива неща се случват навсякъде по света.И там където има предупредителни табели.А и като сложат
    табели , кой ще ги спазва?

    08:39 11.11.2026

  • 51 Драго

    10 0 Отговор

    До коментар #38 от "Циник":

    И в тази мъгла щяха да ги отнесат със сигурност ония дето карали с 100-120 км в час . Спомняте ли само преди месец , пак на Тракия как убиха човек от поддържащата фирма защото беше помогнал на шофьора да обезопаси закъсалата си кола .Времето пак беше лошо , валеше дъжд.

    Коментиран от #66

    08:40 11.11.2026

  • 52 И КАКВО ДА СЕ

    5 0 Отговор
    Направи. Един глашатай и да вдига със микрофон мъгла има мокър път карайте внимателно. Създадоха ААРТА някви крясъци по телефона за опасност. Защо не го направиха и вчера бъдете внимателни мъгла там и там ВСИЧКИ ИМАТ ТЕЛЕФОНИ. . И НЕ САМО З МЪГЛАТА.

    08:41 11.11.2026

  • 53 ДЗОМБИ ЛЕНД💀

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "9689":

    КААК ...КААК НЕ ПОДГОТВЕНИ..
    ВСЕКОЕ Е С ПЕТ ДЖИ...АЙЙФОНЧИК👍
    СНИМА ПОД И НАД ВОДА И МАГЛА😀

    08:42 11.11.2026

  • 54 Гражданин

    9 1 Отговор
    Абе хора, нали всички карат коли с отворени очи и виждат, че има мъгла. Добре беше тези които навлизат в мъглата да сигнализират на тези след тях. Когато срещат по пътя полицаи на кат сигнализират, когато виждат мъгла мълчат. Какво е това безумие, мъглата се вижда, правителството ли да ви каже да карате внимателно.

    08:44 11.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 маке

    5 1 Отговор
    герберски прошляк

    08:44 11.11.2026

  • 58 Да се затвори магистралата

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва да се провери:":

    или този участък от нея. По неадекватно желание не съм чувал. Ами затворете България заради мъглата като по времето на ковид 19. Смешници.

    08:44 11.11.2026

  • 59 Моля

    3 0 Отговор
    Господине кажете защо сте уволнен от МВР

    08:45 11.11.2026

  • 60 МАЛЕЕЕЕЕ КОЛКО

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "1488":

    Злоба тъпотия. Много си трупа МИМЕ. Освен ако не се бъзикаш. Но със живота на хората И ТРАГЕДИЯТА НЕ ТРЯБВА.

    08:45 11.11.2026

  • 61 Факт

    7 0 Отговор
    Шофьорите да не са слепци!?

    08:47 11.11.2026

  • 62 Госあ

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "А ти ?":

    Казах няколко пъти! В света има примери за работещи мерки срещу мъгла. Най близкият - Сърбия, най далечният - Китай.

    08:48 11.11.2026

  • 63 Мнение

    9 0 Отговор
    В София постоянно има катастрофи, няма осветление, няма маркировки, пътищата са с огромни дупки даже на Цариградско шосе, да не говорим за малките улици. Строителите разкопават и не оправят нищо. АПИ ще раздадат новогодишните огромни бонуси, след всичко, което се случва, а Шишков ще продължи да обикаля телевизиите.

    08:48 11.11.2026

  • 64 Тодор

    1 0 Отговор
    Колев- как ще ги стигнем американците.Е на стигнахме ги.

    08:48 11.11.2026

  • 65 от опит

    10 0 Отговор
    на 46 км на Тракия има ограничение от 50 км при дим и мъгла Опитай да го спазиш и вълната от "безсмъртни" след теб ще те смаже

    08:49 11.11.2026

  • 66 Циник

    7 1 Отговор

    До коментар #51 от "Драго":

    Да, риск има но това им е работата. Полицай е рискова професия и затова имат добри условия и заплати. Ама трябва и да ги изкарват понякога...

    08:51 11.11.2026

  • 67 сега

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    като падне сняг някъде, веднага да се спира движението по всички пътища и марш вкъщи до печката..

    Коментиран от #72

    08:51 11.11.2026

  • 68 Мъгла, е имало, и ще има

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    идиоти е имало, и ще има
    Бог да прости загиналите!

    Коментиран от #73

    08:52 11.11.2026

  • 69 ДрБр

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Трябва да се провери:":

    За първи път в историята на България пада мъгла и демократите трябва да бъдат специално предупредени.

    08:52 11.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 АБЕ

    1 2 Отговор
    "Институциите" не се интересуват от мъгли,а от възнаграждения.

    08:55 11.11.2026

  • 72 Госあ

    6 0 Отговор

    До коментар #67 от "сега":

    Не бате, като падне мъгла или сняг и превишиш обозначеното ограничение те снимат с камерите, които би трябвало да има навсякъде или поне на рисковите участъци или по средната скорост и ти разказват играта в пряк и преносен смисъл.

    08:55 11.11.2026

  • 73 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Мъгла, е имало, и ще има":

    тези идиоти трябва да бъдат превъзпитавани. Има много ефикасни методи за тая работа. Защото покрай тях страдат и невинни

    Коментиран от #98

    08:57 11.11.2026

  • 74 една от причините

    10 0 Отговор
    Този Милчев е много нагъл. Като беше шеф на КАТ, всичко беше трагедия, но си траеше. КАто го махнаха от поста, всичко орева. Така е в цяла България - като си част от системата - всичко е цветя и рози. КАто те изхвърлят - всички са некадърници и мошеници. Той е типичен представител на това съсловие. От всички критики по всички медии, може да приема само една - че КАТ не са на терен. По целия свят тези органи подпомагат движението, особено при опасности. У нас те са превърнати в част от НАП. Единствената им функция е се крият по храстите, да се слагат камери зад безумни ограничения и пълнят бюджета. Когато дейността им се измерва с броя ПТП-та, а не със събраните пари от гражданите, тогава ще има напредък. Магистралите с дупки-ями, те си чешат задниците, а като превишиш скороста някъде, където друг идиот е сложил знак 30 с 10 км., те съдират от глоби.

    08:57 11.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Ван дер Любе

    4 3 Отговор
    Когато на полицаите им се вдига заплатата, за да гласват за Борисов, Пеевски, Радев, ... проверяват ли се качествата им, задълженията им и т.н. В София да видиш полицай, който управлява трафика на големите кръсточища е изключение. Така не е имало никой на магистралата.

    08:58 11.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Бай Араб

    2 2 Отговор
    В Русия никъде няма интелигентна трафик система .

    09:02 11.11.2026

  • 79 Хорейшио

    5 0 Отговор
    пълни глупости говори тоя гербав бивш катаджия. Иституциибе били знаели. И какво, трябва да спрат движението ли? Влизаш в мъгла и караш с висока скорост, без да има видимост , без да спазваш дистанция, какво се очаква? Аболютна потрес е такива компрометирани хора да тръгват да си правят ПР след катастрофата. А и за тези които не знает . Т.нар "институт" бе пътна безопасност е НПО, т.е. няма нищо общо с наименованието си. Целта им е някой да им плати да пряват проучвания и до готвят някакви доклади къде били най опасните участъци от пътищата. Нещо, което могат и от АПИ да кажат. Усвояват пари с други думи

    09:02 11.11.2026

  • 80 започвам

    4 1 Отговор
    сериозно да си мисля, че компютрите в колите трябва да бъдат забранени. Управлението на автомобила трябва да зависи единствено от естествения интелект на водача, без той да се разсейва и подсъзнателно да разчита на "умната кола". Така се притъпяват рефлексите, а това на пътя е пагубно. Забележете, че колкото повете компютрите навлизат в автомобилите, толкова повече и по-тежки стават катастрофите. Дори най-неумният шофьор има вродени рефлекси и инстинкт за самосъхранение, когато те престанат да функционират се случва това, което се случва вече ежедневно по няколко пъти на ден. Да, компютърът е удобство, но вредите от него са в пъти повече от ползите.

    09:03 11.11.2026

  • 81 Георги

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отговорност на институциите!!":

    предупреждение за какво? Караш и виждаш гъста мъгла, какво правиш? Оглеждаш се за патрулки и табели? Нали го даваха - карали със 100 и се набили, само си го признават. Навсякъде по пътищата има снаци за максимална скорост при дъжд, мъгла, сняг. Колко още? Да ви пишат "на лично" ли?

    09:04 11.11.2026

  • 82 Бай Араб

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Магистралите Бойкови убиват":

    Ами ти карай по магистралите на Румен Радев,не карай по магистралите построени от г-н Борисов.

    09:04 11.11.2026

  • 83 Васил

    5 0 Отговор
    След такава,трагедия е изключително некоректно да обвиняваш когото и да е било.Не знам за случаи при плюсове температури да се третира настилка.Не съм шофирал по магистрала Тракия от една година,но нямам спомен там да има светлинно предупредителни табла,които да съобщават за опасност.В такава гъста мъгла,трябва да се кара изключително бавно и с пуснати всички възможни светлини от водачите.Такава трагедия се случи на Струма и най вероятно ще се случи пак,и не защото някой не е предприел мерки,а защото не сме общество което толерира околните,а мисли само единствено за себе си.

    09:06 11.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 само питам

    8 1 Отговор
    Вчера разях с остър нож една дюля. Не знам защо си бях сложил кутрето под дюлята, в резултат на което си отнесох 1/5 от кутрето. Държавата е виновна. Можеше да ми сложи едно светлинно табло в кухнята, на което с големи червени букви да пише, че не трябва да си слагам кутрето под дюлята докато се напъвам да я срежа на две. Искам оставката на правителството, защото това безхаберие към физическата ми цялост е непростимо. Оставка!!!

    Коментиран от #90

    09:07 11.11.2026

  • 86 УВАЖАЕМИ МИЛЧЕВ

    4 0 Отговор
    ГОВОРИШ ГЛУПОСТИ НИЙ ЗНАЙМ ЗАЩО ТЕ ИЗГОНИХА ОТ ПОЛИЦИЯТА ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ПРИПОМНЯ НЕСЕ ПОКАЗВАЙ ВЪВ ЕФИРА.

    09:07 11.11.2026

  • 87 Стършели

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Отговорност на институциите!!":

    Горките малчугани-шофьори май са късогледи и не са видели мъглата? И са карали с летни гуми?
    И на всеки километър искат полицай да ги предупреждава!
    Жалко за починалите!!

    09:08 11.11.2026

  • 88 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Да се затворят магистралите построени от Бойко Борисов и да се използват само магистралите построени от Румен Радев .

    09:09 11.11.2026

  • 89 Специалист

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "ХРИСТО":

    Браво.Точно казано.На калпави шофьори мъглата асфалта маркировка космоса им пречи.Как се кара в мъгла без да имаш видимост все едно маймуна с калашник.И аман от експерти и специалисти по медийте

    09:10 11.11.2026

  • 90 Георги

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "само питам":

    министрите на дюлите, ножовете и кутретата да си подадат оставките. В знак на солидарност на чичо румен да му се намали поведението с една единица, а на урсула да се пише забележка.

    09:10 11.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Йхгхбббб

    3 0 Отговор
    Интересно,като са знаели, какво от това.Ти като видиш мъгла,натискаш педала или намаляваш?И какво правят 20 тира в лявото платно?

    09:16 11.11.2026

  • 93 Бай Благой

    0 0 Отговор
    Мъгли има от край време. Кога се е съобщавало на шофьорите за тях в България? Иначе, знаем от времето на Ковид, че властта много обича хората и не може да позволи някой да се разболее. Грижи се за пиле да не прехвръкне и косъм да не падне от главите ни. Пътищата са перфектни, храната чиста, доходите достойни, образованието чудесно, здравеопазването още повече, правосъдието-хептен.

    09:18 11.11.2026

  • 94 може и сега да опесачът . пясък има в

    1 0 Отговор
    морето . знаците отдавна не спасяват никой . много начесто са . има изоставени знаци след ремонти отпреди 10 години . но смъкнеш ли рязко скоростта може някой да те набибитка или дори да те бутне . поне нямало кон на пътя . а това е плюс .

    09:20 11.11.2026

  • 95 хмм

    4 0 Отговор
    Какво всъщност ни казва Милчев - институциите са знаели за мъглата, обаче тези, които са се движили в нея, изобщо не са знаели, че има мъгла. И понеже тези в мъглата не знаят, че има мъгла, институциите, които не са в мъглата, е трябвало да им кажат, че има мъгла. Тъй като институциите не са им казали, потърпевшите не са разбрали за мъглата и така се е стигнало до трагедията. Аз така го разбрах. По-точно не го разбрах.

    09:20 11.11.2026

  • 96 Емигрант

    4 0 Отговор
    И какво като са знаели институциите за мъглата бе умчо, институциите ли ще управляват автомобилите ? Мъглите в България НЕВИДИМИ ли са, че се води някаква неразбираема "война" в търсене на виновник който да съществува като заподозрян сред природните явления ? Милчев тъппако, намерете начин да направите шофьорите в България съзнателни уважаващи законите за движение на МПС по пътищата, нито приридните явления са виновни, нито лошите пътища когато се управлява МПС с разум, когато този разум не е придобит от чалгаризъм и самонадеяност ! Големи глупости е изказал този "експерт", като, че ли слепци управляват МПС в България ! С такива "експерти" като този всичко каквото се случва в България си е каквото трябва да бъде и каквото е !

    09:21 11.11.2026

  • 97 Мъглата като феномен

    4 0 Отговор
    Има нещо откачено в това публично говорене.
    Хем искат свобода и всеки сам да си " преценя", хем очакват институциите да им кажат, че има мъгла...
    Глави нямат, сетива нямат, инстинкт за самосъхранение нямат...мозък нямат, нанизали се...
    Сега се търси виновен. А някога човекът беше мислещо същество.

    09:21 11.11.2026

  • 98 има начин

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Госあ":

    трябва да се отнемат книжки за нарушения. Не всеки може да бъде шофьор, както и пилот или математитк и т. н.
    Превишена скорост, отнета книжка, отнето предимство -отнета книжка, наркотици - отнета книжка. Така на пътя ще останат по-малко джигити.

    09:22 11.11.2026

  • 99 Берем плодовете на цивилизацията

    5 0 Отговор
    с пълни шепи. Охолния живот, изпълнен с екстри - тук и сега, при това веднага, ни притъпиха инстинктите за самосъхранение. Разглезените потребители свикнаха, че за всичко някой им е длъжен , защото те си плащат (я данък, я услуга). Стопи се личната отговорност (колко я имаше изобщо). В тази катастрофа вероятно само първия атомобил се е движил със събразена скорост, останалите - уви, са си консумирали правата докато шофират. А Милчев - ами, интелЕгентен експерт, с интелект на магаре.

    09:22 11.11.2026

  • 100 Хм1234

    5 0 Отговор
    От снимките видях, че основна причина за катастрофата са тировете. Трябва да се въведят следните правила:
    1. Разтояние между два тира 200м
    2. Да се забрани тировете да се движат на "хоро". Като се наредят 3 тира един един след друг, няма изпреварване. Образуват се колони в лявото платно .
    3. Да се забрани тир да изпреварва тир.
    4. Да се въведе максимална скорост на тир.
    5. Да се следи непрекъснато и внимателно тирът да не е претоварен. Асо е да се налагат глоби от 10000 евро на тон.

    09:29 11.11.2026

  • 101 Кольо

    1 1 Отговор
    Те са знаели и са направили това, което правят по принцип - нищо! Разчитат хората сами да се оправят.
    А качеството на шофьорите пада… с тезʼ книжки, дето вече се падат и от “Зрънчо”.
    Нулева култура на каране. Жалко за жертвите и ранените.

    Коментиран от #105

    09:29 11.11.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 На катаджиите- духалки!

    3 1 Отговор
    Тоя иксперТ като беше в КАТ беше раздал на кАтаджиите духалки да издухват мъглата.

    09:31 11.11.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Като е купена...

    1 0 Отговор

    До коментар #101 от "Кольо":

    Когато книжката е купена , как може да очакваш от задкормилните устройство знания за това що е лед,черен лед,мъгла, конденз от прах и мъгла...? Та то устройството не може да чете?

    09:35 11.11.2026

  • 106 батковски

    0 0 Отговор
    МИЛЧЕВ ,вече знаем ,че не разбираш от мъгла,но видвхме колко си се омазал

    09:37 11.11.2026

  • 107 Радеф

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Отговорност на водачите":

    Точно казано .Така че нито Чоко нито Боко са и виновни.От оцелелите съдебна отговорност.Съболезнования но има Закон.

    09:43 11.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Всички градове