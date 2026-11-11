Милчев: Институциите са знаели за мъглата на „Тракия“

Институциите са разполагали с информация за гъста мъгла, намалена видимост и опасни метеорологични условия на автомагистрала „Тракия“ около два часа преди тежките верижни катастрофи край Ямбол. Това заяви Богдан Милчев от Института за пътна безопасност в ефира на bTV.

Инцидентите станаха на 10 ноември с участието на 86 автомобила. Загинаха 11 души, а близо 50 бяха ранени. Заради мъглата движението беше затруднено, а спасителните екипи работиха на място в продължение на часове.

Данните за условията са постъпили около 5:00 ч.

По думите на Милчев около 5:00 ч. в ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“ е постъпила информация за 99% влажност на въздуха, намалена видимост и температура от 4 градуса. Според него при такива условия поддържащата фирма е трябвало да извърши обход на участъка и при необходимост да обработи настилката с препарати срещу заледяване.

„Това нещо не е направено. Това е големият пропуск, от който произтича всичко останало“, заяви Милчев.

Той посочи, че информацията от ситуационния център е била подадена и към Националния координационен център към МВР. В него участват представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, държавна агенция и АПИ. Според експерта центърът има възможност да вземе решение за затваряне на пътя, ако условията го налагат.

Спор за връзката между тол системата и МВР

Милчев заяви, че камерите на тол системата са заснели мъглата в района, а МВР има достъп до тази информация. Той отхвърли твърденията, че между системите няма свързаност.

„Системите функционират, информацията за всичко това, което се случва, е налична“, подчерта експертът.

Според него отговорността за подобни инциденти не трябва да се разглежда единствено през действията на водачите. Милчев постави и въпроса за използването на информационни табла, които да предупреждават за опасни пътни условия. По думите му съобщение само за мъгла не дава на шофьорите достатъчно информация дали настилката е хлъзгава, безопасно ли е преминаването и с каква скорост трябва да се движат.

Експертът призова вътрешният министър да провери колко информационни табла се съхраняват в складове на МВР и от кога не се използват.

Националното следствие пое разследването

Националната следствена служба пое разследването на катастрофите под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол. На място работят 10 следователи, трима криминалисти и мобилна криминалистична лаборатория.

Продължават разпитите на свидетели и пострадали, както и повторният оглед на местопроизшествията. След него предстои автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на произшествията, последователността на сблъсъците и причините за възникването им.

Движението по автомагистрала „Тракия“ вече е възстановено и в двете посоки, но в района продължава да има мъгла и намалена видимост. Според областния управител на Ямбол Георги Чалъков платното в посока София е било пуснато в 1:20 ч., а два часа по-късно е възстановено и движението към Бургас.

Източници: btvnovinite.bg