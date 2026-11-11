Милчев: Институциите са знаели за мъглата на „Тракия“

Институциите са разполагали с информация за гъста мъгла, намалена видимост и опасни метеорологични условия на автомагистрала „Тракия“ около два часа преди тежките верижни катастрофи край Ямбол. Това заяви Богдан Милчев от Института за пътна безопасност в ефира на bTV.
Инцидентите станаха на 10 ноември с участието на 86 автомобила. Загинаха 11 души, а близо 50 бяха ранени. Заради мъглата движението беше затруднено, а спасителните екипи работиха на място в продължение на часове.
Данните за условията са постъпили около 5:00 ч.
По думите на Милчев около 5:00 ч. в ситуационния център на Агенция „Пътна инфраструктура“ е постъпила информация за 99% влажност на въздуха, намалена видимост и температура от 4 градуса. Според него при такива условия поддържащата фирма е трябвало да извърши обход на участъка и при необходимост да обработи настилката с препарати срещу заледяване.
Той посочи, че информацията от ситуационния център е била подадена и към Националния координационен център към МВР. В него участват представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, държавна агенция и АПИ. Според експерта центърът има възможност да вземе решение за затваряне на пътя, ако условията го налагат.
Спор за връзката между тол системата и МВР
Милчев заяви, че камерите на тол системата са заснели мъглата в района, а МВР има достъп до тази информация. Той отхвърли твърденията, че между системите няма свързаност.„Системите функционират, информацията за всичко това, което се случва, е налична“, подчерта експертът.
Според него отговорността за подобни инциденти не трябва да се разглежда единствено през действията на водачите. Милчев постави и въпроса за използването на информационни табла, които да предупреждават за опасни пътни условия. По думите му съобщение само за мъгла не дава на шофьорите достатъчно информация дали настилката е хлъзгава, безопасно ли е преминаването и с каква скорост трябва да се движат.
Експертът призова вътрешният министър да провери колко информационни табла се съхраняват в складове на МВР и от кога не се използват.
Националното следствие пое разследването
Националната следствена служба пое разследването на катастрофите под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол. На място работят 10 следователи, трима криминалисти и мобилна криминалистична лаборатория.
Продължават разпитите на свидетели и пострадали, както и повторният оглед на местопроизшествията. След него предстои автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на произшествията, последователността на сблъсъците и причините за възникването им.
Движението по автомагистрала „Тракия“ вече е възстановено и в двете посоки, но в района продължава да има мъгла и намалена видимост. Според областния управител на Ямбол Георги Чалъков платното в посока София е било пуснато в 1:20 ч., а два часа по-късно е възстановено и движението към Бургас.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #67, #68
08:20 11.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Отговорност на институциите!!
Защо не са предприети своевременни мерки за предупреждение и обезопасяване на движението?
Коментиран от #31, #81, #87
08:21 11.11.2026
4 поредния нищо правещ експерт
нищо правещи експерти разбиращи от войната в украйна до пътищата в бг
откъде се навъдиха толкова диванни всезнайковци?
Коментиран от #75
08:21 11.11.2026
5 Тик-Ток
Коментиран от #44
08:21 11.11.2026
6 поредния експерт
08:22 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трябва да се провери:
Кой е бил длъжен да реагира?
Извършен ли е обход на участъка?
Имало ли е предупреждения по електронните табла?
Обсъждано ли е ограничаване или временно затваряне на движението?
Ако е имало информация за непосредствена опасност и отговорните лица не са реагирали, това може да представлява сериозно ИНСТИТУЦИОНАЛНО БЕЗДЕЙСТВИЕ!
Коментиран от #35, #58, #69
08:22 11.11.2026
9 Милчев
Коментиран от #34, #37
08:23 11.11.2026
10 волан
08:23 11.11.2026
11 Отговорност на пътноподдържащата фирма
Мъглата и хлъзгавата настилка са различни опасности и изискват различни мерки.
Затова трябва да се проверят действителните условия на настилката, метеорологичните данни и задълженията на изпълнителя.
08:23 11.11.2026
12 црррр
Коментиран от #29
08:24 11.11.2026
13 Иван
08:24 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Отговорност на водачите
Дори разрешената скорост на магистралата да е 140 км/ч, това не означава, че при гъста мъгла е безопасно да се кара с такава скорост.
Трябва да се установи и поведението на конкретните участници в първоначалните сблъсъци.
Особено важно е, че според прокуратурата става дума за две произшествия в различни платна, чиито причини все още се изясняват.
Коментиран от #107
08:24 11.11.2026
16 провинциалист
08:24 11.11.2026
17 Кой трябва да понесе отговорност?
Кой е причинил първоначалните сблъсъци?
Имало ли е възможност катастрофите да бъдат предотвратени с навременни предупреждения?
Защо при налична информация за опасни условия не е ограничено движението?
Изпълнила ли е АПИ задълженията си за контрол?
Изпълнила ли е поддържащата фирма договора си?
Коментиран от #26
08:25 11.11.2026
18 Баба Яга
08:25 11.11.2026
19 Моето заключение
Ако институциите са знаели за опасността два часа предварително, обществото има право да попита защо не са направили необходимото.
Но трябва да се докаже и какви конкретни действия са били възможни и задължителни.
Най-страшното в тази трагедия би било да се окаже, че хора са загинали не само заради лошите пътни условия и човешки грешки, а и заради предотвратимо институционално бездействие.
И ако това се докаже, отговорността трябва да стигне до конкретните длъжностни лица, а не отново да се разтвори в безличното „системата не е сработила“.
Коментиран от #49
08:25 11.11.2026
20 Дзак
Коментиран от #24
08:26 11.11.2026
21 Бай Араб
08:26 11.11.2026
22 Мъгла Има Всяка Година !
За предупреждение !
На Малоумните !
Не !
Коментиран от #28
08:27 11.11.2026
23 9689
Коментиран от #53
08:27 11.11.2026
24 Възмутен
До коментар #20 от "Дзак":Ограничаване на скоростта при мъгла – категорично разумна мярка.
Спиране на камионите – възможно, но не при всяка мъгла.
Необходим е предварителен план.
Щом определени участъци са известни с ежегодна гъста мъгла, институциите трябва да имат предварително разработени правила за реакция, а не да импровизират след катастрофа.
Моят извод: Мъглата е природно явление, но неподготвеността за предвидимо природно явление е управленски проблем.
Именно затова ограничаването на скоростта, своевременното предупреждение и при определени условия временното спиране на тежкотоварния трафик заслужават сериозно разглеждане.
08:28 11.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 9935
До коментар #17 от "Кой трябва да понесе отговорност?":Единствено виновни са задкормилните устройства!
08:28 11.11.2026
27 Легнал ангеЛ
08:29 11.11.2026
28 Всъщност Има !
До коментар #22 от "Мъгла Има Всяка Година !":Прогнозата За времето !
Е Част от пътната Обстановка !
Но Кой Да Се Сети ?
08:29 11.11.2026
29 Добра ирония!
До коментар #12 от "црррр":Мъглата по магистралата рано или късно ще се разсее. Но мъглата в главите на институциите май е постоянна. За съжаление, цената я плащат невинни хора.
08:29 11.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Даааа
До коментар #3 от "Отговорност на институциите!!":Защото всички СПЯТ в този час и единствено очакват датата за заплата(и ако може да има увеличение).....и защо не са активирали най-малкото BG-ALERT.... пълно безхаберие...
08:30 11.11.2026
32 Намалете
08:30 11.11.2026
33 Иван Иванов
По Европа няма магистрала без система за оповестяване за мъгла,дъжд,поледица.
Друг е въпроса,дали предупрежденията биха се спазвали тук,като зная какви сме комплексари.
08:30 11.11.2026
34 Радул
До коментар #9 от "Милчев":Това е частично вярно, но е удобно опростяване.
Водачът носи отговорност за поведението си на пътя, но институциите носят отговорност за безопасността на пътната среда. Не може при всяка трагедия да обвиняваме само „задкормилното устройство“, особено когато има твърдения за предварително известни опасни условия. Отговорността не е или на шофьорите, или на институциите. Тя трябва да бъде установена за всеки конкретен случай.
Коментиран от #45
08:30 11.11.2026
35 Сигнал До Мобифона ?
До коментар #8 от "Трябва да се провери:":Не Щеш Ли ?
08:31 11.11.2026
36 Голяма глупост
Милчев, ти защо не си на магистралата да разсистваш?
Коментиран от #42
08:31 11.11.2026
37 Истината
До коментар #9 от "Милчев":Пътната безопасност не трябва да зависи само от това дали шофьорът ще сгреши, а и от това дали системата може да предотврати превръщането на грешката в трагедия.
08:31 11.11.2026
38 Циник
Коментиран от #51
08:32 11.11.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
На магистрала "Тракия" можеше да има 40 електронни информационни табла за предупреждение за опасности на пътя като гъста мъгла и катастрофи, ако агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) беше успяла да изпълни европейски проект за около 4.5 милиона евро. Това обаче така и не се случи.
Става въпрос за проект "Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система (ИТС) в обхвата на автомагистрала "Тракия". Той трябваше да се финансира по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (ОПТТИ) 2014 – 2020 г. Договорът между АПИ и управляващия орган на програмата за 8.9 млн. лв. е подписан в края на 2016 г. и е трябвало да бъде изпълнен за 3 години.
РАПОНА ДА КАЖЕ ЗАЩО ?
08:33 11.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ужас безкрай
08:34 11.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този
Кой да се сети че може да има мъгли а даже да сигнализира.Ето като ви лъгаха че ще арестуват двамата бандита и другите какво стана.То поне маркировка да сложат
08:37 11.11.2026
44 Аха
До коментар #5 от "Тик-Ток":Освен демокрацията са ни виновни и извънземните.Все някой трябва да ни е виновен.
08:37 11.11.2026
45 Като
До коментар #34 от "Радул":Няма мисъл в това устройство,всякакви институций са безсилни.
08:38 11.11.2026
46 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
ВИНОВЕН БИЛ.. МА МА ЛИГАТА...ЙОЦА..РАДИСТА И ФАТ МАКА НЕ...😀
08:38 11.11.2026
47 А ти ?
До коментар #42 от "Госあ":В кажи нещо умно.
Коментиран от #62
08:38 11.11.2026
48 Институцията
08:38 11.11.2026
49 така е
До коментар #19 от "Моето заключение":Причината не е само несъобразена с мъглата скорост, но и несъобразената дистанция. Да си представим, че всеки един от водачите в този участък беше подходил съгласно разума - бяха намалили скоростта постепенно, бяха поддържали голяма дистанция, за да имат достатъчно време за реакция, тогава щеше ли да се случи верижна катастрофа? А и дори са се беше случила, то единствените жертви щяха да са ламарините. Истината е, че голяма част от народа ни вече не ползва ума си, а действа инстинктивно и чака държавата да му каже, че има мъгла вместо да се довери на очите си. Обзалагам се, че повечето водачи са си помислили, че щом са на магистрала значи трябва да се движат минимум с 50 и максимум със 140 км/ч независимо от мъглата. А ако всички бяха намалили скоростта до 50-60 км/ч дали днес щяхме да имаме ден на национален траур? В случая не е виновна държавата, а липсата на разум и отговорност както към своя, така и към чуждия живот, а това се учи още в началното училище.
08:39 11.11.2026
50 Майстора
А такива неща се случват навсякъде по света.И там където има предупредителни табели.А и като сложат
табели , кой ще ги спазва?
08:39 11.11.2026
51 Драго
До коментар #38 от "Циник":И в тази мъгла щяха да ги отнесат със сигурност ония дето карали с 100-120 км в час . Спомняте ли само преди месец , пак на Тракия как убиха човек от поддържащата фирма защото беше помогнал на шофьора да обезопаси закъсалата си кола .Времето пак беше лошо , валеше дъжд.
Коментиран от #66
08:40 11.11.2026
52 И КАКВО ДА СЕ
08:41 11.11.2026
53 ДЗОМБИ ЛЕНД💀
До коментар #23 от "9689":КААК ...КААК НЕ ПОДГОТВЕНИ..
ВСЕКОЕ Е С ПЕТ ДЖИ...АЙЙФОНЧИК👍
СНИМА ПОД И НАД ВОДА И МАГЛА😀
08:42 11.11.2026
54 Гражданин
08:44 11.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 маке
08:44 11.11.2026
58 Да се затвори магистралата
До коментар #8 от "Трябва да се провери:":или този участък от нея. По неадекватно желание не съм чувал. Ами затворете България заради мъглата като по времето на ковид 19. Смешници.
08:44 11.11.2026
59 Моля
08:45 11.11.2026
60 МАЛЕЕЕЕЕ КОЛКО
До коментар #40 от "1488":Злоба тъпотия. Много си трупа МИМЕ. Освен ако не се бъзикаш. Но със живота на хората И ТРАГЕДИЯТА НЕ ТРЯБВА.
08:45 11.11.2026
61 Факт
08:47 11.11.2026
62 Госあ
До коментар #47 от "А ти ?":Казах няколко пъти! В света има примери за работещи мерки срещу мъгла. Най близкият - Сърбия, най далечният - Китай.
08:48 11.11.2026
63 Мнение
08:48 11.11.2026
64 Тодор
08:48 11.11.2026
65 от опит
08:49 11.11.2026
66 Циник
До коментар #51 от "Драго":Да, риск има но това им е работата. Полицай е рискова професия и затова имат добри условия и заплати. Ама трябва и да ги изкарват понякога...
08:51 11.11.2026
67 сега
До коментар #1 от "Госあ":като падне сняг някъде, веднага да се спира движението по всички пътища и марш вкъщи до печката..
Коментиран от #72
08:51 11.11.2026
68 Мъгла, е имало, и ще има
До коментар #1 от "Госあ":идиоти е имало, и ще има
Бог да прости загиналите!
Коментиран от #73
08:52 11.11.2026
69 ДрБр
До коментар #8 от "Трябва да се провери:":За първи път в историята на България пада мъгла и демократите трябва да бъдат специално предупредени.
08:52 11.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 АБЕ
08:55 11.11.2026
72 Госあ
До коментар #67 от "сега":Не бате, като падне мъгла или сняг и превишиш обозначеното ограничение те снимат с камерите, които би трябвало да има навсякъде или поне на рисковите участъци или по средната скорост и ти разказват играта в пряк и преносен смисъл.
08:55 11.11.2026
73 Госあ
До коментар #68 от "Мъгла, е имало, и ще има":тези идиоти трябва да бъдат превъзпитавани. Има много ефикасни методи за тая работа. Защото покрай тях страдат и невинни
Коментиран от #98
08:57 11.11.2026
74 една от причините
08:57 11.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Ван дер Любе
08:58 11.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Бай Араб
09:02 11.11.2026
79 Хорейшио
09:02 11.11.2026
80 започвам
09:03 11.11.2026
81 Георги
До коментар #3 от "Отговорност на институциите!!":предупреждение за какво? Караш и виждаш гъста мъгла, какво правиш? Оглеждаш се за патрулки и табели? Нали го даваха - карали със 100 и се набили, само си го признават. Навсякъде по пътищата има снаци за максимална скорост при дъжд, мъгла, сняг. Колко още? Да ви пишат "на лично" ли?
09:04 11.11.2026
82 Бай Араб
До коментар #75 от "Магистралите Бойкови убиват":Ами ти карай по магистралите на Румен Радев,не карай по магистралите построени от г-н Борисов.
09:04 11.11.2026
83 Васил
09:06 11.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 само питам
Коментиран от #90
09:07 11.11.2026
86 УВАЖАЕМИ МИЛЧЕВ
09:07 11.11.2026
87 Стършели
До коментар #3 от "Отговорност на институциите!!":Горките малчугани-шофьори май са късогледи и не са видели мъглата? И са карали с летни гуми?
И на всеки километър искат полицай да ги предупреждава!
Жалко за починалите!!
09:08 11.11.2026
88 Бай Араб
09:09 11.11.2026
89 Специалист
До коментар #77 от "ХРИСТО":Браво.Точно казано.На калпави шофьори мъглата асфалта маркировка космоса им пречи.Как се кара в мъгла без да имаш видимост все едно маймуна с калашник.И аман от експерти и специалисти по медийте
09:10 11.11.2026
90 Георги
До коментар #85 от "само питам":министрите на дюлите, ножовете и кутретата да си подадат оставките. В знак на солидарност на чичо румен да му се намали поведението с една единица, а на урсула да се пише забележка.
09:10 11.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Йхгхбббб
09:16 11.11.2026
93 Бай Благой
09:18 11.11.2026
94 може и сега да опесачът . пясък има в
09:20 11.11.2026
95 хмм
09:20 11.11.2026
96 Емигрант
09:21 11.11.2026
97 Мъглата като феномен
Хем искат свобода и всеки сам да си " преценя", хем очакват институциите да им кажат, че има мъгла...
Глави нямат, сетива нямат, инстинкт за самосъхранение нямат...мозък нямат, нанизали се...
Сега се търси виновен. А някога човекът беше мислещо същество.
09:21 11.11.2026
98 има начин
До коментар #73 от "Госあ":трябва да се отнемат книжки за нарушения. Не всеки може да бъде шофьор, както и пилот или математитк и т. н.
Превишена скорост, отнета книжка, отнето предимство -отнета книжка, наркотици - отнета книжка. Така на пътя ще останат по-малко джигити.
09:22 11.11.2026
99 Берем плодовете на цивилизацията
09:22 11.11.2026
100 Хм1234
1. Разтояние между два тира 200м
2. Да се забрани тировете да се движат на "хоро". Като се наредят 3 тира един един след друг, няма изпреварване. Образуват се колони в лявото платно .
3. Да се забрани тир да изпреварва тир.
4. Да се въведе максимална скорост на тир.
5. Да се следи непрекъснато и внимателно тирът да не е претоварен. Асо е да се налагат глоби от 10000 евро на тон.
09:29 11.11.2026
101 Кольо
А качеството на шофьорите пада… с тезʼ книжки, дето вече се падат и от “Зрънчо”.
Нулева култура на каране. Жалко за жертвите и ранените.
Коментиран от #105
09:29 11.11.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 На катаджиите- духалки!
09:31 11.11.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Като е купена...
До коментар #101 от "Кольо":Когато книжката е купена , как може да очакваш от задкормилните устройство знания за това що е лед,черен лед,мъгла, конденз от прах и мъгла...? Та то устройството не може да чете?
09:35 11.11.2026
106 батковски
09:37 11.11.2026
107 Радеф
До коментар #15 от "Отговорност на водачите":Точно казано .Така че нито Чоко нито Боко са и виновни.От оцелелите съдебна отговорност.Съболезнования но има Закон.
09:43 11.11.2026