Движението по автомагистрала „Тракия“ е възстановено в двете посоки във всички области на страната, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В актуалната пътна информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ е посочено: „Възстановено е движението на АМ „Тракия“, в двете посоки, във всички области“.

По-рано през деня снеговалежи, силен вятър и отрицателни температури усложниха пътната обстановка в страната. Към 6:00 часа 1062 снегопочистващи машини обработваха републиканската пътна мрежа, а временно бяха въведени ограничения за тежкотоварни автомобили по някои основни направления, включително по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ в Софийска област.

Възстановено е и движението по автомагистрала „Струма“ за всички моторни превозни средства. В същото време ограничения останаха в отделни участъци от пътната мрежа и по планински проходи. Проходът Троян – Кърнаре беше временно затворен заради силни снегонавявания и снеговалеж, а движението през прохода „Петрохан“ беше спряно заради закъсал тежкотоварен автомобил.

От АПИ призовават водачите да пътуват с повишено внимание, съобразена скорост и готовност за промени в организацията на движението при влошаване на метеорологичните условия.

Източници: sofianews.bg, thesite24.net, aktualnobg.com