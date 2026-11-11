Борис Бонев: Топлофикация да не е взела бърз кредит, че лихвите към държавата да са 13-15%?

Спаси София предложи Столичният общински съвет да поеме Топлофикация „на ръчно управление” и да започне спешни преговори с държавата, кредиторите и регулаторните органи за спасяване на дружеството от трупащия се дълг.

„Нямаме намерение да стоим безучастно, докато пореден критичен за София сектор изпада в тежка криза“, заявяват от Спаси София. Партията предлага ръководството на Топлофикация да дава отчет пред комисията по инженерна инфраструктура на всеки две седмици и съветниците да осъществяват публичен текущ контрол.

Според Борис Бонев Топлофикация няма как да се измъкне от дълговата спирала докато държавата не преоцени лихвите, които по дълга ѝ. „Категорично настоявам лихвите да бъдат намалени. Това е пладнешки обир. В момента законната лихва е 10,4%, а с БЕХ сте на 13-14%. Да не сме взели бърз кредит? Как е възможно години наред да се плащат 15-16% лихви”, попита Бонев и поясни, че плащанията на Топлофикация по дълга покриват само лихвите и не намаляват главницата.

Бонев се обърна и към Мая Манолова: „Каква по-голяма защита на потребителите от това държавата да не ограбва общинското дружество?! Топлофикация няма как да излезе на печалба докато е в капана на регулационния режим - цената на газа е по борсови цени, а цената на парното - социална и разликата държавата се преструва, че тази загуба за дружеството не е по нейна вина”, заяви още той.

Спаси София изискаха енергийната комисия на СОС да покани премиера Радев, министъра на енергетиката Ива Петрова, ръководствата на „Булгаргаз“, Българския енергиен холдинг, КЕВР и Топлофикация на обща среща, посветена на финансовото бъдеще на дружеството, на която този въпрос да бъде поставен и да се намери решение.

От партията отправиха и остри критики към Терзиев. „Терзиев се е срещнал с „Булгаргаз”, но не е казал на общинските съветници какво е дискутирано и какви решения са взети, но после в прессъобщенията му СОС е отговорен. Нашите приоритети са ясни: да спасим Топлофикация“, заяви Бонев и припомни, че предложението на Спаси София за технически одит на дружеството, който да установи реалното състояние на инфраструктурата и степента на необходимите инвестиции, беше блокирано преди година и половина, включително с гласовете на формации, подкрепящи кмета.

Според Спаси София кризата в Топлофикация е поредното доказателство колко важна бе исканата от тях ревизия на предходното управление. „Три години по-късно ревизия на наследството няма, нито има одит на общинските дружества. Липсват и конкретни решения за стабилизиране на общинската икономика“, заявяват от партията.

„София има нужда от смели управленски решения. Ще предлагаме конкретни действия и ще поемаме отговорност там, където бездействието не е опция”, категорични са от Спаси София.