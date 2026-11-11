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Борис Бонев: Топлофикация да не е взела бърз кредит, че лихвите към държавата да са 13-15%?

Борис Бонев: Топлофикация да не е взела бърз кредит, че лихвите към държавата да са 13-15%?

11 Ноември, 2026 17:03 597 16

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  • топлофикация

От партията отправиха и остри критики към Терзиев

Борис Бонев: Топлофикация да не е взела бърз кредит, че лихвите към държавата да са 13-15%? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Спаси София предложи Столичният общински съвет да поеме Топлофикация „на ръчно управление” и да започне спешни преговори с държавата, кредиторите и регулаторните органи за спасяване на дружеството от трупащия се дълг.

„Нямаме намерение да стоим безучастно, докато пореден критичен за София сектор изпада в тежка криза“, заявяват от Спаси София. Партията предлага ръководството на Топлофикация да дава отчет пред комисията по инженерна инфраструктура на всеки две седмици и съветниците да осъществяват публичен текущ контрол.

Според Борис Бонев Топлофикация няма как да се измъкне от дълговата спирала докато държавата не преоцени лихвите, които по дълга ѝ. „Категорично настоявам лихвите да бъдат намалени. Това е пладнешки обир. В момента законната лихва е 10,4%, а с БЕХ сте на 13-14%. Да не сме взели бърз кредит? Как е възможно години наред да се плащат 15-16% лихви”, попита Бонев и поясни, че плащанията на Топлофикация по дълга покриват само лихвите и не намаляват главницата.

Бонев се обърна и към Мая Манолова: „Каква по-голяма защита на потребителите от това държавата да не ограбва общинското дружество?! Топлофикация няма как да излезе на печалба докато е в капана на регулационния режим - цената на газа е по борсови цени, а цената на парното - социална и разликата държавата се преструва, че тази загуба за дружеството не е по нейна вина”, заяви още той.

Спаси София изискаха енергийната комисия на СОС да покани премиера Радев, министъра на енергетиката Ива Петрова, ръководствата на „Булгаргаз“, Българския енергиен холдинг, КЕВР и Топлофикация на обща среща, посветена на финансовото бъдеще на дружеството, на която този въпрос да бъде поставен и да се намери решение.

От партията отправиха и остри критики към Терзиев. „Терзиев се е срещнал с „Булгаргаз”, но не е казал на общинските съветници какво е дискутирано и какви решения са взети, но после в прессъобщенията му СОС е отговорен. Нашите приоритети са ясни: да спасим Топлофикация“, заяви Бонев и припомни, че предложението на Спаси София за технически одит на дружеството, който да установи реалното състояние на инфраструктурата и степента на необходимите инвестиции, беше блокирано преди година и половина, включително с гласовете на формации, подкрепящи кмета.

Според Спаси София кризата в Топлофикация е поредното доказателство колко важна бе исканата от тях ревизия на предходното управление. „Три години по-късно ревизия на наследството няма, нито има одит на общинските дружества. Липсват и конкретни решения за стабилизиране на общинската икономика“, заявяват от партията.

„София има нужда от смели управленски решения. Ще предлагаме конкретни действия и ще поемаме отговорност там, където бездействието не е опция”, категорични са от Спаси София.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    И освен за кражби и схеми, нищо не ги интересува

    17:16 11.11.2026

  • 5 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Топлофикация има да погасява дълг към държавата в лицето но Булгаргаз, мис Бони.
    Затова са и наказателните лихви

    17:18 11.11.2026

  • 6 Горски

    3 0 Отговор
    Този "тумор" топлофикация София трябва да бъде затворен! Няма никакъв смисъл от съществуването на тази компания. "Топлофекация" е партийна каса за тези, които са на власт в момента. По улиците от капаците на шахтите излизат струи от пара, подземни реки текат из София от топлофикация. Въдху разпилените пари за гориво е начислена печалба и софиянци я плащат, а загубите по трасетата са огромни (подобни на ВиК) и софиянци ги плащат. А като не могат да се справят със собствени сили да наемат външни фирми да помагат. А "грижовният" кмет да отпусне пари от бюджета, то и без това друго не прави! Изпълнителният директор на Топлофикация София Петър Петров е с образование магистър по право (LLM), завършено в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през периода 2013–2018 г. Какво разбира от топлоенергетика, по-интересно е кой го сложи на този пост? То да е само директорът. Ако около вас е имало и има младежи и тийнейджъри, да сте чули някой да иска да стане топлотехник, енергетик, електроженист, водопроводчик, инженер по енергетика и топлотехника. Едно време имаше лозунг - Българската нация, нация техническа. И не беше лишен от основание. Сега бъкаме от безполезни професии и никой не иска да пипне нещо с ръце.

    17:22 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е да ама

    0 0 Отговор
    за това че до година

    17:29 11.11.2026

  • 11 Е да ама

    0 0 Отговор
    ще сложат всичко

    17:30 11.11.2026

  • 12 Е да ама

    1 0 Отговор
    във изравнителните

    17:30 11.11.2026

  • 13 Хехехехехехе

    0 0 Отговор
    Схема до схема в нашата мила родина, направо да ти се завие свят!!

    17:31 11.11.2026

  • 14 Е да ама

    0 0 Отговор
    и тогава всеки ще търси

    17:31 11.11.2026

  • 15 Е да ама

    0 0 Отговор
    адвокат ако може да си го позволи

    17:32 11.11.2026

  • 16 Е да ама

    0 0 Отговор
    няма да вдигат цените иначе

    17:33 11.11.2026

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